Vừa thoát nợ nần, tài tử Nicolas Cage bất ngờ lâm cảnh 'vô gia cư'

Xuất hiện tại sự kiện Los Angeles Comic Con hôm 31.10, Nicolas Cage bất ngờ chia sẻ về tình trạng chỗ ở hiện tại khi được hỏi về kế hoạch cho dịp Halloween. "Tôi hiện đang hơi vô gia cư một chút", nam diễn viên 62 tuổi nói. Ngôi sao của Face/Off giải thích rằng căn nhà của anh tại Malibu gặp sự cố nên hiện tại phải sống chủ yếu tại các khách sạn.

Hố sụt khổng lồ khiến biệt thự ven biển tan hoang

Tháng 9 vừa qua, một hố sụt lớn xuất hiện ngay phía trước biệt thự trị giá 10,5 triệu USD của Nicolas Cage, nuốt chửng một phần lối vào nhà và gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực xung quanh. Theo Page Six, tình trạng xói mòn bờ biển kết hợp với những cơn bão mạnh được cho là nguyên nhân khiến một phần khu đất ven biển bị sụt xuống. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều mảng nhựa đường và bê tông gần nhà để xe đã nứt vỡ rồi rơi xuống hố.

Căn biệt thự trị giá 10,5 triệu USD của Nicolas Cage tại Malibu bị ảnh hưởng nặng nề sau khi một hố sụt lớn xuất hiện trước nhà Ảnh: AP

Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến nhà của ngôi sao phim Ma tốc độ mà còn khiến nhiều cư dân lân cận phải sơ tán. Theo báo cáo, 7 căn nhà trên cùng tuyến phố được xác định không an toàn để ở, trong khi 24 căn khác bị gắn cảnh báo do việc tiếp cận bằng phương tiện giao thông trở nên nguy hiểm. Giới chức Malibu cho biết tình trạng này làm cản trở khả năng tiếp cận của lực lượng cứu hỏa và cảnh sát trong trường hợp xảy ra các tình huống khẩn cấp về y tế, hỏa hoạn hoặc an ninh.

Ngay sau khi hố sụt xuất hiện, Nicolas Cage đã nhanh chóng tìm cách bảo vệ tài sản. Nam diễn viên nộp ba đơn xin cấp phép xây dựng, trong đó có một giấy phép khẩn cấp nhằm thực hiện các biện pháp gia cố. Những giấy phép khác liên quan đến việc dọn dẹp phần nhựa đường bị sụt, chuẩn bị lắp đặt hệ thống chống đỡ và đào đất để lấy mẫu kiểm tra. Tất cả đều được chính quyền địa phương phê duyệt. Đến tháng 10, hố sụt được cho là tiếp tục mở rộng, lan sang một bên căn nhà và tiến gần cửa chính.

Thoát cảnh nợ nần, Nicolas Cage lại mất chỗ ở

Nicolas Cage mua căn biệt thự này với giá 10,5 triệu USD vào năm 2024. Trước khi xảy ra sự cố, đây là một bất động sản sang trọng nằm ngay sát biển, sở hữu sân thượng có bể sục, hệ thống cửa kính lớn, nhiều phòng ngủ cùng tầm nhìn hướng ra đại dương. Ngôi nhà còn có lối đi riêng xuống bãi biển, nhà bếp dành cho đầu bếp chuyên nghiệp và garage được kết nối với thang máy.

Sau nhiều năm làm việc liên tục để phục hồi tài chính, Nicolas Cage lại đối mặt với sự cố bất ngờ tại căn biệt thự trị giá hàng triệu USD Ảnh: Reuters

Sự cố nhà ở xảy ra không lâu sau khi Nicolas Cage đã vượt qua một giai đoạn tài chính đầy khó khăn. Theo GQ, sau khi rơi vào cảnh nợ nần vì các khoản đầu tư bất động sản thua lỗ và nghĩa vụ thuế, tài tử đã nhận tới 46 bộ phim trong khoảng một thập kỷ để kiếm tiền trả các chủ nợ. Đến khoảng năm 2020, anh được cho là đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ mà không bị tuyên bố phá sản. Nicolas Cage sau đó cũng chia sẻ với Los Angeles Times rằng anh tự hào vì đã làm việc liên tục để vực dậy tài chính và hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Vì vậy, việc căn biệt thự 10,5 triệu USD tại Malibu bất ngờ bị hố sụt "nuốt chửng" càng khiến hoàn cảnh hiện tại của nam diễn viên trở nên trớ trêu.