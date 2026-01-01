Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Vui chơi - giải trí đầu năm mới

Thanh Niên
Thanh Niên
01/01/2026 06:00 GMT+7

Hà Nội

Hòa nhạc chào năm mới Hà Nội Concert (ảnh) diễn ra lúc 20 giờ ngày 1.1 tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức, truyền hình trực tiếp trên các kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên FM96.

Vui chơi - giải trí đầu năm mới- Ảnh 1.

Ảnh: BTC

Bước sang năm thứ tư tổ chức, Hòa nhạc năm mới 2026 chọn Hoàng thành Thăng Long làm điểm nhấn, tạo sự giao thoa đặc biệt giữa âm nhạc hàn lâm và không gian di sản. Nội dung hòa nhạc là sự kết hợp giữa dân ca, nhạc cách mạng VN được phối khí cho dàn nhạc giao hưởng cùng các tác phẩm kinh điển của nhạc cổ điển phương Tây, mang đến một đêm nhạc trang trọng, giàu cảm xúc, mở đầu năm mới trong tinh thần kết nối truyền thống và hiện đại.

Không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa kéo dài đến ngày 4.1. Ánh sáng được lựa chọn làm ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, làm nổi bật giá trị di sản Hồ Gươm - Tháp Rùa. 

  Thùy Trang

TP.HCM

Triển lãm Sắc thân kể chuyện phái đẹp qua nhịp thở

Vui chơi - giải trí đầu năm mới- Ảnh 2.

Vui chơi - giải trí đầu năm mới- Ảnh 3.

Vui chơi - giải trí đầu năm mới- Ảnh 4.

Vui chơi - giải trí đầu năm mới- Ảnh 5.

Họa sĩ Tứ Rô và các tác phẩm tuyển chọn giới thiệu tại triển lãm Sắc thân

Ảnh: NVCC

Chiều 3.1 tại Maii Art Gallery (72/7 Trần Quốc Toản, P.Xuân Hòa), họa sĩ Đặng Văn Tứ (Tứ Rô) đón mùa xuân bằng khai mạc triển lãm nghệ thuật Sắc thân. Triển lãm gồm 36 tác phẩm mới mà theo họa sĩ Tứ Rô: "Tôi tập trung vào hình thể người phụ nữ với bút pháp phóng khoáng, xử lý sơn dày và cấu trúc khối mang tính phồn thực. Tôi muốn khơi dậy năng lượng nữ tính nguyên bản, mạnh mẽ, mơ hồ, hỗn độn nhưng có trật tự, để phái đẹp kể chuyện tự nhiên bằng chính nhịp thở".

Phòng trà Không tên

Vui chơi - giải trí đầu năm mới- Ảnh 6.

Ảnh: NSCC

Chương trình Dạ khúc một đêm say với tiếng hát Hiền Thục - Ôn Vĩnh Quang - Phương Diễm Huyền (1.1).

Mini show Vương Anh Tú - Nguyễn Kiều Anh - Dee Trần: Gặp nhưng không ở lại (2.1).

Mini show Lệ Quyên (ảnh): Thương hoài ngàn năm, với khách mời Thành Đạt (3.1).

Mini show Đàm Vĩnh Hưng - Hồng Ngọc - Dương Triệu Vũ: Ngày gặp lại (4.1).

Phòng trà Cat & Mouse Live Music

Đêm nhạc của Nam Em và Jack Long (2.1).

Mini show Chỉ vì anh quá yêu em của nhóm The Men (3.1).

Đêm nhạc Tình đậm sâu đến mấy với tiếng hát Giang Hồng Ngọc - Nguyễn Kiều Oanh - Ôn Vĩnh Quang (4.1).

Vui chơi - giải trí đầu năm mới- Ảnh 7.

Vở Hồn ai nấy giữ của IDECAF

ẢNH: H.K

Sân khấu IDECAF: diễn các vở Tấm Cám đại chiến, Hồn ai nấy giữ, Thuốc đắng giã tật.

Sân khấu Hồng Vân: diễn các vở Suối linh hồn, Đại ca mình đi đâu thế, Ai kế tiếp.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh: Hẹn nhau ở cuối con đường.

Sân khấu Thế Giới Trẻ: Căn nhà ma quái, Chuyện hai chàng, Ngày hội cái bang.

Lê Công Sơn - Hoàng Kim - Nguyên Vân

Đà Nẵng

Chuỗi hoạt động Đà Nẵng - Chào năm mới 2026 diễn ra tại phố đi bộ Bạch Đằng đến ngày 3.1, gồm 3 không gian trải nghiệm Vũ điệu chào năm mới 2026, Sáng tạo chào năm mới 2026, Quảng trường kết nối mang đậm sắc màu biểu diễn đường phố và giao lưu nghệ thuật. 

  Hoàng Sơn

Đồng Tháp

Vui chơi - giải trí đầu năm mới- Ảnh 8.

Làng hoa Sa Đéc đang bước vào lễ hội - hoa kiểng 2025

Ảnh: Trần Ngọc

Festival hoa - kiểng diễn ra đến ngày 4.1 tại Sa Đéc Park, quảng trường Sa Đéc cùng nhiều không gian phố hoa. Lễ hội trưng bày hơn 1.000 giống hoa và cây kiểng các loại, thích hợp để du khách tham quan, chụp ảnh. Hoạt động nghệ thuật tâm điểm của lễ hội là show thực cảnh "Trăm năm hương sắc làng hoa", kể lại hành trình phát triển nghề trồng hoa qua nhiều thời kỳ.

Trần Ngọc

BẢN GIAO HƯỞNG VIỆT NAM 2026

Chương trình nghệ thuật trên VTV, phát lúc 20 giờ 10 ngày 1.1. Không chỉ là một chương trình âm nhạc, đây còn là câu chuyện về một VN tự tin, bản lĩnh và tràn đầy khát vọng, được kể bằng ngôn ngữ của những nốt nhạc và những cuộc đời rực rỡ. Sự hòa quyện này tạo nên hình ảnh một VN vừa giàu bản sắc cội nguồn, vừa trẻ trung, hiện đại và tràn đầy khát vọng vươn lên.

Chương trình sẽ có các tiết mục đa thế hệ nghệ sĩ như NSND Thu Huyền, ca nương Kiều Anh, Hoàng Bách, Thanh Thụy, Đức Phúc, Văn Mai Hương, Erik với nhiều tiết mục âm nhạc, hình ảnh đẹp, ý nghĩa chào năm mới 2026.

Thùy Trang

Tin liên quan

Chương trình văn nghệ - giải trí Tết Nguyên đán 2025

Chương trình văn nghệ - giải trí Tết Nguyên đán 2025

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động văn hóa giải trí bên sông Hàn

Vui chơi, giải trí dịp Quốc khánh 2.9

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM dương triệu vũ TP. HCM Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Triển lãm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận