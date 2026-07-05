Vườn ô liu, nho của người Việt ở Hy Lạp: Không bón phân, phun thuốc

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Sống tại Hy Lạp, một cặp vợ chồng người Việt chăm vườn ô liu, nho rộng khoảng 2.000 m². Không bón phân, không phun thuốc, cây vẫn cho trái từ tháng 5 đến tháng 12.
Bà Đặng Thị Trúc Quỳnh (49 tuổi, quê ở Hà Nội) có chồng là kỹ sư cơ khí ô tô người Việt Nam, sinh sống và làm việc ở Hy Lạp từ tháng 8.2019.
Căn hộ ban đầu của họ rộng khoảng 60 m2 không phù hợp với mong muốn của cả gia đình, nên sau đó vợ chồng bà quyết định bán đi để tìm mua một căn nhà có sân vườn. Ngôi nhà hiện tại khiến nhiều người lầm tưởng gia chủ có điều kiện kinh tế khá giả, nhưng theo bà Quỳnh, khu vực bà sinh sống có mật độ dân cư thưa, quỹ đất rộng nên giá nhà và đất khá phải chăng. Nhà bà có vườn ô liu rộng khoảng 2000 m2 chiếm một nửa diện tích đất nhà.
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