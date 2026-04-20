Trong giai đoạn then chốt của giải hạng nhất 2026, cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng đang diễn ra với nhiều biến động đáng chú ý. CLB Trường Tươi Đồng Nai dù bị cầm hòa 0-0 trước Đồng Tháp ở vòng 14 nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ để khẳng định vị thế dẫn đầu.

Ở vòng 15, tiếp đón Quảng Ninh trên sân nhà, thầy trò HLV Việt Thắng chơi áp đảo và giành chiến thắng 3-0 thuyết phục. Kết quả này giúp Trường Tươi Đồng Nai có 35 điểm, tạo khoảng cách 6 điểm so với đội bám đuổi gần nhất, qua đó giữ vững lợi thế trong cuộc đua thăng hạng.

Vòng 15 giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai tạo đà, cuộc đua thăng hạng thêm căng thẳng

Phía sau, CLB Bắc Ninh vươn lên vị trí thứ 2 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đồng Tháp. Dù không sở hữu hàng công quá bùng nổ với 19 bàn sau 15 vòng, nhưng sự hiệu quả trong lối chơi giúp đội bóng này tích lũy điểm số ổn định và duy trì khả năng cạnh tranh.

Trong khi đó, CLB Quy Nhơn United tụt xuống vị trí thứ 3 sau khi bị Trẻ PVF-CAND cầm hòa. Kết quả này khiến đội bóng đất Võ bị nới rộng khoảng cách với ngôi đầu lên 8 điểm (27 so với 35), làm giảm đáng kể cơ hội bám đuổi. Mục tiêu thực tế hơn với họ lúc này là cạnh tranh vị trí thứ 2 với Bắc Ninh, khi khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 2 điểm.

Lịch thi đấu sắp tới được xem là thử thách lớn với Trường Tươi Đồng Nai. Đội bóng này sẽ lần lượt làm khách trước Quy Nhơn United ở vòng 16 và Bắc Ninh ở vòng 18. Đây đều là những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua thăng hạng. Nếu giành kết quả thuận lợi, thầy trò HLV Việt Thắng sẽ tiến rất gần đến chức vô địch cùng tấm vé lên chơi tại V-League 2026-2027. Ngược lại, chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến cục diện thay đổi.

Ở nhóm giữa bảng xếp hạng, CLB Xuân Thiện Phú Thọ đang cho thấy sự bứt phá. Đội bóng này vừa có chiến thắng 4-0 trước Long An ở vòng 15, sau khi thắng TP.HCM 4-3 ở vòng trước đó. Với 22 điểm, thầy trò HLV Quốc Vượng đang mở ra cơ hội chen chân vào top 5, đồng thời rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Ở phía cuối bảng, cục diện chưa có nhiều thay đổi khi Đồng Tháp, Long An và Thanh niên TP.HCM tiếp tục nhận thất bại ở vòng 15. Điều này khiến nhóm cuối vẫn chưa thể cải thiện vị trí, đồng thời đối mặt áp lực lớn trong cuộc chiến trụ hạng ở những vòng tiếp theo.

Với lịch thi đấu dày đặc và tính cạnh tranh cao, giai đoạn cuối mùa giải hạng nhất 2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt là ở cuộc đua thăng hạng và nhóm cuối bảng.

