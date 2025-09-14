Ngày 14.9, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên (Đắk Lắk) cho biết bệnh viện đang điều trị, theo dõi sức khỏe bệnh nhân T.T.P (12 tuổi, nạn nhân trong vụ sát hại).

Vị lãnh đạo này cho biết, sức khỏe của bệnh nhân P. hiện đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng. P. đã có thể nói chuyện, ăn uống. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị vì P. bị thương nặng ở vùng phổi.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ sát hại ẢNH: T.X

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 13.9, T.T.P được Công an P.Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ khẩn trương cấp cứu và chẩn đoán P. bị thương ở phần ngực hai bên, tay chân do bị đâm. Các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi.

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 12.9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất rồi bỏ trốn. T.T.P may mắn được T.C.K (hàng xóm) mở cửa cứu giúp, thoát nạn.

Ngày 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ở P.Ea Kao, thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Nạn nhân sống sót duy nhất đã khỏe