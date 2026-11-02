Vui buồn chuyện dồn tiết học

Mới đây, thông tin Trường tiểu học Hà Huy Giáp (TP.HCM) tiên phong đổi thời khóa biểu, chuyển các môn học tự nguyện, liên kết (như tiếng Anh, tin học) xuống cuối buổi nhằm tạo điều kiện cho học sinh nghỉ trọn vẹn ngày thứ bảy thu hút sự chú ý đặc biệt. Hàng loạt ý kiến, phản hồi được bạn đọc (BĐ) gửi về Báo Thanh Niên, phân tích về tính khả thi, chất lượng giáo dục lẫn sức khỏe tinh thần của học sinh khi mô hình này được áp dụng rộng rãi.

K HÔNG THỂ MÁY MÓC

BĐ Phạm Bảo Liên chia sẻ: "Lâu lắm rồi mới thấy trường quan tâm thực tế đến học sinh với phụ huynh như vậy. Nghỉ trọn vẹn thứ bảy, chủ nhật là điều bao thế hệ mong mỏi". "Có ai ngán cảnh sáng thứ bảy phải dậy sớm đưa con đi học không? Tin này nghe mát ruột mà nhẹ cả người!", BĐ Nguyễn Bình Minh viết thêm.

Đồng tình với cảm giác trút được gánh nặng, BĐ Bùi Quang Tín bày tỏ: "Xót xa cho tình cảnh trẻ con thời nay đi học như chạy show, cuối tuần cũng phải xách cặp đến trường". Từ đó, việc chuyển các môn ngoài chính khóa ra cuối buổi hay trái buổi được BĐ Đoàn Duy Bảo đánh giá là "bước đi linh hoạt và quyết liệt".

Bên cạnh đó, cũng có BĐ nhìn nhận vấn đề từ khía cạnh khác. BĐ Lê Minh Long trăn trở: "Nếu mọi môn chính khóa bị xếp kín bưng từ thứ hai đến thứ sáu, trẻ con liệu có bị quá tải hay không. Nhất là với những học sinh học hai buổi mỗi ngày, khi trở về nhà vào lúc xế chiều, các em sẽ không còn chút thời gian nào để tái tạo năng lượng".

Mổ xẻ sâu hơn, BĐ Trần Quốc An nhấn mạnh: "Chuyển lịch từ 6 ngày xuống 5 ngày không đồng nghĩa với giảm áp lực học tập. Cần nhìn vào thời khóa biểu mới để biết các con được nghỉ ngơi thực sự hay chỉ đang phải học dồn, học nén cho xong chương trình".

Đông đảo phụ huynh đồng tình với phương án điều chỉnh thời khóa biểu nhằm giúp học sinh được nghỉ trọn vẹn ngày thứ bảy ẢNH: N.H.T

Từ những phân tích đa chiều về hiện trạng, BĐ đưa ra nhiều đề xuất thiết thực nhằm hoàn thiện mô hình. Quan điểm cốt lõi được đồng thuận là không áp dụng một cách máy móc, cào bằng cho mọi trường học trên địa bàn.

N ÊN KHẢO SÁT TỪNG TRƯỜNG

BĐ Vũ Việt Hà phân tích: "Muốn triển khai đồng bộ thì trước tiên phải hiểu đồng bộ cái gì. Đồng bộ mục tiêu để học sinh có thời gian nghỉ ngơi hợp lý là cần thiết, nhưng đồng bộ từng tiết học, từng giờ ra về giữa tất cả các trường thì chưa chắc khả thi. Một trường ở khu dân cư ổn định, sĩ số vừa phải sẽ có điều kiện tổ chức khác trường nằm trong khu vực phát triển dân số nhanh. Chưa kể chuyện xây thêm phòng học không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Có nơi thiếu quỹ đất, có nơi phải chờ đầu tư công, có nơi đủ phòng nhưng thiếu giáo viên chuyên trách.

Nếu đưa ra một thời hạn chung mà chưa có giải pháp hỗ trợ, các trường khó khăn dễ phải chọn cách dồn tiết vào cuối ngày, khiến học sinh và giáo viên đều mệt. Theo tôi, nên có lộ trình theo điều kiện từng nhóm trường. Những nơi đáp ứng đầy đủ thì triển khai trước, nơi chưa đủ phải xác định rõ đang thiếu gì, cần bao nhiêu nguồn lực và khi nào khắc phục được. Công khai những thông tin ấy cũng giúp phụ huynh hiểu vì sao trường này nghỉ thứ bảy còn trường khác chưa thực hiện được".

Không ủng hộ việc "ốp" chung một khuôn mẫu, BĐ Nguyễn Xuân Trí đề xuất: "Trước hết ngành giáo dục nên khảo sát từng trường, xác định nơi nào đủ điều kiện triển khai ngay, nơi nào cần bổ sung cơ sở vật chất. Quan trọng hơn, phải có tiêu chí đánh giá sau khi áp dụng, như thời lượng học thực tế, mức độ quá tải của học sinh và chất lượng giảng dạy. Đích đến là học sinh được nghỉ cuối tuần mà chương trình vẫn bảo đảm, chứ không phải trường nào cũng có thời khóa biểu giống nhau".

Chất lượng tiếp thu của học sinh là yếu tố được thảo luận nhiều nhất. BĐ Đặng Thanh Thảo nhắc nhở: "Cùng là học sinh tiểu học nhưng khả năng tiếp thu của mỗi em khác nhau rất nhiều. Có em nghe một lần là hiểu, có em phải giải thích 2 - 3 lần, cho làm lại mới nhớ.

Khi thời khóa biểu được điều chỉnh, điều tôi quan tâm nhất không phải là một tuần học mấy ngày mà là giáo viên còn bao nhiêu thời gian để hỗ trợ những cháu học chậm. Lớp đông thì chuyện này càng rõ. Đến cuối buổi, nhiều em đã mất tập trung, trong khi giáo viên vẫn phải hoàn thành nội dung bài học. Nếu cứ cố dạy cho kịp chương trình, những cháu chưa hiểu sẽ mang phần kiến thức đó về nhà. Hôm sau lại học bài mới, cứ thế khoảng cách giữa các em ngày càng lớn… Ủng hộ cho học sinh nghỉ thứ bảy, nhưng mong ngành giáo dục đánh giá cả chất lượng tiếp thu sau khi đổi lịch".