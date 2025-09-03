Vĩnh biệt NSƯT Ngọc Trinh - cô đào không tuổi

Ngọc Trinh bật sáng từ vai Bích Hồng trong vở Ngôi nhà của chúng ta trên sân khấu 5B (TP.HCM). Hình ảnh cô nữ sinh với chiếc áo dài trắng ôm cặp đi học rất dễ thương, nhưng bên trong lại là sự nổi loạn của tuổi mới lớn, sự bất ổn trong một gia đình chưa yên ổn vẫn đọng lại trong ký ức nhiều khán giả.

NSƯT Ngọc Trinh và Quang Tuấn trong vở Đời như ý ẢNH: H.K

Sau đó Ngọc Trinh được các đạo diễn mời liên tục và thích giao cho cô những nhân vật trẻ thơ, ngay cả khi cô đã 30, 40 tuổi bởi nét hồn nhiên, trong trẻo, tươi tắn có sẵn cùng vóc dáng nhỏ nhắn. Một Bé Hai (Xóm nhỏ Sài Gòn) ham chơi; một Bé Ba (Đời như ý) thiểu năng nhưng xen vào những lúc khôn ngoan, tinh quái; một bé Xàng 14 - 15 tuổi (Trái tim nhảy múa) mồ côi, bụi đời, lung linh như vì sao nhỏ nhân hậu giữa trần ai. Hay cô Xeo (Tiếng giày đêm) thần tượng idol của mình nhưng rồi trái tim trong trẻo ấy đã bị vỡ ra đau đớn bởi sự giả dối của cuộc đời. Những nhân vật đẹp như pha lê bởi đã được lọc qua bụi bặm, lọc bằng niềm tin và lương thiện. Xem Ngọc Trinh diễn, phần trong trẻo nhất của mỗi người như cũng tự hiện ra. Trinh gợi lại những năm tháng tuổi thơ, những năm tháng thanh xuân, những khoảnh khắc thuần hậu mà mỗi người đều có, để rồi chúng ta âu yếm đem nó trở lại cuộc đời này.

Ngọc Trinh không chỉ diễn hay mà còn có một năng khiếu hài hước đáng nể. Kiểu hài của cô không hề lạm dụng hình thể, ngôn ngữ, mà cứ tỉnh rụi, nhẹ nhàng thể hiện, vậy mà khán giả cười rần rần. Cố nghệ sĩ Lê Bình cũng có kiểu hài như vậy, thuộc một thế hệ nghệ sĩ hài đẳng cấp. Ngay cả nhân vật Miên trong vở chính kịch Búp bê không biết khóc, một phạm nhân có hoàn cảnh bi đát, phải đi tù, Ngọc Trinh diễn vẫn làm khán giả cười ngất ngây. Hài nhưng không phá nhân vật, hài xen với bi nhanh như chớp, lật cảm xúc khán giả một cách tài tình, cười đó rồi khóc đó, kiểu chỉ có nghệ sĩ Hồng Nga mới làm nổi, và Ngọc Trinh là hậu duệ xuất sắc. Tiếc rằng NSƯT Ngọc Trinh đã ra đi quá sớm ở tuổi 51, để lại những tiếc thương về một tài năng đang độ chín.