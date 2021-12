Vụ kit xét nghiệm Công ty Việt Á: Bắt giam nhiều lãnh đạo tại Bộ Y tế và Bộ KH-CN

Khởi tố Giám đốc CDC Nghệ An và Bình Dương

Ngoài CDC Hải Dương, C03 còn làm rõ một số lãnh đạo, cán bộ CDC Nghệ An và CDC Bình Dương đã thông đồng, câu kết với ông Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty TNHH phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT), vi phạm các quy định của luật Đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch Covid-19, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vì thế, ngày 31.12.2021, C03 khởi tố 9 bị can khác về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An; Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương; Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương; Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương; Tiêu Quốc Cường, Kế toán trưởng, Phó phòng Tài chính Sở Y tế Bình Dương; Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty VNDAT; Nguyễn Thị Thúy, nhân viên kinh doanh Công ty VNDAT, và Lê Trung Nguyên, Giám đốc vùng Công ty Việt Á.