Ngày 18.11, tại TP.Đồng Nai, T.Ư Đoàn đã tổ chức lễ tuyên dương 100 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp T.Ư năm 2026.

Đến dự về phía địa phương (TP.Đồng Nai) có bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố; bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Trần Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; và chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Bùi Quang Huy và bà Tôn Ngọc Hạnh trao bằng khen cho các Nhà giáo trẻ tiêu biểu ẢNH: LÊ LÂM

Tuyển chọn từ 560 hồ sơ trên toàn quốc

Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp T.Ư do Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức xét chọn, trao tặng 2 năm một lần nhằm phát hiện, tôn vinh những giáo viên, giảng viên trẻ có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đồng thời là cán bộ Đoàn, Hội tích cực, hạt nhân của phong trào thanh thiếu nhi trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, chị Hồ Hồng Nguyên cho biết danh hiệu này được trao tặng nhằm ghi nhận năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới và trách nhiệm của các thầy cô với người học, nhà trường và cộng đồng. Đó cũng chính là lời khích lệ dành cho những người đang ở giai đoạn khởi đầu của nghề giáo. Giá trị của danh hiệu được nhân lên khi kinh nghiệm của một người trở thành điều đồng nghiệp có thể học hỏi và vận dụng.

Anh Nguyễn Minh Triết (bên phải) cùng ông Nguyễn Tuấn Anh trao bằng khen cho các Nhà giáo trẻ tiêu biểu ẢNH: LÊ LÂM

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, từ 560 hồ sơ đăng ký, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã giới thiệu được 159 hồ sơ để xét chọn cấp T.Ư. Sau đó, Hội đồng xét chọn cấp T.Ư; Bộ GD-ĐT; lãnh đạo các ban, Hội đồng Thi đua - khen thưởng T.Ư Đoàn và lãnh đạo Báo Thanh Niên, Báo Tiền Phong đã xét chọn ra 100 hồ sơ của 100 nhà giáo tiêu biểu đến từ 35 đơn vị, đang công tác ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

"Trong số đó có rất nhiều thầy cô dưới 30 tuổi. Điều đó cho thấy nhiều nhà giáo đã sớm khẳng định được năng lực và trách nhiệm với nghề", chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh.

Gắn năng lực chuyên môn với trách nhiệm bồi dưỡng thế hệ trẻ

Chị Hồ Hồng Nguyên đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo trẻ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực đảm nhận các vai trò của Đoàn, Hội, Đội.

Các thầy cô đã dành thời gian, tâm sức tổ chức hoạt động tình nguyện, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho học sinh và sinh viên; đưa những bài học về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến đến với người học bằng trải nghiệm thực tế. Với tổ chức Đoàn, những đóng góp ấy là một phương diện quan trọng để làm nên hình ảnh nhà giáo trẻ tiêu biểu, gắn năng lực chuyên môn với trách nhiệm bồi dưỡng thế hệ trẻ mai sau.

Chị Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại lễ tuyên dương ẢNH: LÊ LÂM

"Tôi mong rằng từ lễ tuyên dương ngày hôm nay, mỗi nhà giáo trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên 3 phương diện: một là tiên phong về phẩm chất, giữ vững lòng yêu nghề, sự tận tâm và trách nhiệm nêu gương; hai là tiên phong trong đổi mới sáng tạo, không ngừng học tập và làm chủ được khoa học, công nghệ; ba là tiên phong trong việc đóng góp xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và thúc đẩy các hoạt động xã hội trong nhà trường", chị Hồ Hồng Nguyên chia sẻ.

Theo chị Nguyên, để những mong muốn ấy có thể trở thành hiện thực, cần có sự đồng hành thiết thực của nhà trường, các cơ quan, đơn vị và tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp; đề nghị các cơ sở quan tâm duy trì kết nối với nhà giáo trẻ sau tuyên dương, nắm bắt được nhu cầu và phối hợp tạo điều kiện để các thầy cô giáo tiếp tục phát huy chuyên môn, sáng kiến của mình. Cần hình thành và duy trì những mạng lưới trao đổi phù hợp với cấp học, lĩnh vực chuyên môn hoặc địa bàn, tạo cơ hội để nhà giáo trẻ có được những học liệu, giới thiệu mô hình và tìm được người cùng triển khai.

Cũng theo chị Hồ Hồng Nguyên, ngành GD-ĐT tiếp tục quan tâm, tạo môi trường để nhà giáo trẻ tiếp tục được học tập, được thử nghiệm có trách nhiệm và được ghi nhận những nỗ lực đổi mới. Khi người thầy được tin tưởng và hỗ trợ, thì người học sẽ có thêm những cơ hội được thụ hưởng nền giáo dục tốt hơn.