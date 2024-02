Vụ học sinh chết đuối ở hố công trình cao tốc Bắc - Nam: Khởi tố vụ án

Ngày 29.2, Công an H.Cam Lộ cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, chết người. Trước đó, vào chiều 28.10.2023, nhóm học sinh tại thôn An Mỹ (xã Cam Tuyền, H.Cam Lộ) ra chơi tại khu vực công trình cống hộp trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, tại thôn Tam Hiệp (xã Cam Thủy). Sau đó, 2 học sinh bị đuối nước dưới hố công trình ở đây.

Khu vực thi công cống hộp công trình cao tốc, nơi xảy ra vụ việc thương tâm khiến 1 học sinh lớp 6 tử vong P.X

Khi nghe tiếng kêu cứu, 1 học sinh khác ở gần đó đã nhảy xuống cứu được 1 em. Học sinh còn lại (H.N.M, lớp 6, trú thôn An Mỹ) tử vong.

Thời điểm đó, công trình cao tốc qua thôn này có 3 vị trí được đào hố làm cống hộp cắt qua tuyến cao tốc. Cả 3 vị trí này đều không được rào chắn.

Hiện trường vụ việc vào ngày 28.10.2023 THANH LỘC

Công trình này do Công ty CP giao thông số 1 (địa chỉ tại TP.Hà Giang, Hà Giang) thi công. Thời điểm xảy ra vụ việc, hố công trình này không có rào chắn.

Theo Công an H.Cam Lộ, do vụ việc này có nhiều khía cạnh phải xác minh thật kỹ càng và cẩn trọng nên mất khá nhiều thời gian, khi đủ chứng cứ mới ra quyết định khởi tố. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ thêm vụ án.

Được biết, phía đơn vị thi công cũng đã tiếp xúc gia đình nạn nhân nhưng 2 bên chưa tìm được tiếng nói chung. Trong khi đó, Công an H.Cam Lộ cho biết nếu gia đình em học sinh đồng ý rút đơn thì cũng sẽ chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ, còn trách nhiệm hình sự vẫn phải xử lý.