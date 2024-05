Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Long Khánh: Chuyển hồ sơ sang CQĐT

Ngày 7.5, Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh Tăng Quốc Lâp cho biết vừa có văn bản chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Khánh để điều tra vụ ngộ độc liên quan tiệm bánh mì Băng (P.Xuân Bình, TP.Long Khánh).

Văn bản cho hay, vừa qua, trên địa bàn TP.Long Khánh xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nghi ngờ do ăn bánh mì tại 1 hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn P.Xuân Bình. Tính đến thời điểm ngày 6.5, tổng số nhập viện khám và điều trị tại bệnh viện tổng cộng 568 trường hợp (hiện đang nằm điều trị: 300 người, chuyển viện: 11, xuất viện: 38 và cấp toa: 119 trường hợp).

Vụ ngộ độc bánh mì có dấu hiệu hình sự tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm LÊ LÂM

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, UBND TP.Long Khánh đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ. Đến nay, qua quá trình làm việc với chủ hộ kinh doanh và kiểm tra bước đầu ghi nhận các hành vi vi phạm của chủ hộ kinh doanh nói trên.

Tuy nhiên, theo quy định cần phải chờ kết quả xét nghiệm của Viện Y tế công cộng TP.HCM để chứng minh hành vi "bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm" của chủ cơ sở kinh doanh, căn cứ vào mức độ vi phạm, vụ việc có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Căn cứ quy định tại bộ luật Hình sự, luật Xử lý vi phạm hành chính, UBND TP.Long Khánh đã chuyển các hồ sơ xác minh bước đầu về cơ sở kinh doanh nói trên về Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Khánh đề điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo TP.Long Khánh hỏi thăm gia đình các bệnh nhi nằm điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai LÊ LÂM

Cũng theo ông Tăng Quốc Lập, tính đến sáng nay chỉ còn 124 bệnh nhân còn nằm theo dõi tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện cao su Đồng Nai, tất cả đều ổn định không dấu hiệu nặng. Có 12 ca ở Bệnh nhi Đồng Nai đều ổn, 1 ca nặng đã có dấu hiệu tích cực.



Trước đó, tại cuộc họp với đoàn công tác của Bộ Y tế vào chiều ngày 3.5, Công an TP.Long Khánh cho biết bước đầu xác định vụ ngộ độc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo điều 317 bộ luật Hình sự. Công an TP.Long Khánh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy vết các nguồn gốc thực phẩm, thu thập các mẫu để làm căn cứ giám định.