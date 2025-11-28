Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Xác minh vụ cô gái bị bắt quỳ và hành hung ở Quảng Trị

Thanh Lộc
Thanh Lộc
28/11/2025 09:49 GMT+7

Một clip ghi lại cảnh nhóm người túm tóc, tát vào mặt một cô gái quỳ dưới đất gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra ở Quảng Trị.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm người vây quanh, ép một cô gái quỳ xuống và liên tục tát vào mặt.

Được biết, vụ hành hung này xảy ra vào buổi tối tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Xác minh clip thiếu nữ bị bắt quỳ và hành hung ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Cô gái mặc áo khoác màu đen bị bắt quỳ và bị hành hung

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong clip, một cô gái mặc áo đỏ, quần trắng yêu cầu một cô gái quỳ xuống xin lỗi. Tiếp đó, người này túm tóc, tát liên tiếp vào mặt cô gái.

Một cô gái khác đeo khẩu trang tiếp tục lao đến tát thêm nhiều lần. Khi có phương tiện đi ngang qua, nhóm khoảng 3 - 4 người này tạm dừng rồi sau đó quay lại tiếp tục đánh nạn nhân.

Đoạn video lan truyền khiến cộng đồng mạng xem bức xúc, nhiều ý kiến lên án hành vi bạo lực của nhóm người.

Ngày 28.11, UBND xã Bắc Trạch cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ hành hung cô gái nói trên.

