Vỡ mộng ca sĩ, định mệnh đưa Trần Thanh Hùng làm MC phát thanh

Sáng 15.11, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB), Công ty TNHH Văn hóa và truyền thông Mây Thong Dong cùng nhà báo - radio host của VOH (nay là Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM) Trần Thanh Hùng đã có buổi ra mắt sách Hành trình dưới sóng - gần hai thập kỷ với nghề phát thanh, với những chia sẻ xúc động, gợi nhớ nhiều thanh âm của phòng thu và tinh thần "sống cùng làn sóng" của tác giả cùng các đồng nghiệp ở VOH.

Radio host Trần Thanh Hùng Ảnh: NVCC

Nhắc lại những năm tháng "chân ướt chân ráo" vào nghề, Trần Thanh Hùng vẫn nhớ như in từng bài báo bị sửa đỏ rực... "Trước đi đến với phát thanh, tôi tốt nghiệp đại học, ngành xã hội học và chưa từng nghĩ mình sẽ đi làm báo. Ra trường, trong khi chờ việc, với sở trường đang có, tôi đi hát ở phòng trà Ánh Trăng tại Q.Phú Nhuận (cũ). Thỉnh thoảng, bầu sô thấy tôi có năng khiếu ăn nói trước đám đông nên cũng có nhờ dẫn chương trình. May sao tổ nghề đãi, giọng cũng lôi cuốn nên được khán giả chấp nhận...".

MC Thanh Hùng kế tiếp: "Thời gian này, VOH đang thi tuyển tiếng nói phát thanh nên có một người bạn rủ tôi đăng ký tham gia cho vui. Do không có chuẩn bị trước nên bài hát Một mình do tôi thể hiện đã bị chấm rớt. Buồn quá, sau đêm thi tôi lân la đến bên anh giám khảo nhà đài hỏi: "Anh ơi, sắp tới Đài mình có tuyển nhân sự gì không anh?". Ai ngờ anh ấy bảo: "Em làm hồ sơ thi tuyển MC đi, còn có 3 ngày nữa là hết hạn đó". Vậy là, tôi về làm ngay bộ hồ sơ gởi thi, rồi... trúng tuyển vào VOH làm luôn".

Hành trình dưới sóng... như cẩm nang thực tế sinh động

Nhờ thi rớt ca sĩ mà Trần Thanh Hùng đến được với nghề MC phát thanh của VOH. Năm 2009, anh chính thức về Ban Thời sự, bắt đầu với chương trình tư vấn trực tiếp A lô chúng tôi nghe phát 22 giờ thứ bảy - một trong những chương trình 'hot' nhất thời ấy. Với mảng thời sự, nhà báo Thanh Hùng liên tục có mặt tại hiện trường từ mưa bão, các phiên tòa lớn cho đến những chuyến công tác dài ngày nơi đầu sóng ngọn gió giữa biển cả.

Những câu chuyện thú vị về nghề MC phát thanh và hậu trường được tiết lộ khiến người xem thích thú Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trong sách, các chi tiết hậu trường rất "radio" mà cũng đầy kịch tính của nghề đều được anh kể sinh động, như chuyện pin máy ghi âm cạn ngay trước bài phát biểu của lãnh đạo hay việc ôm chiếc máy cassette cồng kềnh bị an ninh hội nghị "soi" vì tưởng "đồ" khả nghi...

Chuyến đi Trường Sa năm 2013, hành trình trên tàu bệnh viện HQ - 561 giữa mùa biển động, những cơn say sóng triền miên, lễ tưởng niệm Gạc Ma trong bình minh lặng gió, khoảnh khắc đặt chân lên đảo Sinh Tồn - Cô Lin - Len Đao, ngắm hoa bàng vuông nở về đêm… được tác giả thuật lại khá chi tiết. Giữa cảnh biển và người, anh nhấn vào tinh thần "đảo là nhà, biển cả là quê hương", vào mối dây quân - dân, ý nghĩa của năng lượng sạch, tủ sách báo, lớp học trên đảo - những bằng chứng cho thấy Trường Sa không chỉ mạnh về phòng thủ, mà còn bền bỉ xây dựng đời sống.

Tác phẩm còn nhiều trang ký - nghề, đưa người đọc đi từ phòng thu VOH đến những chuyến công tác Điện Biên, Cà Mau… nơi mỗi chuyến đi là một "trường quay ngoài trời" ghi dấu những giọng nói, âm thanh, cảm xúc.

Cuốn sách còn là "cẩm nang thực tế" cho sinh viên báo chí - truyền thông, người làm podcast và những ai yêu tiếng nói phát thanh Ảnh: NXB

Để có được Hành trình dưới sóng - gần hai thập kỷ với nghề phát thanh (NXB Dân Trí ấn hành), Trần Thanh Hùng phải viết và chăm chút trong vòng 3 năm. "Những thông tin thời sự mới nhất cho tới tháng 8.2025 đều được tôi cập nhật đầy đủ trong sách", anh chia sẻ.

Bên cạnh mảng hồi ức, Hành trình dưới sóng... còn cung cấp lối tiếp cận nghề phát thanh - dẫn chương trình - làm báo nói ở mức cụ thể: lựa chọn đề tài; cấu trúc một chương trình trực tiếp; nguyên tắc trò chuyện với thính giả; cách giữ năng lượng giọng nói; phương pháp "kể chuyện bằng âm thanh"; cách hợp tác với chuyên gia - khách mời; ứng xử trên sóng khi gặp sự cố... từ chính kinh nghiệm thực tế của một người làm nghề, từng đối thoại với 500 khách mời trong suốt gần 20 năm dưới sóng phát thanh của Trần Thanh Hùng.