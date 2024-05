Chiều 30.4, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại căn biệt thự ở Q.12 vào đêm 29.4, do "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" gây ra.



Vụ đột nhập biệt thự cướp 1,1 tỉ: Nếu cướp thành công sẽ qua Campuchia

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.12, Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá vụ án cướp tài sản xảy ra tại Q.12, bắt giữ Nguyễn Đức Tiến (31 tuổi, ngụ Q.12), Lê Văn Sĩ (27 tuổi, sống lang thang ở khu chợ Bình Điền, Q.8) và Đỗ Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

3 nghi phạm đột nhập biệt thự ở Q.12 cướp 1,1 tỉ đồng CTV

Theo PC02, cả 3 nghi phạm nói trên không có công ăn việc làm, lười lao động tham gia là thành viên của nhóm trên Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều".

Đăng trên hội nhóm rủ nhau đột nhập biệt thự để cướp

Nghi phạm Tiến đăng status rủ Tuấn và Sĩ tham gia đi cướp tại các biệt thự khu vực TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Sau đó, Tiến đi khảo sát một vài căn biệt thự có ít thành viên trong gia đình sinh sống, chọn biệt thự nhà bà Trần Thị L. (55 tuổi, ở đường Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12) để cướp tài sản.

Đêm 29.4, nghi phạm Tiến rủ Sĩ và Tuấn cùng tham gia gây án. Tiến đi mua mua 3 con dao, cuộn băng keo, bình xịt sơn đen, 4 cặp găng tay y tế để khi đột nhập vào nhà bà L. dùng dao đe dọa, trói, dán miệng nạn nhân, dùng bình xịt sơn để xịt camera an ninh. Sau đó khống chế toàn bộ thành viên trong gia đình để cướp tài sản.

Ban đầu có bàn bạc thỏa thuận với nhóm Tiến, Sĩ nhưng Tuấn đổi ý không tham gia mà đi về nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đến khoảng 23 giờ 30 ngày 29.4, Tiến với Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến nhà bà L. để thực hiện phi vụ này.

Công an trao trả 1,1 tỉ đồng cho nạn nhân (áo trắng) THẢO NHÂN

Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn Sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà. Khi Sĩ vừa lấy túi xách của bà L., bên trong có 1,1 tỉ đồng đang treo ở cầu thang thì PC02 và Công an Q.12 vào bắt quả tang. Công an đưa Sĩ và Tiến về trụ sở công an để điều tra làm rõ và triệu tập Tuấn lên điều tra làm rõ vụ án.

Tại buổi họp báo, bà L. chia sẻ, trong khoảng thời gian ngắn chừng 15 phút, các anh công an đến rất đông kịp thời để hỗ trợ, khám phá vụ án thành công. Qua đây, bà L. bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với lực lượng công an.

"Mỗi vụ cướp giật là 1 vụ trọng án"

Thượng tá Dương Đình Lập, Phó trưởng công an Q.12, cho biết các đối tượng bàn bạc với nhau rồi đi cướp. Khi đối tượng tụ tập bàn bạc thì nghiên cứu rất kỹ về gia đình có bao nhiêu người, hoàn cảnh như thế nào, nghiên cứu và thăm dò trước mọi thứ, tìm hiểu địa bàn, quy luật hoạt động.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM (ở giữa) trao khen thưởng ban chuyên án THẢO NHÂN

"Đối với tội phạm thành lập trên không gian mạng chúng xác định cướp xong sẽ đi Campuchia. Chúng bàn về vũ khí để đi gây án, chúng tôi chỉ biết chắc chắn là có dao, rựa, còn chưa biết rõ vũ khí chúng sử dụng là gì. Chúng tôi cũng tính toán, bắt gọn, bắt hết. Quan trọng nhất thời điểm bắt không để ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Ban chuyên án cũng đặt phương án phòng ngừa làm sao đảm bảo an toàn cho người dân, chủ nhà, lực lượng tham gia", thượng tá Lập cho biết.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng PC02 nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát hình sự sẽ tấn công tội phạm đường phố và tỷ lệ khám phá cướp, cướp giật đạt 100%. Lực lượng hình sự xin ghi nhớ chỉ đạo của Ban giám đốc: "Mỗi vụ cướp giật là 1 vụ trọng án".