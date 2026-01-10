Xác định các kênh phát trực tiếp đại chiến U.23 Việt Nam đấu Ả Rập Xê Út, giờ xem rất 'hiểm'

Điều lệ giải U.23 châu Á quy định thế nào khiến cục diện bảng A có U.23 Việt Nam lại trở nên hấp dẫn?

Website của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa tin: "Sau hai chiến thắng liên tiếp, U.23 Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế rất lớn tại bảng A VCK U.23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua ở lượt trận cuối gặp chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út là chắc chắn giành ngôi đầu bảng, qua đó rộng cửa góp mặt tại vòng tứ kết.

U.23 Việt Nam có quyền tự quyết Ảnh: TED TRẦN

Lượt trận thứ hai bảng A tối 9.1 chứng kiến U.23 Việt Nam thắng U.23 Kyrgyzstan 2-1, trong khi U.23 Jordan gây bất ngờ khi đánh bại chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út 3-2. Với kết quả này, U.23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm, Kyrgyzstan đứng cuối khi chưa có điểm. Jordan và Ả Rập Xê Út cùng có 3 điểm, nhưng Jordan xếp nhì nhờ hơn hiệu số đối đầu, còn chủ nhà tạm đứng thứ ba.

Theo điều lệ VCK U.23 châu Á 2026, các tiêu chí xếp hạng lần lượt là: điểm số, thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm (hiệu số, rồi số bàn thắng), tiếp đến là hiệu số bàn thắng – bại toàn bảng, số bàn thắng ghi được, chỉ số fair-play và cuối cùng là bốc thăm.

Trước lượt trận cuối ngày 12.1, U.23 Việt Nam nắm lợi thế rất lớn. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua U.23 Ả Rập Xê Út là chắc chắn giữ ngôi đầu bảng. Nếu thua, cục diện sẽ có phần phụ thuộc vào kết quả trận Jordan – Kyrgyzstan. Nếu Kyrgyzstan không thua Jordan, U.23 Việt Nam vẫn sẽ đi tiếp, ngay cả khi thua Ả Rập Xê Út".

U.23 Việt Nam sẽ bị loại nếu...

VFF phân tích tiếp: "Trong trường hợp U.23 Jordan thắng Kyrgyzstan, ba đội Việt Nam, Jordan và Ả Rập Xê Út sẽ cùng có 6 điểm, khi đó bảng đối đầu trực tiếp giữa ba đội được xét. U.23 Việt Nam đã thắng Jordan 2-0, Jordan thắng Ả Rập Xê Út 3-2. Nếu Việt Nam thua chủ nhà, ba đội sẽ tạo thành vòng tròn thắng – thua. Khi lập “bảng nhỏ”, U.23 Việt Nam vẫn sẽ có những lợi thế nhất định. Đội sẽ đi tiếp nếu chỉ thua Ả Rập Xê Út cách biệt 2 bàn trở xuống.

Trường hợp duy nhất khiến U.23 Việt Nam bị loại là thua Ả Rập Xê Út với cách biệt rất lớn, như 0-3 hoặc thua từ 4 bàn trở lên, khiến các chỉ số đối đầu và bàn thắng kém Jordan. Tuy nhiên, ngay cả khi thua 1-4, U.23 Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nhờ thắng trực tiếp Jordan 2-0, theo quy định áp dụng lại toàn bộ tiêu chí đối đầu cho nhóm các đội bằng điểm.

So với những kịch bản rủi ro từng xảy ra trong quá khứ, như tại VCK U.20 châu Á 2020 khi Việt Nam bị loại dù toàn thắng hai trận đầu, cục diện hiện tại tại VCK U.23 châu Á 2026 được đánh giá thuận lợi hơn nhiều.

Ngoài ra, vẫn còn một kịch bản khác: U.23 Kyrgyzstan có thể giành vị trí nhì bảng nếu Việt Nam thắng Ả Rập Xê Út và Kyrgyzstan đánh bại Jordan với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Khi đó, Kyrgyzstan, Jordan và Ả Rập Xê Út cùng có 3 điểm, nhưng đại diện Trung Á sẽ xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng – bại".

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và chủ nhà Ả Rập Xê Út sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng của TV360; VTV5, VTV Cần Thơ, ứng dụng VTV go; HTV Thể thao. Hai trận đấu cuối của bảng A sẽ cùng diễn ra vào 23 giờ 30 theo giờ Việt Nam ngày 12.1: U.23 Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan gặp Kyrgyzstan.

Cục diện bảng A sau 2 lượt trận



