Vòng tứ kết hứa hẹn bất ngờ thú vị

Xem HLV Đông Triều trổ tài

Lúc 13 giờ 30 diễn ra trận tứ kết giữa đội Trường CĐ FPT Polytechnic với đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Đây là trận đấu mà đội Trường CĐ FPT Polytechnic (do cựu sao trẻ CLB HAGL Trần Hữu Đông Triều dẫn dắt) được đánh giá cao hơn, nhưng đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng hứa hẹn tạo bất ngờ. Ở vòng bảng, đội Trường CĐ FPT Polytechnic được 5 điểm, xếp nhất bảng A khi lần lượt hòa đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang 1-1, thắng đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng 2-0, hòa đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 0-0. Màn thể hiện của đội Trường CĐ FPT Polytechnic chưa thật sự ấn tượng nhưng các HLV nhận định tân binh của vòng chung kết (VCK) đang ẩn mình cho tham vọng tiến sâu. Bởi lẽ HLV Đông Triều luân phiên sử dụng cầu thủ cho từng trận chứ chưa bung hết sức.

"Chúng tôi rút tỉa kinh nghiệm qua từng trận đấu, cùng nhau bàn bạc đấu pháp trước mỗi đối thủ, từng cầu thủ đều có thể nói lên ý kiến của mình để hướng đến mục tiêu cao nhất. Tất cả các đội vào đến VCK đều rất mạnh, vì thế chúng tôi luôn chuẩn bị đầy đủ các phương án để thi đấu vòng tứ kết trước đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM", HLV Đông Triều cho biết. Sức mạnh của đội Trường CĐ FPT Polytechnic đến từ những cá nhân nổi bật trải đều các tuyến như thủ môn Nguyễn Trung Nhân, tiền vệ Trần Minh Thảo, tiền đạo Phan Lạc Khôi, Ngô Văn Tráng, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tấn Đạt…

Đội Trường ĐH Nha Trang (phải) sẽ được “tiếp lửa” từ khán đài ẢNH: DUY ANH

Trong khi đó, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (bảng C) lách cửa hẹp vào tứ kết khi là một trong 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Ở vòng bảng, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lần lượt thua 2-3 trước đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, 0-2 trước đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng; thắng 4-0 trước đội Trường ĐH Quy Nhơn. Điểm mạnh của đội bóng đến từ TP.HCM là tinh thần thi đấu kiên trì. HLV Phan Ánh Minh cho biết sau khi đoạt vé vào tứ kết, tinh thần các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM phấn chấn, cùng nhau quyết tâm có trận đấu hay trước đội Trường CĐ FPT Polytechnic.

Chủ nhà sẽ chơi bùng nổ ?

Trận tứ kết 2 diễn ra lúc 15 giờ 45 là cuộc chạm trán giữa đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang với đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Lách cửa hẹp vào tứ kết, đội Trường ĐH Nha Trang với dàn CĐV hùng hậu "tiếp lửa" từ khán đài hứa hẹn tạo nên trận cầu bùng nổ trước đối thủ đến từ Đồng Nai. Ở vòng bảng, các học trò HLV Nguyễn Anh Tú cầm chân 2 đối thủ được đánh giá mạnh hơn là đội Trường CĐ FPT Polytechnic và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Không thể đánh bại đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở lượt trận cuối nhưng tấm vé vào tứ kết dành cho một trong 2 đội hạng ba có thành tích tốt được đánh giá là xứng đáng với chủ nhà. Các cầu thủ đội Trường ĐH Nha Trang tạo ấn tượng với lối chơi nhanh nhẹn, khéo léo và đặc biệt phát huy sức mạnh tinh thần tập thể.

"Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai rất đáng gờm, nhưng với niềm tin yêu, kỳ vọng của ban lãnh đạo nhà trường cùng đông đảo người hâm mộ, đội Trường ĐH Nha Trang có động lực to lớn để chơi trận đấu hay", HLV Nguyễn Anh Tú bày tỏ. Trong khi đó, HLV Lê Hữu Phát của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai nói: "Vào tứ kết, đội nào cũng mạnh, riêng đội Trường ĐH Nha Trang có ưu thế chơi trên sân nhà cùng tập thể đoàn kết, quyết tâm. Vì thế chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng, nhất là tâm lý làm sao đừng bị áp lực từ người hâm mộ trên khán đài". Mối lo của ban huấn luyện đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai là Nguyễn Phú Hồng Phúc (cầu thủ chơi hay nhất của đội trong 3 trận đấu ở vòng bảng) bị chấn thương. Tuy nhiên mục tiêu của thầy trò HLV Lê Hữu Phát vẫn là giành tấm vé đi tiếp.