Vợ chồng cụ bà 86 tuổi trao học bổng hằng năm cho trẻ mồ côi

Cụ bà Nguyễn Thị Hường (Q.7, TP.HCM) tâm tình: "Vợ chồng tôi là bạn đọc lâu năm của Báo Thanh Niên. Tôi biết đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của báo đã lâu nhưng nghĩ mình già rồi, khó mà bảo trợ, đồng hành cùng các trẻ lâu dài. Mới rồi, thấy một ngân hàng trao học bổng cho các cháu nên tôi liền gọi cho báo để tham gia bằng hình thức này. Nếu năm sau các cháu học tốt và tôi còn sống thì sẽ tiếp tục trao học bổng cho các cháu".



Chồng của cụ Hường, là cụ Nguyễn Đăng Khoa, 86 tuổi, dù đi lại khó khăn nhưng vẫn cố gắng đến tòa soạn, gặp các trẻ và gia đình để động viên các cháu học tập. Trong ánh mắt, nụ cười của ông luôn tỏa ra một năng lượng tích cực, tươi vui.

Từ phải qua: Nhà báo Nguyễn Đức Tú, nhà bảo trợ M.H.T và vợ chồng cụ bà Nguyễn Thị Hường (giữa) chụp ảnh chung với các trẻ, gia đình và những người thực hiện chương trình NGỌC DƯƠNG

3 trẻ được nhận học bổng từ vợ chồng cụ Hường đều có thành tích học tập tốt dù gia đình vừa trải qua biến cố do đại dịch Covid-19. Bé N.T.T.M, vừa hoàn thành chương trình lớp 1, Trường tiểu học An Phú Tây 2, H.Bình Chánh, với thành tích xuất sắc. T.M rất xinh gái, là con của chị Phạm Thị Kim Huệ, 29 tuổi, nhà ở ấp 2, xã An Phú Tây, H.Bình Chánh. Chồng chị Huệ mất do Covid-19 tháng 8.2021. Một mình chị với công việc may gia công tại nhà để nuôi 2 con: N.T.K (9 tuổi) và N.T.T.M (7 tuổi). Hiện tại thu nhập của chị khoảng 6 triệu/tháng nên chỉ đủ xoay vòng với những chi tiêu tối thiểu cho mấy mẹ con, chứ không có tiền để thuê nhà trọ. Cũng may có người quen thương tình, cho mấy mẹ con ở chung nhà miễn phí.

Lúc nhận tin bé N.T.T.M được nhận học bổng, chị Huệ vô cùng vui mừng, chia sẻ: " Hai vợ chồng tôi quê ở Tiền Giang, lên TP.HCM lập nghiệp. Từ khi chồng mất, tôi một mình nuôi 2 con thơ dại. Hôm nay nhận được học bổng này, tôi vô cùng biết ơn chương trình của Báo Thanh Niên và đặc biệt là cụ Hường, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn dành tình cảm để chăm lo, giúp đỡ con tôi. Đây là động lực để mấy mẹ con cố gắng vượt qua khó khăn và bé M. cũng sẽ cố gắng học giỏi hơn để còn được nhận học bổng từ vợ chồng cụ".

Vợ chồng cụ Hường đã trao học bổng cho 2 trong số 3 trẻ được nhận, còn em M.V.N (Q.6, TP.HCM) bị bệnh đột xuất nên không đến được, cụ Hường gửi lại cho báo để làm thủ tục trao sau.

Vợ chồng cụ bà Nguyễn Thị Hường bên cạnh 2 trẻ được nhận học bổng

C HO ĐI LÀ CÒN MÃI

Cũng trong sáng 15.6, ngoài vợ chồng cụ Hường trao học bổng, nhà bảo trợ M.H.T, 67 tuổi, phi công phục vụ trong quân đội đã về hưu, cũng nhận bảo trợ cho trẻ L.Q.D, sinh năm 2017, nhà ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh.

L.Q.D là con trai út của chị Lê Ngọc Thúy (sinh 1987) và anh L.T.P (sinh 1986). D. còn hai chị gái sinh năm 2012 và 2014. Trước dịch Covid-19, anh P. làm nhân viên một hãng máy tính, chị Thúy làm nhân viên công ty mỹ phẩm, cuộc sống êm đềm trôi qua. Rồi dịch ập đến, anh P. mất cuối tháng 7.2021, khiến mẹ con chị Thúy chơi vơi, hụt hẫng. "Sau đại dịch khó khăn trăm bề nhưng nhờ mọi người giúp đỡ, chia sẻ, đặc biệt là sự quan tâm của Báo Thanh Niên nên cuộc sống mấy mẹ con thời gian qua cũng vơi bớt buồn đau. Nay cháu D. lại được ông T. thương yêu, hỗ trợ hằng tháng, em rất xúc động, xin thay mặt các con và gia đình gửi lời cảm ơn đến ông T. và Báo Thanh Niên rất nhiều", chị Thúy bộc bạch.

Nhà bảo trợ M.H.T nói: "Những năm 1945, dù kinh tế khó khăn, ba mẹ tôi vẫn nhận trẻ mồ côi để nuôi dưỡng, chăm sóc. Thời khổ cực, ba mẹ đã làm được như thế, lẽ nào hôm nay mình làm không được. Hơn nữa, ngay giờ phút này, nhìn vợ chồng cụ Hường, dù đã 86 tuổi vẫn chung tay lo cho các cháu, thì tôi càng thấy mình phải làm gì đó. Vợ chồng tôi sẽ trích lương hưu để bảo trợ cho cháu D. mỗi tháng 2 triệu đồng để cháu có điều kiện ăn học đàng hoàng. Khi nào còn sống, còn khỏe, vợ chồng tôi còn bảo trợ cho cháu. Ông bà ta nói cho đi là còn mãi, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ để gia đình các cháu tốt lên, xã hội sẽ tốt lên, đất nước sẽ tốt lên".

Sau khi ký thỏa thuận bảo trợ, ông M.H.T đã trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên (2 triệu đồng) cho cháu D. Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của vợ chồng cụ Hường và nhà bảo trợ M.H.T, đã trao hoa, thư cảm ơn và phần quà kỷ niệm thay cho lời cảm ơn đến vợ chồng cụ Hường, nhà bảo trợ M.H.T. Bên cạnh đó, nhà báo Nguyễn Đức Tú cũng trao tặng các trẻ phần quà từ Báo Thanh Niên, động viên các trẻ cố gắng học tập trong năm học tới.