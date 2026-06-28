Vườn trái cây trĩu quả cách TP.HCM 2 giờ đi xe: Khách tìm đến 'ăn thả ga'

Ngày cuối tuần, chị Ánh Tuyết sống ở TP.Đồng Nai cùng nhiều thành viên trong gia đình hẹn nhau di chuyển gần 1 giờ 30 phút từ nhà đến vườn trái cây này để picnic. "Năm ngoái, gia đình mình đã đến 1 lần, thấy thích quá nên mùa trái cây năm nay lại ghé. Tới đây, cả nhà được ăn trái cây thoải mái, hòa mình với thiên nhiên, cũng là để cho các con có nhiều kỷ niệm hè", chị chia sẻ