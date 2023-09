Vợ lấy 'mác' sĩ quan của chồng để lừa chạy vay vốn 20 triệu USD

Chiều tối 15.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Lan (55 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) 14 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cáo trạng, Lan bán cơm gà ở đường Phan Đăng Lưu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Năm 2017, khách hay ăn cơm gà là ông Nguyễn Văn Minh (60 tuổi, ngụ thôn 5, xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) kể cho Lan nghe chuyện đang giúp anh Trần Hiếu (40 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) vay vốn đầu tư Khu biệt thự và du lịch nghỉ mát Đồng Bé (còn gọi là dự án Tâm Hương) ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa.

Lan giới thiệu chồng mình là lãnh đạo đơn vị quân đội, có quan hệ với lãnh đạo cấp trung ương, có thể giúp vay vốn đầu tư dự án với lãi suất ưu đãi.

Nghe vậy, tháng 5.2017, ông Minh dẫn anh Hiếu đi Hà Nội giới thiệu cho Lan, sau đó anh Hiếu đưa hồ sơ dự án Tâm Hương nhờ Lan vay 20 triệu USD.

Dù không có mối quan hệ và không vay vốn được nhưng Lan vẫn bịa chuyện quen biết với người trong Chính phủ nhằm lừa đảo anh Hiếu. Lúc này, Lan nói anh Hiếu đưa 800 triệu đồng làm quà để Lan đi quan hệ xin vay vốn, anh Hiếu đưa trước 100 triệu đồng.

Lan giả vờ đi vài tiếng đồng hồ rồi quay lại, nói anh Hiếu không đứng tên dự án nên không vay được. Lan bịa chuyện mình đang có lô đất lớn gần Hồ Tây, sẽ lập dự án xây chung cư cho cán bộ hưu trí để thế chấp ngân hàng, vay tiền đưa cho anh Hiếu đầu tư dự án Tâm Hương, sau đó dùng dự án Tâm Hương vay tiền trả lại cho Lan để hủy dự án chung cư.

Anh Hiếu đòi gặp người Lan quen trong Chính phủ, nhưng Lan từ chối. Ngày 28.5.2017, anh Hiếu mời vợ chồng Lan đi TP.Nha Trang xem dự án Tâm Hương và đưa tiếp cho Lan 300 triệu đồng.

Sau đó, Lan nhiều lần lấy lý do dự án trục trặc, cần chi phí để vay vốn nhằm lừa đảo vợ chồng anh Hiếu tổng cộng gần 2,2 tỉ đồng.

Theo HĐXX, chồng Lan có làm trong một đơn vị quân đội, có đi cùng Lan vào Nha Trang xem dự án Tâm Hương nhưng không biết về dự án, không biết việc vợ chiếm đoạt tài sản của anh Hiếu, nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm.

Để đảm bảo thi hành án, Công an TP.Đà Nẵng đã kê biên nhà đất rộng 145 m2 tại tổ dân phố Hương Lộc, TT.Hương An, H.Quế Sơn (Quảng Nam) đứng tên vợ chồng Lan. Hiện ngôi nhà này do người khác quản lý và tạm trú, vì trước đó Lan đã thế chấp để vay 800 triệu đồng.

Đối với số tiền lừa đảo, Lan mang trả nợ cho một cá nhân và một công ty cùng ở Bình Định. Cá nhân và công ty này không biết nguồn tiền Lan phạm tội mà có và đã sử dụng chi tiêu, hiện không có khả năng khắc phục.