Vụ học sinh ngộ độc: Trường không nộp phạt được, trách nhiệm pháp lý ra sao?

Trường xin xem xét về khoản nộp phạt, xã đang nghiên cứu

Ngày 19.12, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, xác nhận đã gửi báo cáo lên UBND xã Kim Ngân nhằm phản ánh thực trạng hoạt động và nguồn kinh phí hiện có của đơn vị. Theo báo cáo, tổng mức xử phạt mà UBND tỉnh Quảng Trị áp dụng đối với trường (sau vụ học sinh ngộ độc tập thể) là 196,5 triệu đồng, tương ứng với 3 hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; đây là khoản tiền quá lớn mà trường không có để nộp phạt.

Ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy ẢNH: THANH LỘC

Toàn bộ kinh phí hoạt động từ đầu năm đến nay đều do cấp trên phân bổ, chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định. Trường không có nguồn thu độc lập cũng như không có khoản dự phòng nào để chi trả số tiền phạt lớn như vậy. Đặc biệt, bếp ăn tập thể của trường chỉ phục vụ học sinh bán trú, không mang tính chất kinh doanh, nên không phát sinh doanh thu để bù đắp chi phí xử phạt.

Đại diện UBND xã Kim Ngân cũng cho biết địa phương đã tiếp nhận đầy đủ báo cáo của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy và chuyển hồ sơ đến các phòng, ban chuyên môn để nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý phù hợp, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Nhà trường đã tổ chức đối thoại với phụ huynh nhưng nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết ẢNH: THANH LỘC

Không khiếu nại thì phải chấp hành

Trao đổi về khía cạnh pháp lý, TS luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, cho rằng nguyên tắc chung là mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý. Trong trường hợp chủ thể vi phạm là tổ chức, thì tổ chức đó phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đồng thời, người đứng đầu đơn vị, cá nhân có liên quan cũng có thể bị xem xét trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu không đồng ý với quyết định xử phạt hành chính, nhà trường có quyền khiếu nại trong thời hạn 90 ngày hoặc khởi kiện vụ án hành chính trong vòng 1 năm theo quy định. Trường hợp không thực hiện các quyền này, quyết định xử phạt sẽ có hiệu lực và đơn vị bị xử phạt phải chấp hành. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo đúng quy định.

Các em học sinh đang học tập ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy

ẢNH: THANH LỘC

Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh, việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, nhất là tại các cơ sở có học sinh bán trú, nội trú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vi phạm trong lĩnh vực này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng của học sinh, do đó cần được kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 26.9, khoảng 40 học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy đã phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn tại trường do ngộ độc thực phẩm. Trong quá trình xác minh vụ việc, bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng nhà trường (người xuất hiện trong clip được cho là ngăn việc đưa học sinh ngộ độc đi cấp cứu), đã 2 lần bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

UBND tỉnh Quảng Trị sau đó quyết định xử phạt nhà trường 196,5 triệu đồng và đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn trong thời hạn 5 tháng.

Băn khoăn về việc đình chỉ bếp ăn 5 tháng Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị, cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính 196,5 triệu đồng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, kèm hình thức bổ sung là đình chỉ hoạt động bếp ăn bán trú trong 5 tháng. Tuy nhiên, thời hạn đình chỉ này đang khiến dư luận băn khoăn. Trường có 75 học sinh bán trú, hầu hết là con em đồng bào Vân Kiều ở vùng núi sâu, vùng xa. Nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các em được nấu ăn tập trung 3 bữa mỗi ngày tại trường và ở lại từ thứ hai đến thứ sáu do nhà ở cách xa điểm trường. Việc đình chỉ bếp ăn trong thời gian dài nhưng chưa có phương án tổ chức ăn uống thay thế khiến nhiều người lo ngại học sinh sẽ gặp khó khăn trong sinh hoạt và học tập. Người dân đặt câu hỏi: nếu bếp ăn dừng hoạt động 5 tháng, học sinh sẽ ăn ở đâu khi khu vực miền núi không có hàng quán, còn phụ huynh khó có thể mang cơm đến theo từng bữa...



