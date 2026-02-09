Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
09/02/2026 19:24 GMT+7

Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Lê Sỹ Tùng, kẻ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai mức án tử hình.

Chiều 9.2, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai đối với Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai), bị truy tố với các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản.

Các bị cáo Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, tỉnh Đồng Nai) bị xét xử về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, Lưu Minh Tiến (29 tuổi, tỉnh Tây Ninh) về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (36 tuổi, thành phố Hà Nội) tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình- Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên tòa

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, bị cáo Tùng cho biết, đã nảy sinh ý định giết người khoảng 9 tháng trước khi gây án do thua lỗ trong việc làm ăn, bị cáo nợ nần chồng chất. 

Tùng và gia đình nạn nhân không hề quen biết nhau, tuy nhiên khi thấy gia đình bà H. có điều kiện, thường xuyên giao dịch tiền mặt nên đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Trong ngày xảy ra vụ án, bị cáo Tùng đã chuẩn bị khẩu súng đã lắp sẵn ống ngắm, giảm thanh cùng khoảng 20 viên đạn. Sau khi gây án, Tùng rời khỏi hiện trường, thay đổi đặc điểm cá nhân (thay quần áo), sau đó tẩu thoát.

Vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình- Ảnh 2.

2 kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại phiên tòa

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Sau khi về nhà, bị cáo có theo dõi thông tin về vụ việc không?", kiểm sát viên hỏi.

"Bị cáo có lên mạng xem tin tức, xem gia đình bà H. có ai sống sót không và công an đã vào cuộc chưa. Bị cáo sau đó có hoảng sợ và hối hận", bị cáo Tùng trả lời.

"Vì sao bị cáo hối hận nhưng không ra đầu thú mà tiếp tục lẩn trốn?", kiểm sát viên hỏi.

Tùng khai nhận, bị cáo đã chọn cách im lặng và hy vọng công an sẽ không tìm ra mình. Tuy nhiên sau đó, khi đang ở nhà thì các chiến sĩ công an ập vào khống chế và bắt giữ.

Trong bản luận tội, kiểm sát viên cho rằng, bị cáo Lê Sỹ Tùng đã trực tiếp tước đoạt tính mạng của nhiều người và xâm phạm quyền sở hữu tài sản. Hành vi của bị cáo là cực kỳ manh động, tàn ác, xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng đến trật tự trị an địa phương. 

Với tính chất đặc biệt nguy hiểm và không còn khả năng cải tạo, Viện KSND đề nghị cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình- Ảnh 3.

HĐXX TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, mặc dù bị cáo có dấu hiệu tâm thần phân liệt, nhưng tại thời điểm gây án, bị cáo hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. 

Hành vi của bị cáo Tùng là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt quyền sống của nhiều người (trong đó có trẻ em), xâm phạm quyền sở hữu tài sản, gây chấn động dư luận và mất an ninh trật tự địa phương. Xã hội không thể dung thứ cho những hành vi dã man này.

Vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình- Ảnh 4.

Các bị cáo Lê Sỹ Tùng, Lưu Minh Tiến và Nguyễn Văn Việt (từ phải qua) nghe HĐXX tuyên phạt

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Về các mức án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Sỹ Tùng mức án tử hình về tội giết người; 10 năm tù về tội cướp tài sản; 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản và 4 năm tù về tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tuyên phạt bị cáo Lưu Minh Tiến 3 năm tù về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt: 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Phạm Quang Huy 1 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, Lê Sỹ Tùng còn phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 1,6 tỉ đồng.


Tin liên quan

Xét xử vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai gây chấn động cả nước

Xét xử vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai gây chấn động cả nước

An ninh được siết chặt tại TAND tỉnh Đồng Nai, nơi chiều nay sẽ diễn ra phiên xét xử bị can Lê Sỹ Tùng, kẻ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai.

Vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai: Bị cáo Lê Sỹ Tùng không yêu cầu luật sư

Khám phá thêm chủ đề

Lê Sỹ Tùng Tử hình cướp tài sản Giết người vũ khí quân dụng thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận