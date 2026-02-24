Vừa mãn hạn tù, thanh niên 26 tuổi lại cướp giật giữa ban ngày ở Bảo Lộc

Ngày 24.2, Công an phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Tấn Mạnh (26 tuổi, ngụ thôn 5, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Huỳnh Tấn Mạnh bị bắt giữ cùng tang vật vụ cướp giật

ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, trưa 20.2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), tại đường Lý Thường Kiệt (phường 1 Bảo Lộc), khi người dân đang du xuân đông đúc, một phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy điện bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát từ phía sau, đạp ngã xuống đường rồi cướp giật điện thoại.

Cả người và phương tiện bị ngã giữa đường, nạn nhân bị thương vùng mũi và miệng, lên tiếng cầu cứu. Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường 1 Bảo Lộc khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua sàng lọc, lực lượng chức năng xác định Huỳnh Tấn Mạnh là nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Mạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, Mạnh từng có 1 tiền án, bị phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản và vừa ra tù chưa đầy 2 tháng.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.