Vui chơi - giải trí đầu năm mới

Hòa nhạc chào năm mới Hà Nội Concert (ảnh) diễn ra lúc 20 giờ ngày 1.1 tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức, truyền hình trực tiếp trên các kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên FM96.

Ảnh: BTC

Bước sang năm thứ tư tổ chức, Hòa nhạc năm mới 2026 chọn Hoàng thành Thăng Long làm điểm nhấn, tạo sự giao thoa đặc biệt giữa âm nhạc hàn lâm và không gian di sản. Nội dung hòa nhạc là sự kết hợp giữa dân ca, nhạc cách mạng VN được phối khí cho dàn nhạc giao hưởng cùng các tác phẩm kinh điển của nhạc cổ điển phương Tây, mang đến một đêm nhạc trang trọng, giàu cảm xúc, mở đầu năm mới trong tinh thần kết nối truyền thống và hiện đại.

Không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa kéo dài đến ngày 4.1. Ánh sáng được lựa chọn làm ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, làm nổi bật giá trị di sản Hồ Gươm - Tháp Rùa.

Thùy Trang

TP.HCM

Triển lãm Sắc thân kể chuyện phái đẹp qua nhịp thở

Họa sĩ Tứ Rô và các tác phẩm tuyển chọn giới thiệu tại triển lãm Sắc thân Ảnh: NVCC

Chiều 3.1 tại Maii Art Gallery (72/7 Trần Quốc Toản, P.Xuân Hòa), họa sĩ Đặng Văn Tứ (Tứ Rô) đón mùa xuân bằng khai mạc triển lãm nghệ thuật Sắc thân. Triển lãm gồm 36 tác phẩm mới mà theo họa sĩ Tứ Rô: "Tôi tập trung vào hình thể người phụ nữ với bút pháp phóng khoáng, xử lý sơn dày và cấu trúc khối mang tính phồn thực. Tôi muốn khơi dậy năng lượng nữ tính nguyên bản, mạnh mẽ, mơ hồ, hỗn độn nhưng có trật tự, để phái đẹp kể chuyện tự nhiên bằng chính nhịp thở".

Phòng trà Không tên

Ảnh: NSCC

Chương trình Dạ khúc một đêm say với tiếng hát Hiền Thục - Ôn Vĩnh Quang - Phương Diễm Huyền (1.1).

Mini show Vương Anh Tú - Nguyễn Kiều Anh - Dee Trần: Gặp nhưng không ở lại (2.1).

Mini show Lệ Quyên (ảnh): Thương hoài ngàn năm, với khách mời Thành Đạt (3.1).

Mini show Đàm Vĩnh Hưng - Hồng Ngọc - Dương Triệu Vũ: Ngày gặp lại (4.1).

Phòng trà Cat & Mouse Live Music

Đêm nhạc của Nam Em và Jack Long (2.1).

Mini show Chỉ vì anh quá yêu em của nhóm The Men (3.1).

Đêm nhạc Tình đậm sâu đến mấy với tiếng hát Giang Hồng Ngọc - Nguyễn Kiều Oanh - Ôn Vĩnh Quang (4.1).

Vở Hồn ai nấy giữ của IDECAF ẢNH: H.K

Sân khấu IDECAF: diễn các vở Tấm Cám đại chiến, Hồn ai nấy giữ, Thuốc đắng giã tật.

Sân khấu Hồng Vân: diễn các vở Suối linh hồn, Đại ca mình đi đâu thế, Ai kế tiếp.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh: Hẹn nhau ở cuối con đường.

Sân khấu Thế Giới Trẻ: Căn nhà ma quái, Chuyện hai chàng, Ngày hội cái bang.

Lê Công Sơn - Hoàng Kim - Nguyên Vân

Đà Nẵng

Chuỗi hoạt động Đà Nẵng - Chào năm mới 2026 diễn ra tại phố đi bộ Bạch Đằng đến ngày 3.1, gồm 3 không gian trải nghiệm Vũ điệu chào năm mới 2026, Sáng tạo chào năm mới 2026, Quảng trường kết nối mang đậm sắc màu biểu diễn đường phố và giao lưu nghệ thuật.

Hoàng Sơn

Đồng Tháp

Làng hoa Sa Đéc đang bước vào lễ hội - hoa kiểng 2025 Ảnh: Trần Ngọc

Festival hoa - kiểng diễn ra đến ngày 4.1 tại Sa Đéc Park, quảng trường Sa Đéc cùng nhiều không gian phố hoa. Lễ hội trưng bày hơn 1.000 giống hoa và cây kiểng các loại, thích hợp để du khách tham quan, chụp ảnh. Hoạt động nghệ thuật tâm điểm của lễ hội là show thực cảnh "Trăm năm hương sắc làng hoa", kể lại hành trình phát triển nghề trồng hoa qua nhiều thời kỳ.

Trần Ngọc