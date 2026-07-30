VNG ghi nhận lợi nhuận quý 2 tăng cao

Ngày 30.7, Công ty cổ phần Tập đoàn VNG công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.087 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) tăng 86%, đạt 467 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận 467 tỉ đồng, tăng vọt so với mức 15 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Đà tăng trưởng đến từ cả 3 trụ cột chiến lược đã được tập đoàn công bố tại Đại hội cổ đông 2026. Đó là các nền tảng lõi củng cố vị thế dẫn đầu; tăng biên lợi nhuận thông qua AI và tăng tỷ trọng doanh thu quốc tế. Cụ thể, bookings mảng trò chơi trực tuyến đạt 2.359 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, với gần 62 triệu người dùng hoạt động hàng quý. VNGGames giữ vững vị thế doanh nghiệp game hàng đầu tại thị trường trong nước nhờ danh mục dựa trên các tựa game có vòng đời dài (evergreen) và được vinh danh Nhà phát hành game xuất sắc nhất tại giải thưởng Game Việt Nam 2026 năm thứ tư liên tiếp.

VNG ghi nhận lợi nhuận quý 2/2026 tăng cao ẢNH: VNG

Doanh thu Zalo & AI đạt 639 tỉ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Trong đó, Zalo đạt 81,3 triệu người dùng hàng tháng và ghi nhận hơn 2,2 tỉ tin nhắn gửi đi mỗi ngày. Số tài khoản chính thức đang hoạt động đạt xấp xỉ 30.000 vào tháng 6.2026, tăng 24% so với cùng kỳ, cho thấy độ mở rộng của nhóm khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng. AI tiếp tục được ứng dụng sâu rộng trên nền tảng. Khoảng 24 triệu người, tương đương gần một phần ba số người dùng hàng tháng của Zalo, đang sử dụng các tính năng nhắn tin và gọi thoại tích hợp AI mỗi tháng. Đáng chú ý, các tính năng AI ngày càng được nhiều người lớn tuổi và lao động phổ thông sử dụng như tính năng soạn tin nhắn bằng giọng nói đạt 12,5 triệu người dùng, tăng 255% so với quý 1/2025...

Bên cạnh đó, doanh thu Zalopay đạt 241 tỉ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước; GreenNode đạt doanh thu 144 tỉ đồng, tăng trưởng mạnh ở các mảng giá trị cao khi doanh thu AI Cloud tăng 271% và giải pháp tài chính - ngân hàng tăng 73%.

"Các chỉ số tài chính tích cực của quý 2/2026 cho thấy những nỗ lực của tập đoàn đang đi đúng hướng. Các mảng kinh doanh lõi tăng trưởng ấn tượng nhờ hiệu quả vận hành và ứng dụng sâu AI. AI là yếu tố có thể tạo ra nhiều đột biến trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo tại VNG, và chúng tôi đang thúc đẩy tiến trình đó nhanh nhất có thể", ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG Group, nhấn mạnh.

Các chỉ số tài chính của VNG trong quý 2/2026 đang bám sát kế hoạch kinh doanh 2026 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, với mục tiêu doanh thu thuần 12.500 đến 13.500 tỉ đồng, tăng 15 - 25% so với cùng kỳ và mục tiêu có lãi cả năm lần đầu tiên kể từ khi cổ phiếu VNZ giao dịch trên sàn UPCoM.