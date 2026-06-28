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Đời sống Cộng đồng

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga'

Cao An Biên
Cao An Biên
Ngày cuối tuần, nhiều người hẹn nhau tìm đến những vườn trái cây sai quả ở TP.Đồng Nai, chỉ cách TP.HCM hơn 2 giờ di chuyển để picnic, ăn trái cây thoải mái và mua trái cây với giá tại vườn.

Với nhiều du khách, tìm đến những vườn trái cây sai quả vào mùa hè để thưởng thức ngay tại vườn, cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp rời xa ồn ào phố thị, hòa mình với thiên nhiên là trải nghiệm thú vị.

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 1.

Ngày cuối tuần cuối tháng 6.2026, vườn trái cây Chú Lộc La, một điểm du lịch được nhiều người biết đến ở phường Bình Lộc, TP.Đồng Nai đông khách từ khắp nơi tìm về, trong đó, có nhiều người ở TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 2.

Trong không khí trong lành của vườn trái cây, nhiều gia đình trải nghiệm cảm giác tự hái những trái chôm chôm, dâu da, bòn bon... đang sai trĩu quả trên cây và thưởng thức ngay tại chỗ thay vì mua ở chợ, siêu thị là trải nghiệm hấp dẫn

ẢNH: CAO AN BIÊN

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 3.
Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 4.
Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 5.

Chị Đào Đào, một du khách từ TP.HCM hào hứng check-in cùng trái cây tự hái được tại vườn

ẢNH: NVCC

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 6.

Ngày cuối tuần, chị Ánh Tuyết sống ở TP.Đồng Nai cùng nhiều thành viên trong gia đình hẹn nhau di chuyển gần 1 giờ 30 phút từ nhà đến vườn trái cây này để picnic. "Năm ngoái, gia đình mình đã đến 1 lần, thấy thích quá nên mùa trái cây năm nay lại ghé. Tới đây, cả nhà được ăn trái cây thoải mái, hòa mình với thiên nhiên, cũng là để cho các con có nhiều kỷ niệm hè", chị chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 7.

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 8.

Nhiều em nhỏ được phụ huynh dẫn đến vườn trái cây hào hứng thu hoạch quả. Các em cho biết khi vào vườn được chở bằng xe máy cày nên rất thích

ẢNH: CAO AN BIÊN

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 9.
Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 10.

Du khách di chuyển từ vườn trái cây này sang vườn trái cây khác bằng xe máy cày

ẢNH: CAO AN BIÊN

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 11.
Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 12.

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 13.

Khách có thể hái ăn chôm chôm tại vườn thoải mái, trong khi đó, giá hái mua mang về chỉ 20.000 đồng/kg

ẢNH: L.L

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 14.
Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 15.

Vì giá mua trái cây tại vườn "quá hời", nhiều du khách mua với số lượng lớn chôm chôm, măng cụt, dâu da, sầu riêng gửi về quê cho gia đình hoặc mang tặng người thân, đồng nghiệp, trở thành món quà mùa hè ý nghĩa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 16.
Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 17.
Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 18.
Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 19.

Vườn chôm chôm thái, mít thái, ổi, măng cụt, sầu riêng, bưởi da xanh... du khách có thể tìm tới tham quan với giá vé từ 110.000 đồng. Ngoài ra đến các vườn trái cây ở phường Bình Lộc, du khách cũng có thể trải nghiệm đi cầu khỉ, câu cá, chèo xuống, tham quan suối thiên nhiên...

ẢNH: DƯƠNG HINH

Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga' - Ảnh 20.

Phường Bình Lộc được xem là “thủ phủ” trái cây của TP.Đồng Nai, với các loại sầu riêng, chôm chôm, măng cụt ngon nức tiếng ở khu vực phía nam. Hiện đang bước vào vụ trái cây, nông dân đang tất bật chuẩn bị thu hoạch và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn trái cây của mình

ẢNH: T.N

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