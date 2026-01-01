Vui chơi - giải trí đầu năm mới

Hòa nhạc chào năm mới Hà Nội Concert (ảnh) diễn ra lúc 20 giờ ngày 1.1 tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức, truyền hình trực tiếp trên các kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên FM96.
Bước sang năm thứ tư tổ chức, Hòa nhạc năm mới 2026 chọn Hoàng thành Thăng Long làm điểm nhấn, tạo sự giao thoa đặc biệt giữa âm nhạc hàn lâm và không gian di sản. Nội dung hòa nhạc là sự kết hợp giữa dân ca, nhạc cách mạng VN được phối khí cho dàn nhạc giao hưởng cùng các tác phẩm kinh điển của nhạc cổ điển phương Tây, mang đến một đêm nhạc trang trọng, giàu cảm xúc, mở đầu năm mới trong tinh thần kết nối truyền thống và hiện đại.
Không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa kéo dài đến ngày 4.1. Ánh sáng được lựa chọn làm ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, làm nổi bật giá trị di sản Hồ Gươm - Tháp Rùa.
Thùy Trang
TP.HCM
Triển lãm Sắc thân kể chuyện phái đẹp qua nhịp thở
Chiều 3.1 tại Maii Art Gallery (72/7 Trần Quốc Toản, P.Xuân Hòa), họa sĩ Đặng Văn Tứ (Tứ Rô) đón mùa xuân bằng khai mạc triển lãm nghệ thuật Sắc thân. Triển lãm gồm 36 tác phẩm mới mà theo họa sĩ Tứ Rô: "Tôi tập trung vào hình thể người phụ nữ với bút pháp phóng khoáng, xử lý sơn dày và cấu trúc khối mang tính phồn thực. Tôi muốn khơi dậy năng lượng nữ tính nguyên bản, mạnh mẽ, mơ hồ, hỗn độn nhưng có trật tự, để phái đẹp kể chuyện tự nhiên bằng chính nhịp thở".
Phòng trà Không tên
Chương trình Dạ khúc một đêm say với tiếng hát Hiền Thục - Ôn Vĩnh Quang - Phương Diễm Huyền (1.1).
Mini show Vương Anh Tú - Nguyễn Kiều Anh - Dee Trần: Gặp nhưng không ở lại (2.1).
Mini show Lệ Quyên (ảnh): Thương hoài ngàn năm, với khách mời Thành Đạt (3.1).
Mini show Đàm Vĩnh Hưng - Hồng Ngọc - Dương Triệu Vũ: Ngày gặp lại (4.1).
Phòng trà Cat & Mouse Live Music
Đêm nhạc của Nam Em và Jack Long (2.1).
Mini show Chỉ vì anh quá yêu em của nhóm The Men (3.1).
Đêm nhạc Tình đậm sâu đến mấy với tiếng hát Giang Hồng Ngọc - Nguyễn Kiều Oanh - Ôn Vĩnh Quang (4.1).
Sân khấu IDECAF: diễn các vở Tấm Cám đại chiến, Hồn ai nấy giữ, Thuốc đắng giã tật.
Sân khấu Hồng Vân: diễn các vở Suối linh hồn, Đại ca mình đi đâu thế, Ai kế tiếp.
Sân khấu Hoàng Thái Thanh: Hẹn nhau ở cuối con đường.
Sân khấu Thế Giới Trẻ: Căn nhà ma quái, Chuyện hai chàng, Ngày hội cái bang.
Lê Công Sơn - Hoàng Kim - Nguyên Vân
Đà Nẵng
Chuỗi hoạt động Đà Nẵng - Chào năm mới 2026 diễn ra tại phố đi bộ Bạch Đằng đến ngày 3.1, gồm 3 không gian trải nghiệm Vũ điệu chào năm mới 2026, Sáng tạo chào năm mới 2026, Quảng trường kết nối mang đậm sắc màu biểu diễn đường phố và giao lưu nghệ thuật.
Hoàng Sơn
Đồng Tháp
Festival hoa - kiểng diễn ra đến ngày 4.1 tại Sa Đéc Park, quảng trường Sa Đéc cùng nhiều không gian phố hoa. Lễ hội trưng bày hơn 1.000 giống hoa và cây kiểng các loại, thích hợp để du khách tham quan, chụp ảnh. Hoạt động nghệ thuật tâm điểm của lễ hội là show thực cảnh "Trăm năm hương sắc làng hoa", kể lại hành trình phát triển nghề trồng hoa qua nhiều thời kỳ.
Trần Ngọc
BẢN GIAO HƯỞNG VIỆT NAM 2026
Chương trình nghệ thuật trên VTV, phát lúc 20 giờ 10 ngày 1.1. Không chỉ là một chương trình âm nhạc, đây còn là câu chuyện về một VN tự tin, bản lĩnh và tràn đầy khát vọng, được kể bằng ngôn ngữ của những nốt nhạc và những cuộc đời rực rỡ. Sự hòa quyện này tạo nên hình ảnh một VN vừa giàu bản sắc cội nguồn, vừa trẻ trung, hiện đại và tràn đầy khát vọng vươn lên.
Chương trình sẽ có các tiết mục đa thế hệ nghệ sĩ như NSND Thu Huyền, ca nương Kiều Anh, Hoàng Bách, Thanh Thụy, Đức Phúc, Văn Mai Hương, Erik với nhiều tiết mục âm nhạc, hình ảnh đẹp, ý nghĩa chào năm mới 2026.
Thùy Trang
Bình luận (0)