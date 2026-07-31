Vừa sạc vừa lướt điện thoại có thực sự làm giảm tuổi thọ pin?

Một trong những quan niệm lâu đời trong cộng đồng công nghệ là việc sử dụng điện thoại khi đang cắm sạc có thể gây hại cho dung lượng pin về lâu dài, đã trở thành một phần của những quan niệm sai lầm phổ biến, bên cạnh ý kiến cho rằng sạc điện thoại qua đêm là thói quen xấu. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định rằng đây chỉ là một quan niệm mà người dùng có thể bỏ qua.

Người dùng nên tránh sử dụng các ứng dụng nặng khi điện thoại đang sạc pin ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Thực tế, việc sử dụng điện thoại trong khi sạc có thể làm chậm tốc độ sạc, vì bộ sạc phải chia sẻ công suất giữa việc sạc pin và cung cấp năng lượng cho các ứng dụng đang hoạt động. Tuy nhiên, tuổi thọ pin chỉ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu thói quen sử dụng của người dùng kết hợp với chu kỳ sạc tạo ra nhiệt độ quá cao, vốn có thể làm giảm tuổi thọ của pin lithium-ion. Đây là tình huống hiếm khi xảy ra trừ khi người dùng có những hành vi sử dụng bất thường.

Đừng bỏ quên tính năng Bypass Charging trên điện thoại

Khi sử dụng điện thoại trong khi sạc, thiết bị sẽ phân bổ năng lượng, dành một phần để sạc pin và phần còn lại để duy trì hoạt động. Nhiều điện thoại hiện đại được trang bị tính năng Bypass Charging (hay sạc nhánh), vốn cho phép sử dụng toàn bộ năng lượng có sẵn để vận hành các ứng dụng mà không sạc pin. Đây là tính năng không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn giảm thiểu sự tích tụ nhiệt.

Trên các thiết bị Galaxy tương thích, người dùng có thể tìm thấy cài đặt này trong ứng dụng Game Launcher, được thiết kế cho việc chơi game. Để kích hoạt, người dùng hãy truy cập thông qua thanh bên Game Booster khi đang chơi hoặc mở ứng dụng Gaming Hub > Menu (ba dấu chấm ở góc trên bên phải) > Game Booster và bật công tắc Pause USB PD charging when gaming. Lưu ý công tắc này chỉ hoạt động khi người dùng đang mở một trò chơi.

Mặc dù đối với các tác vụ nhẹ như duyệt web hay đọc email, nhiệt độ và hiệu suất không phải là vấn đề lớn, nhưng với các tác vụ nặng như chơi game kéo dài hoặc chỉnh sửa video, việc sạc và sử dụng cùng lúc có thể dẫn đến nhiệt độ cao, gây hại cho pin và làm giảm hiệu suất của CPU. Tính năng Bypass Charging giúp tránh tình trạng này, mặc dù người dùng sẽ không thể sạc pin trong quá trình sử dụng.

Nhìn chung, để bảo vệ tuổi thọ pin điện thoại, người dùng nên chú ý đến thói quen sử dụng và tránh những hành vi có thể gây ra nhiệt độ quá cao.