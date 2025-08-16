Vĩnh Long: Chương trình 'Cùng Việt Nam tiến bước' trên tuyến đường gốm và hoa

Sáng 16.8, tại Vĩnh Long, Bộ Công an và báo Nhân Dân phối hợp tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19.8. Theo đó, chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” được diễn ra đồng loạt trên toàn quốc, có trên 200.000 người tham gia với mục tiêu 1 giờ 1 tỉ bước chân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca ảnh: nam long

Tại Vĩnh Long, hoạt động này thu hút khoảng 5.000 người, bao gồm cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, học sinh sinh viên. Chương trình cũng được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả xã, phường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Mục tiêu là lan tỏa thông điệp "Một tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", một hành động biểu trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng hướng tới tương lai xanh - sạch - bền vững.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi lễ ảnh: nam long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ nhằm khơi dậy lòng yêu nước và ý chí vươn lên của dân tộc, mà còn thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Toàn cảnh buổi lễ ảnh: nam long

"Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh tham gia hoạt động đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" với khí thế khát vọng đổi mới vì một tỉnh Vĩnh Long bình yên, phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh.

Các đại biểu đi bộ sau buổi lễ ảnh: nam long

