Xác minh vụ cô gái bị bắt quỳ và hành hung ở Quảng Trị

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm người vây quanh, ép một cô gái quỳ xuống và liên tục tát vào mặt.

Được biết, vụ hành hung này xảy ra vào buổi tối tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Cô gái mặc áo khoác màu đen bị bắt quỳ và bị hành hung ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong clip, một cô gái mặc áo đỏ, quần trắng yêu cầu một cô gái quỳ xuống xin lỗi. Tiếp đó, người này túm tóc, tát liên tiếp vào mặt cô gái.

Một cô gái khác đeo khẩu trang tiếp tục lao đến tát thêm nhiều lần. Khi có phương tiện đi ngang qua, nhóm khoảng 3 - 4 người này tạm dừng rồi sau đó quay lại tiếp tục đánh nạn nhân.

Đoạn video lan truyền khiến cộng đồng mạng xem bức xúc, nhiều ý kiến lên án hành vi bạo lực của nhóm người.

Ngày 28.11, UBND xã Bắc Trạch cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ hành hung cô gái nói trên.