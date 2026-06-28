Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga'

Với nhiều du khách, tìm đến những vườn trái cây sai quả vào mùa hè để thưởng thức ngay tại vườn, cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp rời xa ồn ào phố thị, hòa mình với thiên nhiên là trải nghiệm thú vị.
Chị Đào Đào, một du khách từ TP.HCM hào hứng check-in cùng trái cây tự hái được tại vườn
ẢNH: NVCC
Du khách di chuyển từ vườn trái cây này sang vườn trái cây khác bằng xe máy cày
ẢNH: CAO AN BIÊN
Vì giá mua trái cây tại vườn "quá hời", nhiều du khách mua với số lượng lớn chôm chôm, măng cụt, dâu da, sầu riêng gửi về quê cho gia đình hoặc mang tặng người thân, đồng nghiệp, trở thành món quà mùa hè ý nghĩa
ẢNH: CAO AN BIÊN
Vườn chôm chôm thái, mít thái, ổi, măng cụt, sầu riêng, bưởi da xanh... du khách có thể tìm tới tham quan với giá vé từ 110.000 đồng. Ngoài ra đến các vườn trái cây ở phường Bình Lộc, du khách cũng có thể trải nghiệm đi cầu khỉ, câu cá, chèo xuống, tham quan suối thiên nhiên...
ẢNH: DƯƠNG HINH
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