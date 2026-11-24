Tổ chức Y tế thế giới mới đây đã xếp biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1 gây bệnh Covid-19 là biến thể cần theo dõi.

Trong nước, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) lưu ý, đang bước vào mùa đông - xuân, thời tiết có những thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm; các hoạt động giao lưu, đi lại và tập trung đông người cũng có xu hướng gia tăng bệnh trong dịp cuối năm, tết đến.

Những yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có Covid-19, nhất là tại những nơi đông người, không gian kín, thiếu thông khí.

Bộ Y tế đề nghị người dân chủ động phòng bệnh lây qua hô hấp, nhận biết các triệu chứng cần đến khám tại cơ sở y tế ẢNH: PHƯƠNG ANH

Cục Phòng bệnh đề nghị, người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước thông tin về các biến thể mới của SARS-CoV-2. Việc WHO đưa PJ.2.1 vào diện theo dõi là hoạt động giám sát thường xuyên nhằm phát hiện và đánh giá kịp thời các thay đổi của vi rút; không đồng nghĩa với việc biến thể đã được xác định gây bệnh nặng hơn.

Cục Phòng bệnh sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh, cập nhật các đánh giá của WHO và dữ liệu giám sát trong nước, cung cấp thông tin kịp thời, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, đề nghị người dân chủ động các biện pháp phòng Covid-19 và bệnh đường hô hấp.

Biến thể cần theo dõi

Báo cáo mới nhất được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 19.11, đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1, xếp biến thể này vào nhóm biến thể cần theo dõi.

Theo WHO, tỷ lệ biến thể này trong các mẫu giải trình tự được báo cáo có xu hướng tăng tại một số quốc gia, nhưng chưa có bằng chứng xác định biến thể gây bệnh nặng hơn hoặc có khả năng lây truyền giữa người với người cao hơn.

Ngày 19.11.2026, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1, một dòng phụ của JN.1 thuộc Omicron, được WHO xếp vào nhóm biến thể cần theo dõi. Tỷ lệ phát hiện PJ.2.1 trong các mẫu giải trình tự tăng tại một số quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Mỹ, nhất là Canada và Hoa Kỳ.

WHO lưu ý tỷ lệ này không phản ánh tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng và có thể chịu ảnh hưởng bởi sự khác biệt về lấy mẫu, giải trình tự và báo cáo giữa các quốc gia.

Trên cơ sở các bằng chứng hiện có, WHO đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng do biến thể PJ.2.1 trên phạm vi toàn cầu ở mức thấp, với độ tin cậy của đánh giá còn thấp.