Trong căn nhà nhỏ tại thôn Cao Thắng (xã Thạch Lạc), không khí luôn trĩu nặng nỗi lo âu. Kết hôn từ năm 2020, vợ chồng anh Tuấn và chị Mai Thị Ánh Ngọc (25 tuổi) từng vỡ òa hạnh phúc khi đón con trai đầu lòng. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi mới hơn 10 tháng tuổi, cháu bé qua đời vì mắc chứng bệnh rối loạn chuyển hóa axit mật.

Chị Mai Thị Ánh Ngọc và cháu Hồ Thủy Tiên đang rất cần sự hỗ trợ của bạn đọc ẢNH: PHẠM ĐỨC

Nén nỗi đau, năm 2024, anh chị đón cô con gái thứ hai chào đời khỏe mạnh. Đến tháng 6.2026, gia đình tiếp tục đón thêm thiên thần nhỏ là bé Hồ Thủy Tiên. Tưởng chừng bình yên đã mỉm cười, nhưng chỉ đúng 1 tháng sau sinh, bé Tiên bắt đầu xuất hiện những triệu chứng vàng da, suy gan y hệt người anh trai xấu số năm nào.

Linh cảm chẳng lành, vợ chồng anh Tuấn tức tốc bế con vượt hàng trăm cây số ra Hà Nội thăm khám. Cầm tờ kết quả trên tay, đôi vợ chồng trẻ như chết lặng khi bác sĩ kết luận bé Tiên cũng mắc chứng rối loạn chuyển hóa axit mật. Hằng ngày, cơ thể non nớt của bé phải gồng mình tiếp nhận các loại thuốc hỗ trợ gan, lợi mật và chống rối loạn chuyển hóa để duy trì sự sống. "Bác sĩ tiên lượng con có thể phải phẫu thuật ghép gan. Nếu bệnh tiến triển nặng, các biến chứng sẽ tấn công lên não, lúc đó việc điều trị càng trở nên vô vọng. Chi phí cho một ca ghép gan dự kiến lên tới hơn 800 triệu đồng, chưa kể hàng loạt khoản phát sinh khác. Nghe đến con số ấy, vợ chồng em thực sự bủn rủn chân tay", chị Ngọc nghẹn ngào nói.

Từ ngày con gái út phát bệnh, bệnh viện ở Hà Nội trở thành "ngôi nhà thứ hai" của vợ chồng chị Ngọc. Có những đợt điều trị kéo dài, hai vợ chồng phải thuê phòng trọ chật hẹp gần viện để tiện bề chăm sóc con. Khoản nợ khổng lồ vay mượn, cầm cố tài sản để chạy chữa cho con trai đầu lòng trước đây còn chưa trả dứt, nay gánh nặng cơm áo, thuốc men lại tiếp tục đè nặng lên đôi vai gầy của đôi vợ chồng trẻ.

Để có thời gian túc trực bên con, chị Ngọc buộc phải xin nghỉ việc tại một nhà hàng. Mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai anh Tuấn. Bản thân người cha trẻ này cũng mang trong mình bệnh tật, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng sau ca phẫu thuật cắt bỏ lá lách. Dù sức yếu, anh Tuấn vẫn cố gắng đi làm thuê cho một đơn vị tổ chức sự kiện. Mức lương vỏn vẹn 6,5 triệu đồng/tháng chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị của con.

Từ lúc 1 tháng rưỡi tuổi, bé Tiên đã phải cai sữa mẹ, chuyển sang dùng loại sữa chuyên biệt theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ. Chỉ tính riêng tiền sữa đã ngốn mất 6 triệu đồng/tháng.

Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, gia đình anh Tuấn vẫn phải chật vật xoay xở thêm 3 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục cùng chi phí bỉm, tã. Tổng cộng mỗi tháng, chi phí tối thiểu để giữ sự sống cho bé lên tới hơn 9 triệu đồng, vượt xa đồng lương làm thuê ít ỏi của người cha.

Giữa lúc khốn cùng nhất, gia đình nhỏ vùng quê Hà Tĩnh đang rất cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng để phép màu đến với cô bé bất hạnh.