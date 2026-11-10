Vụ 'cắt đá tìm ngọc' lừa hơn 32.000 người: 36 bị cáo lĩnh án

Ngày 10.11, TAND TP.Quảng Ninh tuyên án đối với 36 bị cáo trong đường dây lừa đảo qua livestream "cắt đá tìm ngọc", chiếm đoạt hơn 263,9 tỉ đồng của 32.167 bị hại.



Các bị cáo nghe tòa tuyên án ẢNH: P.C

Trong đó, bị cáo Trần Thị Chi (37 tuổi, trú P.Móng Cái 2, Quảng Ninh) bị tuyên phạt mức án cao nhất, 17 năm tù; Vũ Văn Hải (31 tuổi, trú P.Móng Cái 3, Quảng Ninh) lĩnh án 14 năm tù; Dương Văn Cảnh (44 tuổi, trú P.Móng Cái 1, Quảng Ninh) và Bàng Văn Thưởng cùng lĩnh 13 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 7 - 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 8.2024 đến tháng 4.2025, các bị cáo sang TP.Đông Hưng (Trung Quốc), tham gia đường dây lừa đảo qua các trang Facebook phát trực tiếp cảnh "cắt đá tìm ngọc".

Nhóm này phân công người livestream giới thiệu đá, sử dụng tài khoản ảo bình luận tạo lòng tin, dụ người xem đặt cọc mua đá hoặc góp tiền mua một phần viên đá để chờ cắt tìm ngọc quý.

Khi phát hiện người chơi có khả năng tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng dựng cảnh cắt được ngọc có giá trị lớn, thông báo trúng thưởng rồi yêu cầu nộp thuế, phí để nhận tiền.

Sau đó, chúng liên tục viện lý do chuyển khoản sai cú pháp, thiếu nội dung hoặc cần xác minh để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi người chơi không còn khả năng chi trả, nhóm này chặn liên lạc.

Kết quả giám định xác định các viên đá được sử dụng thực chất là đá hoa trắng nhuộm xanh, phủ sơn đen hoặc ghép với đá đã xử lý màu.

Bằng thủ đoạn trên, đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 263,9 tỉ đồng của 32.167 bị hại thông qua 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng.

Hội đồng xét xử xác định các bị cáo biết rõ thủ đoạn gian dối nhưng vẫn tham gia theo sự phân công để hưởng tiền công, hoa hồng hoặc lợi nhuận.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo liên đới hoàn trả gần 5,984 tỉ đồng cho 211 bị hại, được khấu trừ số tiền đã khắc phục hậu quả.

Đối với hơn 257,8 tỉ đồng liên quan những người chưa xác định được nhân thân, chưa có yêu cầu bồi thường, tòa tách phần dân sự để giải quyết khi đủ điều kiện.

Nhóm đối tượng tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo tại Trung Quốc tiếp tục bị điều tra, xử lý.