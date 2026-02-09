Vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình

Chiều 9.2, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai đối với Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai), bị truy tố với các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản.

Các bị cáo Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, tỉnh Đồng Nai) bị xét xử về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, Lưu Minh Tiến (29 tuổi, tỉnh Tây Ninh) về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (36 tuổi, thành phố Hà Nội) tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Toàn cảnh phiên tòa ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, bị cáo Tùng cho biết, đã nảy sinh ý định giết người khoảng 9 tháng trước khi gây án do thua lỗ trong việc làm ăn, bị cáo nợ nần chồng chất.

Tùng và gia đình nạn nhân không hề quen biết nhau, tuy nhiên khi thấy gia đình bà H. có điều kiện, thường xuyên giao dịch tiền mặt nên đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Trong ngày xảy ra vụ án, bị cáo Tùng đã chuẩn bị khẩu súng đã lắp sẵn ống ngắm, giảm thanh cùng khoảng 20 viên đạn. Sau khi gây án, Tùng rời khỏi hiện trường, thay đổi đặc điểm cá nhân (thay quần áo), sau đó tẩu thoát.

2 kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại phiên tòa ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Sau khi về nhà, bị cáo có theo dõi thông tin về vụ việc không?", kiểm sát viên hỏi.

"Bị cáo có lên mạng xem tin tức, xem gia đình bà H. có ai sống sót không và công an đã vào cuộc chưa. Bị cáo sau đó có hoảng sợ và hối hận", bị cáo Tùng trả lời.

"Vì sao bị cáo hối hận nhưng không ra đầu thú mà tiếp tục lẩn trốn?", kiểm sát viên hỏi.

Tùng khai nhận, bị cáo đã chọn cách im lặng và hy vọng công an sẽ không tìm ra mình. Tuy nhiên sau đó, khi đang ở nhà thì các chiến sĩ công an ập vào khống chế và bắt giữ.

Trong bản luận tội, kiểm sát viên cho rằng, bị cáo Lê Sỹ Tùng đã trực tiếp tước đoạt tính mạng của nhiều người và xâm phạm quyền sở hữu tài sản. Hành vi của bị cáo là cực kỳ manh động, tàn ác, xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng đến trật tự trị an địa phương.

Với tính chất đặc biệt nguy hiểm và không còn khả năng cải tạo, Viện KSND đề nghị cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

HĐXX TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, mặc dù bị cáo có dấu hiệu tâm thần phân liệt, nhưng tại thời điểm gây án, bị cáo hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình.



Hành vi của bị cáo Tùng là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt quyền sống của nhiều người (trong đó có trẻ em), xâm phạm quyền sở hữu tài sản, gây chấn động dư luận và mất an ninh trật tự địa phương. Xã hội không thể dung thứ cho những hành vi dã man này.

Các bị cáo Lê Sỹ Tùng, Lưu Minh Tiến và Nguyễn Văn Việt (từ phải qua) nghe HĐXX tuyên phạt ẢNH: HOÀNG GIÁP

Về các mức án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Sỹ Tùng mức án tử hình về tội giết người; 10 năm tù về tội cướp tài sản; 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản và 4 năm tù về tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tuyên phạt bị cáo Lưu Minh Tiến 3 năm tù về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt: 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Phạm Quang Huy 1 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, Lê Sỹ Tùng còn phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 1,6 tỉ đồng.



