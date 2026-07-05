Vườn ô liu, nho của người Việt ở Hy Lạp: Không bón phân, phun thuốc

Bà Đặng Thị Trúc Quỳnh (49 tuổi, quê ở Hà Nội) có chồng là kỹ sư cơ khí ô tô người Việt Nam, sinh sống và làm việc ở Hy Lạp từ tháng 8.2019.

Căn hộ ban đầu của họ rộng khoảng 60 m2 không phù hợp với mong muốn của cả gia đình, nên sau đó vợ chồng bà quyết định bán đi để tìm mua một căn nhà có sân vườn. Ngôi nhà hiện tại khiến nhiều người lầm tưởng gia chủ có điều kiện kinh tế khá giả, nhưng theo bà Quỳnh, khu vực bà sinh sống có mật độ dân cư thưa, quỹ đất rộng nên giá nhà và đất khá phải chăng. Nhà bà có vườn ô liu rộng khoảng 2000 m2 chiếm một nửa diện tích đất nhà.

Bà Quỳnh cho biết, vườn ô liu là tài sản tinh thần quý giá mà chủ nhà để lại cho vợ chồng bà. Cây nào nhiều quả chồng bà phải dùng máy, trải bạt dưới gốc để thu hoạch ẢNH: NVCC

“Khu vườn mang lại giá trị tinh thần to lớn khi hằng ngày nhìn cây lớn lên, cho trái ngọt, từ tháng 5 đến tháng 12 nhà tôi không cần phải mua trái cây”, bà Quỳnh nói. ẢNH: NVCC

Ô liu sau khi thu hoạch sẽ được thu gom chuyển đến nhà máy ép dầu, bà Quỳnh chia cho bạn bè, hàng xóm. Nếu muốn kinh doanh ô liu bà phải đăng ký với nhà nước và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Ở Hy Lạp, người dân không ăn trái cây mọc hoang vì họ quan niệm chó mèo phóng uế, khói bụi... ẢNH: NVCC

"Khi đến đây ở thấy nhà nào cũng có vườn nho làm rượu, chúng tôi quyết định chặt 2 cây ô liu để làm thành 2 hàng nho làm rượu. Ngoài ra, vợ chồng tôi còn trồng nho ăn trái, nho hợp đất nên không phải chăm bón vẫn cho quả hằng năm", bà Quỳnh chia sẻ ẢNH: NVCC

Khi nho ra hoa, hàng xóm sẽ phun thuốc bảo vệ thực vật nhưng vợ chồng bà Quỳnh nói không với hóa chất. Vì không bón phân, không phun thuốc nên việc chăm vườn cũng khá nhàn, chỉ mất công trồng và làm hệ thống tưới tự động ẢNH: NVCC

Ở Hy Lạp, người dân không ủ rượu từ nho ăn trái mà ủ từ loại nho làm rượu thơm và ngọt khé cổ ẢNH: NVCC

Nho sau khi thu hoạch sẽ được tập kết lại một chỗ và vặt cuống trước khi mang đi ủ và lên men ẢNH:

Sau khoảng hai tuần lên men, khi lượng đường trong rượu giảm gần về 0, chồng bà sẽ tiến hành lọc bỏ bã nho rồi chuyển rượu sang bình thủy tinh cỡ lớn. Bình được gắn khóa khí (airlock) để khí sinh ra trong quá trình lên men có thể thoát ra ngoài nhưng không cho không khí bên ngoài xâm nhập. Khi quan sát thấy khóa khí hoạt động chậm dần và phần bã nho đã lắng hoàn toàn xuống đáy bình, rượu sẽ được chuyển sang thùng gỗ sồi, đậy kín để tiếp tục ủ, tạo hương vị và chất lượng thành phẩm ẢNH: NVCC



















