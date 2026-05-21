Vòng 24 V-League: Nghiệt ngã vòng xoáy trụ hạng

Trước vòng đấu thứ 24, sau khi chứng kiến những thất bại toàn diện 0-4 của CLB PVF-CAND trước CLB Hà Nội trên sân nhà trong trận thủy chiến với một thế trận được đánh giá lép vế hoàn toàn hay tại phố núi, HAGL cũng đã chịu phơi áo với tỷ số 0-2 trước một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa có những điều chỉnh trên băng ghế huấn luyện và ngay cả SHB Đà Nẵng dù được đánh giá rất nỗ lực, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn không thể làm nên bất ngờ trước CLB Công an TP.HCM để tạo nên bước đà tâm lý cho việc thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng.

Khi giải đấu chỉ còn đúng 3 vòng đấu nữa là hạ màn, vòng 24 chính là "canh bạc tất tay" của các đội bóng đang nằm trong vùng nguy hiểm. Không còn chỗ cho những toan tính đường dài, mỗi trận đấu lúc này đều là một trận chung kết sống còn.

HLV Lê Quang Trãi sẽ phải giúp HAGL tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối

Khi đã ở thế chân tường…

Tại vòng đấu thứ 24, đội chịu áp lực lớn nhất lúc này là tân binh “bất đắc dĩ” PVF-CAND. Sau nhiều vòng đấu liên tiếp không đạt kết quả như kỳ vọng, đội bóng ngành công an đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng. Vòng 24, họ phải làm khách trước Thể Công Viettel - một đối thủ vượt trội cả về chiều sâu lực lượng lẫn phong độ. Đây được xem là thử thách cực đại với đội bóng đang khát điểm trụ hạng.

Khó khăn với PVF-CAND không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở áp lực tâm lý bởi họ bước tới V-League với một kịch bản khó ai ngờ tới và chưa kịp có những sự chuẩn bị. Khi mùa giải bước vào giai đoạn nảy lửa, các cầu thủ trẻ thường dễ mắc sai lầm vì sức ép thành tích. Chỉ một thất bại nữa, cánh cửa xuống hạng sẽ mở rộng hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, đối thủ của họ là CLB Thể Công Viettel vẫn còn mục tiêu cạnh tranh nhóm đầu nên chắc chắn họ sẽ dùng hết những gì có thể cho trận đấu này, đặc biệt đối thủ là một trong những đội bóng có nền móng và chiều sâu lực lượng rất đồng đều.

Xuân Bắc và PVF-CAND sẽ có chuyến làm khách "lành ít, dữ nhiểu" trước Thể Công Viettel

Bên cạnh đó, một trận đấu khác nhận được sự chú ý lớn là cuộc chạm trán giữa Đông Á Thanh Hóa và HAGL. Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội. Thanh Hóa chỉ cần thắng là gần như chắc chắn trụ hạng sớm, trong khi HAGL vẫn chưa thể yên tâm khi khoảng cách với nhóm nguy hiểm chưa thực sự an toàn.

Dẫu vậy, đội bóng phố núi vẫn cho thấy hình ảnh của một đội bóng giàu tinh thần chiến đấu. Dù không còn sở hữu dàn cầu thủ đình đám như trước, đội bóng phố núi vẫn luôn chơi với tinh thần máu lửa trong các trận cầu quyết định. Nếu giành điểm trên sân Thanh Hóa, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ tiến rất gần tới mục tiêu ở lại V-League.

Cũng trong vòng xoáy trụ hạng và đang lao đao, cùng có 17 điểm như đội bét bảng PVF-CAND, SHB Đà Nẵng (xếp thứ 13 nhờ hơn chỉ số phụ) đang trải qua một mùa giải vô cùng chật vật. Đội bóng sông Hàn thiếu đi sự sắc bén trong khâu dứt điểm và thường xuyên bộc lộ sơ hở ở hàng phòng ngự. Trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trên sân Pleiku ở vòng trước cho thấy họ có nỗ lực, nhưng chừng đó là chưa đủ để bứt phá. Đối thủ của họ ở vòng đấu này là Hải Phòng (31 điểm, xếp thứ 7).

Về mặt lý thuyết, Hải Phòng đã gần như an toàn trụ hạng và không còn quá nhiều mục tiêu để phấn đấu. Đây được xem là một lợi thế không nhỏ cho SHB Đà Nẵng khi họ được đá tại Hòa Xuân và sở hữu động lực chiến đấu cao hơn hẳn. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng dưới sự dẫn dắt của một lối chơi ngẫu hứng và không áp lực luôn là một đối thủ cực kỳ khó lường. Nếu Đà Nẵng không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm, tấm vé xuống hạng trực tiếp hoặc suất đá play-off nguy hiểm khó lòng rời khỏi tay họ.

Một đại diện của phía nam cũng đang trong những ngày “nắng hạn” là Becamex TP.HCM (21 điểm, xếp thứ 12) sẽ có cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An (24 điểm, xếp thứ 10) trên sân vận động Gò Đậu. Đây là cặp đấu mà bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ phải trả một cái giá cực đắt.

Đội chủ sân Gò Đậu đang có dấu hiệu hụt hơi ở giai đoạn nước rút khi liên tục để mất những điểm số đáng tiếc. Vị trí áp chót (thứ 12) đẩy họ vào thế chân tường. Được thi đấu trên sân nhà ở vòng này là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng đất Thủ tự cứu lấy chính mình trước khi quá muộn. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An sau thất bại trước Ninh Bình sẽ phải xốc lại tinh thần trong chuyến làm khách tới đất Thủ trong một trận đấu cũng được dự báo không hề dễ dàng.

Thì thước đo bản lĩnh sẽ là yếu tố quyết định…

Không chỉ là cuộc đấu về chuyên môn, đây còn là cuộc chiến về bản lĩnh. Những đội bóng biết giữ sự lạnh lùng, tận dụng cơ hội và chịu được áp lực sẽ có lợi thế lớn. Ngược lại, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung có thể khiến cả mùa giải sụp đổ. V-League nhiều năm qua luôn nổi tiếng với những cuộc đua trụ hạng nghẹt thở và mùa giải năm nay cũng không ngoại lệ.

SHB Đà Nẵng cho thấy một số dấu hiệu tích cực những trận gần đây

Khi cuộc đua vô địch đã sớm an bài, sự kịch tính giờ đây được chuyển hoàn toàn xuống nửa cuối bảng xếp hạng. Vòng 24 vì thế có thể xem là bước ngoặt quyết định. Sau vòng đấu này, sẽ có những đội tiến gần hơn tới tấm vé ở lại V-League, nhưng cũng có những CLB đối diện nguy cơ xuống hạng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Với người hâm mộ, đây chính là vẻ đẹp đặc biệt của bóng đá: Cuộc chiến sinh tồn đôi khi còn khốc liệt và cảm xúc hơn cả cuộc đua vô địch. Từng mét đất trên sân, từng pha tranh chấp đều sẽ mang ý nghĩa quyết định đến số phận của cả một CLB. Hãy cùng chờ xem những cái tên nào sẽ tự tay tháo bỏ chiếc “ly hợp” áp lực, và ai sẽ phải lùi sâu hơn vào bóng tối của cuộc đua nghẹt thở này.