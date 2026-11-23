Võ Hạ Trâm "lột xác" với tạo hình lông vũ gợi cảm, thoát khỏi hình ảnh áo dài quen thuộc Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của Võ Hạ Trâm ở tuổi 36

Võ Hạ Trâm chia sẻ gần hai năm qua là khoảng thời gian cô trải qua nhiều cảm xúc, từ choáng ngợp, bùng nổ đến thăng hoa và hạnh phúc. Sự đón nhận của khán giả dành cho những ca khúc cô thể hiện tại các sự kiện lớn của đất nước, những chương trình nghệ thuật tầm cỡ đã giúp nữ ca sĩ thêm tin tưởng vào lựa chọn. Đó cũng là động lực để cô tiếp tục kiên định với âm nhạc sau 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Để đáp lại tình cảm ấy, Võ Hạ Trâm quyết định gửi tặng khán giả album Cánh chim tự do - dự án cô ấp ủ hơn 6 năm và được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ kỳ vọng đây là album thể hiện rõ nét bản sắc âm nhạc của mình, vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn, vừa có khả năng kết nối rộng rãi với công chúng.

Bộ ảnh giới thiệu album khiến khán giả bất ngờ bởi sự thay đổi rõ nét trong hình ảnh của nữ ca sĩ ẢNH: NVCC

“Đây là lần đầu tiên tôi dám bước ra khỏi vùng an toàn để 'thử sức' kết hợp với các nghệ sĩ quốc tế trong dự án cá nhân của mình. Sau 20 năm làm nghề, với những kinh nghiệm biểu diễn cùng sự trưởng thành trong giọng hát và tư duy của chính mình, tôi tin sự kết hợp này là một món quà âm nhạc đặc biệt, một 'món ăn tinh thần' đúng nghĩa dành cho các khán giả đã theo dõi và yêu thương tôi trong hành trình âm nhạc 2 thập kỷ vừa qua”, giọng ca Việt Nam kiêu hãnh chia sẻ.

Không chỉ đánh dấu sự đổi mới trong âm nhạc, Cánh chim tự do còn cho thấy sự chuyển biến trong hình ảnh của Võ Hạ Trâm. Nếu trước đây, nữ ca sĩ thường xuất hiện với áo dài, phong thái nền nã, chỉn chu gắn liền với những sân khấu chính luận, thì lần này cô lựa chọn hình tượng mềm mại và quyến rũ hơn, đồng thời tăng tính biểu đạt trong tạo hình. Bộ ảnh mới khai thác nét gợi cảm qua những đường nét trang phục, khoảng hở tinh tế, phần lưng trần và các tư thế chuyển động. Qua đó, Võ Hạ Trâm thể hiện một khía cạnh khác trong hình ảnh nghệ sĩ, vẫn giữ được sự tinh tế nhưng có thêm nét phóng khoáng, mới mẻ.

Võ Hạ Trâm cho thấy cô không ngại thử nghiệm những giới hạn mới trong cách thể hiện bản thân Ảnh: NVCC

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Võ Hạ Trâm cho rằng âm nhạc không chỉ dừng lại ở những giai điệu để thưởng thức, mà còn có khả năng nuôi dưỡng tâm hồn, hướng con người đến sự an lành, biết yêu thương và trân trọng bản thân. Với Cánh chim tự do, nữ ca sĩ mong muốn mỗi ca khúc sẽ trở thành một khoảng lặng dịu dàng giữa cuộc sống nhiều biến động, giúp người nghe thư giãn, tìm lại nguồn năng lượng tích cực và cảm nhận sự tự do từ bên trong.

Hơn 60 nghệ sĩ quốc tế cùng cộng sự Việt Nam tham gia dự án

Album Cánh chim tự do gồm 11 ca khúc, mang nhiều màu sắc âm nhạc, từ trầm mặc, tĩnh lặng đến những giai điệu cao trào, giàu cảm xúc. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc được làm mới qua các bản phối, phần lớn album là sáng tác mới của nhiều thế hệ nhạc sĩ. Đặc biệt, Võ Hạ Trâm lần đầu thử sức đồng sáng tác hai ca khúc cùng music producer Duy Trần - nghệ sĩ từng tham gia dự án âm nhạc nhận đề cử hạng mục Associate Producer tại Grammy.

Giọng ca 9X còn làm mới phong cách âm nhạc trong album Cánh chim tự do, dự án được đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp của cô Ảnh: NVCC

Đồng hành cùng nữ ca sĩ trong dự án, Duy Trần đảm nhận phần hòa âm toàn album. Cũng chính Duy Trần kết nối Võ Hạ Trâm với FAME'S Studio - phòng thu chuyên về nhạc phim và thu âm giao hưởng tại Skopje (Bắc Macedonia).

Dự án quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ châu Âu cùng các cộng sự Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nhiều quốc gia. Riêng phần thu âm trực tiếp cùng dàn nhạc tại FAME'S Studio có sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ, thực hiện trong 10 tiếng qua hai ngày. Võ Hạ Trâm theo dõi, giám sát quá trình thu âm từ xa và có cơ hội trải nghiệm quy trình làm việc chuyên nghiệp của ê kíp quốc tế.

Album còn có những sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, Quốc Bảo được làm mới trong các bản hòa âm, bên cạnh những ca khúc đặt hàng hoặc được gửi gắm từ các nhạc sĩ Đoàn Minh Quân, Nguyễn Minh Cường, Tạ Anh Thắng, Lâm Ánh Ngọc và Vũ Minh Tâm. Hai ca khúc do Võ Hạ Trâm và Duy Trần đồng sáng tác cũng đánh dấu một trải nghiệm mới của nữ ca sĩ trong hành trình âm nhạc.