Võ Điền Gia Huy xuất hiện sau biến cố gia đình

Võ Điền Gia Huy trở lại với công việc sau biến cố mất người thân Ảnh: ĐPCC

Tối 3.11, buổi công chiếu phim điện ảnh Bò sữa bay nhận được sự quan tâm của khán giả. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên: Tiểu Vy, Ngọc Xuân, Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Huy Tít, Lãnh Thanh, Anh Tú Wilson… cùng đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi.

Trong đó, sự xuất hiện của diễn viên Võ Điền Gia Huy thu hút sự chú ý từ khán giả. Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên góp mặt tại sự kiện giải trí sau khi gặp biến cố gia đình. Trước đó, sự ra đi đột ngột của mẹ Võ Điền Gia Huy khiến cho nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ của nam diễn viên không khỏi xót xa. Sau thời gian tạm gác công việc để lo tang sự cho mẹ, nam diễn viên dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Bò sữa bay đánh dấu lần đầu đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt thực hiện phim truyện dài. Tác phẩm cũng cho thấy những dấu ấn trong ngôn ngữ điện ảnh cá nhân của anh. Chia sẻ về quan điểm làm phim, đạo diễn cho biết anh luôn trăn trở với việc dung hòa cá tính sáng tạo và thị hiếu khán giả.

"Cân bằng giữa cái tôi cá nhân và làm phim cho khán giả là câu hỏi tôi luôn theo đuổi nhiều năm từ khi còn đi học trường điện ảnh. Sau cùng, tôi nhận ra thứ mình muốn vẫn là làm phim cho khán giả. Phim có nghệ, có độc đáo không là ở người đạo diễn. Tôi vẫn luôn làm phim cho số đông, không phải để thỏa mãn cái tôi. Nhưng nếu được cảm nhận cái tôi thì tôi rất mừng", Nguyễn Phạm Thành Đạt chia sẻ.

Võ Điền Gia Huy (thứ hai từ phải sang) cùng dàn diễn viên trong sự kiện công chiếu phim điện ảnh Bò sữa bay Ảnh: ĐPCC

Võ Điền Gia Huy học hát, lái xe tải khi đóng Bò sữa bay

Vào vai trùm giang hồ Quân, Võ Điền Gia Huy có nhiều phân đoạn hành động, rượt đuổi và đối đầu trực diện với các nhân vật khác. Đáng chú ý là cảnh Quân lái xe truy đuổi anh em Trâu qua những cung đường đèo núi ở Mộc Châu, đòi hỏi sự tập trung và kỹ năng xử lý tình huống của nam diễn viên.

Võ Điền Gia Huy tiết lộ anh chỉ mới tập lái ô tô một thời gian ngắn trước khi Bò sữa bay bấm máy. Để phục vụ vai diễn, anh tiếp tục học lái xe số sàn và xe tải. Đây là thử thách không nhỏ đối với nam diễn viên. Nhắc lại cảnh quay đáng nhớ, anh kể: "Chúng tôi đã tập rất nhiều cho cảnh rượt đuổi bằng xe vì đây là cảnh quan trọng, có tính mạo hiểm và cần nhiều góc máy phức tạp. Chúng tôi đã diễn tập nhiều lần từ ban ngày tới ban đêm. Khi vào quay thực tế, tôi đã gần như thuộc hết cung đường, chỗ nào rẽ là tôi đã biết trước. Cảnh này đáng ra quay một đêm, không ngờ quay tới ba đêm. Khi được xem một phần của cảnh quay, tôi cũng thấy quá nhanh, quá nguy hiểm".

Bên cạnh những phân đoạn hành động, Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân còn mang đến bất ngờ khi có cảnh thể hiện khả năng ca hát trên màn ảnh rộng. Nam diễn viên cho biết anh chỉ nhận được bản hoàn chỉnh của ca khúc khi ngày quay đã cận kề. Vì chưa thuộc lời nên nam diễn viên không đủ tự tin để hát trực tiếp trên phim trường. "Nếu lúc đó thuộc lời, tôi chắc chắn sẽ hát thật", diễn viên 9X chia sẻ.

Nam diễn viên giao lưu, ký tặng poster cho khán giả tại buổi công chiếu phim Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, Ngọc Xuân cho biết cô từng dành thời gian học hát và rất mong chờ được thể hiện giọng hát trực tiếp trong "mini show" của nhân vật ở Bò sữa bay. Tuy nhiên, phần trình diễn live của cô cuối cùng không được sử dụng trong phim. Nữ diễn viên kể lại khoảnh khắc vừa cất giọng đã bị bạn diễn Nguyễn Hùng trêu: "Giờ đã hiểu sao Xuân làm diễn viên rồi".

Với Ngọc Xuân, Bò sữa bay là dự án mang đến nhiều trải nghiệm mới. Ngoài việc học hát, cô còn được học lái xe tải và lần đầu trải nghiệm cảm giác bay giữa không trung trong một cảnh quay quan trọng.

Bò sữa bay lấy bối cảnh những năm 1990 tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu, nơi đang nghiên cứu loại sữa công thức lạ với khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa. Để thoát nghèo, một nhóm công nhân, trong đó Trâu (Nguyễn Hùng thủ vai) và 3 anh em ruột, quyết định đánh cắp công thức sữa. Trong hành trình ấy, Trâu nảy sinh cảm tình đặc biệt với San (Ngọc Xuân) - người tạo nên công thức sữa đồng thời là con gái của giám đốc nông trường. Sự khác biệt về địa vị cùng toan tính riêng đã đẩy các nhân vật đưa ra những quyết định khiến cuộc đời họ có ngã rẽ bất ngờ…