Livestream 'cắt đá tìm ngọc' lừa 32.000 người Việt Nam

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream "đổ thạch", "cắt đá tìm ngọc" trên mạng xã hội Facebook; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can.



Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 8.2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới sang TP.Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) để vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Nhóm này thuê nhiều địa điểm, lập các phòng livestream hoạt động liên tục trên Facebook thông qua hàng loạt fanpage như "Đế vương lục bảo", "Đá ngọc thô", "Đế vương phỉ thúy", "May mắn đến", "Thiên mệnh châu báu"… Các fanpage thường xuyên đổi tên nhằm né tránh cơ quan chức năng.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng phân công vai trò rất chặt chẽ. Một nhóm chuyên livestream giới thiệu "luật chơi", nhóm khác vào bình luận tạo tương tác giả, hướng dẫn người xem chuyển tiền rồi tổ chức "cắt đá tìm ngọc".

Tang vật được sử dụng chỉ là đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh hoặc phủ sơn đen giả làm đá quý hiếm.

Trong các buổi livestream, nhóm này liên tục tung thông tin nếu người chơi góp tiền mua "suất đá" hoặc đặt cọc mua đá, khi cắt trúng ngọc sẽ nhận thưởng hàng trăm triệu đồng.

Ban đầu, các bị hại tham gia với số tiền nhỏ thường được trả thưởng hoặc hoàn tiền để tạo niềm tin. Khi nạn nhân tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, các đối tượng thông báo "trúng đá quý giá trị cao" rồi yêu cầu nộp thêm tiền với nhiều lý do như phí thuế, phí xác minh, phí đổi tiền, phí nhận thưởng… để tiếp tục moi tiền của nạn nhân.

Khi nạn nhân hết khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, nhóm này lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi fanpage khác để tiếp tục hoạt động.

Kết quả điều tra xác định đường dây đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền lừa đảo.

Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 263 tỉ đồng của trên 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước.

Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo số lượng lớn nạn nhân.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng và phía Trung Quốc để làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu cùng những người liên quan.