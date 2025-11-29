VRG Bean Heack nhận chứng nhận Carbon quốc tế

Ngày 25.11, tại Kampong Thom (Campuchia), Công ty cổ phần Cao su Chư Sê Kampong Thom (CRCK 2) đã tổ chức lễ công bố và trao Chứng nhận xác minh phát thải khí nhà kính ở cấp độ sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 14067:2018 và nhãn hiệu Dấu chân carbon (Carbon Footprint) cho đơn vị thành viên là Công ty TNHH Đầu tư VRG Bean Heack.

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược minh bạch hóa phát thải và phát triển bền vững của doanh nghiệp cao su Việt Nam tại Campuchia.

Buổi lễ có sự tham dự của ban lãnh đạo công ty, đại diện đơn vị đánh giá quốc tế Control Union, đơn vị tư vấn chiến lược Intraco và lãnh đạo các công ty trong cụm 1 của VRG tại Campuchia.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn môi trường, việc kiểm soát và công bố dấu chân carbon đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Tại sự kiện, VRG Bean Heack vinh dự nhận hai chứng nhận quan trọng: Chứng nhận xác minh phát thải khí nhà kính ở cấp độ sản phẩm theo ISO 14067:2018 do Control Union đánh giá và cấp; nhãn hiệu Dấu chân Carbon do Intraco cấp.

Công ty TNHH Đầu tư VRG Bean Heack nhận chứng nhận ẢNH: ĐVCC

Hai chứng nhận này khẳng định hệ thống kiểm kê phát thải của công ty được xây dựng minh bạch, chính xác và đủ độ tin cậy khoa học, tạo nền tảng cho các bước giảm phát thải thực chất trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Dương Khánh, Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH Đầu tư Bean Heack khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.

"Đây không chỉ là lời cam kết của chúng tôi về một nền sản xuất có trách nhiệm, mà còn là hành động cụ thể nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và vị thế của cao su Việt Nam - Campuchia trên thị trường quốc tế", ông Khánh nhấn mạnh.

Ông Wouter van Ravenhorst, Giám đốc Control Union Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của VRG Bean Heack trong việc hoàn thành các bước kiểm kê và xác minh nghiêm ngặt. Ông cho rằng việc đo lường phát thải ở cấp độ sản phẩm là bước đi chiến lược phù hợp xu hướng toàn cầu, góp phần đặt nền móng cho lộ trình giảm phát thải trong những năm tới.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tiến sĩ Hoàng Thị Minh Hiền, Phó giám đốc Công ty Intraco chia sẻ về hành trình hợp tác với Bean Heack trong việc xây dựng các chương trình hành động thiết thực, hướng đến phát triển xanh và tính bền vững lâu dài.

Sự kiện cũng là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Cao su Chư Sê Kampong Thom nói chung và VRG Bean Heack nói riêng. Từ sản xuất, canh tác đến áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, VRG Bean Heack đang chứng minh mô hình tăng trưởng gắn liền trách nhiệm xã hội và quản trị bền vững.