Vòng loại World Cup 2026: Hào hứng cuộc đua châu Phi

Kinh Thi
Kinh Thi
09/10/2025 07:01 GMT+7

Nếu lấy sự cân tài cân sức, tình thế so kè và giá trị kịch tính làm thước đo cho mức độ hấp dẫn của môn bóng đá, thì cuộc đua ở châu Phi là hấp dẫn nhất hiện nay tại vòng loại World Cup 2026.

Không tính các trận play-off thì vòng loại World Cup 2026 tại khu vực châu Phi sẽ khép lại sau đợt FIFA Days kỳ này (các trận đấu diễn ra liên tục từ ngày 8 - 14.10). Mỗi đội ở khu vực châu Phi đều đang chuẩn bị đá 2 trận cuối.

Vòng loại World Cup 2026: Hào hứng cuộc đua châu Phi- Ảnh 1.

Cape Verde (phải) đang là hiện tượng ở khu vực châu Phi

ẢNH: AFP

Có 9 bảng đấu, lấy 9 đội đầu bảng vào VCK World Cup. 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đá tiếp để chọn 1 đội tham dự vòng play-off toàn cầu. Hiện thời, 2 đội đầu tiên đã chắc chắn lấy vé dự VCK là Ma Rốc (bảng E) và Tunisia (bảng H). Ba đội khác đang có ưu thế lớn, chỉ cần thắng thêm 1 trận để yên tâm hoàn toàn là Ai Cập (bảng A, hơn Burkina Faso 5 điểm), Cape Verde (bảng D, hơn Cameroon 4 điểm), Algeria (bảng G, hơn Uganda 4 điểm). Chúng ta thấy ngay rằng "cánh chim lạ" Cape Verde đang bay bổng như thế nào. Họ "thắng qua, thắng lại" khi gặp "ông kẹ" Cameroon và hòa với Angola (đội đã từng dự World Cup). Cape Verde thắng cả 6 trận còn lại, trong bảng đấu gồm đến 6 đội. Ở 2 trận cuối, Cape Verde có ưu thế sân nhà khi gặp đội chót bảng Eswatini (tên mới của Swaziland) và làm khách trên sân Libya.

World Cup 2026 còn chờ đối thủ nào?

Tình thế các bảng còn lại đều gay cấn. Tất nhiên, đến giai đoạn này thì chủ yếu là đua tay đôi. Đó là các cặp Senegal - CHDC Congo (bảng B, Senegal hơn 2 điểm), Benin - Nam Phi (bảng C, đồng điểm), Bờ Biển Ngà - Gabon (bảng F, Bờ Biển Ngà hơn 1 điểm). Chỉ có cặp Ghana - Madagascar ở bảng I là đang chênh lệch, dù chưa đến mức quá lớn (Ghana hơn 3 điểm). Riêng tại bảng C, cuộc đua cực kỳ khốc liệt. Tình thế này xuất hiện là do Nam Phi mất 3 điểm vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ (bị FIFA xử thua Lesotho 0-3). Chẳng những rơi xuống dưới Benin (đồng điểm, nhưng thua về chỉ số phụ), chuyện này còn làm hồi sinh hy vọng cho "ông kẹ" Nigeria. Cả Nigeria lẫn Rwanda đều đang đứng dưới Nam Phi và Benin, nhưng chỉ với cách biệt 3 điểm. Như vậy, tất cả các trận Rwanda - Benin, Nam Phi - Rwanda, Nigeria - Benin đều trở thành những cuộc quyết đấu.

Ở khu vực châu Âu, Ý và Đức là hai gã khổng lồ đứng trước nguy cơ rơi vào vòng đấu play-off, do đang bị đối thủ "đàn em" bỏ xa. Tại bảng I, Ý thua Na Uy đến 6 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận. Nếu Na Uy thắng Isarel và Estonia trong các trận đấu sắp tới thì Ý không thể bắt kịp. Kể cả khi đồng điểm, Na Uy vẫn sẽ xếp trên nhờ chỉ số phụ quá tốt (đang hơn đến 16 bàn).

Na Uy, đã thắng tuyệt đối 5 trận ở vòng loại này, sẽ gặp Israel tại sân nhà vào ngày 11.10. Cầu thủ ghi bàn tốt nhất ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Erling Haaland, đang có phong độ để đời. Trong 5 tuần lễ gần đây, Haaland ghi đến 16 bàn chỉ trong 9 lần ra sân, cho cả đội tuyển Na Uy lẫn CLB Manchester City.

Tại bảng A (chỉ có 4 đội), Đức đã thua Slovakia 0-2 ở trận ra quân. Nếu Slovakia tiếp tục thắng 2 đối thủ yếu hơn là Bắc Ireland và Luxembourg thì giới hâm mộ Đức như "thở ô xy" trước trận lượt về với Slovakia. Na Uy, Anh (ở những bảng có 5 đội) và Slovakia, Thụy Sĩ, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (ở những bảng có 4 đội) là các đội đang thắng tuyệt đối ở khu vực châu Âu.


