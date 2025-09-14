Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Nạn nhân sống sót duy nhất đã khỏe

Hữu Tú
Hữu Tú
14/09/2025 17:52 GMT+7

May mắn được hàng xóm cứu giúp, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ sát hại ở Đắk Lắk được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe ổn định.

Ngày 14.9, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên (Đắk Lắk) cho biết bệnh viện đang điều trị, theo dõi sức khỏe bệnh nhân T.T.P (12 tuổi, nạn nhân trong vụ sát hại).

Vị lãnh đạo này cho biết, sức khỏe của bệnh nhân P. hiện đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng. P. đã có thể nói chuyện, ăn uống. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị vì P. bị thương nặng ở vùng phổi.

Vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Nạn nhân sống sót duy nhất đã khỏe- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ sát hại

ẢNH: T.X

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 13.9, T.T.P được Công an P.Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ khẩn trương cấp cứu và chẩn đoán P. bị thương ở phần ngực hai bên, tay chân do bị đâm. Các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi.

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 12.9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất rồi bỏ trốn. T.T.P may mắn được T.C.K (hàng xóm) mở cửa cứu giúp, thoát nạn.

Ngày 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ở P.Ea Kao, thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Nạn nhân sống sót duy nhất đã khỏe

Lễ cưới chưa thành

Trao đổi với Thanh Niên, ông B.H.P (cha của nạn nhân B.H.N tử vong trong vụ sát hại) cho biết, gia đình động viên nhau để vượt qua nỗi đau, mất mát lớn.

Ông P. cho biết, N. là người con ngoan. Mặc dù hai cha con không sống cùng nhau nhưng mỗi ngày đều gặp nhau và có rất nhiều kỷ niệm. Gia đình đã dự định cưới vợ cho N. vào đầu năm sau.

"Nói về kỷ niệm với con thì tôi có quá nhiều. N. là người con tuyệt vời. Gia đình tôi đã dạm ngõ với bên thông gia, dự định tổ chức lễ cưới vào tháng hai năm sau…", ông P. rưng rưng nói.

Tin liên quan

Vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Biểu dương cháu bé mở cửa cứu bạn

Vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Biểu dương cháu bé mở cửa cứu bạn

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đến nhà nạn nhân trong vụ 3 người bị sát hại, để thăm hỏi, động viên; đồng thời biểu dương hành động dũng cảm của cháu bé mở cửa cứu bạn thoát khỏi sự truy đuổi của nghi phạm.

Khám phá thêm chủ đề

sát hại 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk Đắk Lắk khởi tố Giết người Nghi phạm bị thương Sống sót
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận