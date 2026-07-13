Xác minh vụ tài xế xe tải ở TP.HCM tố bị hành hung, con gái mang thai cũng bị đánh

Ngày 13.7, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an xã Củ Chi và cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành xác minh, làm rõ thông tin một tài xế xe tải bị hành hung xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông Nguyễn Ngọc Quang (51 tuổi, ở TP.HCM).

Clip ghi lại vụ hành hung tài xế xe tải trên đường Lê Quang Đạo ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh N.N.V (con ruột ông Quang) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 11.7. Thời điểm trên, ông Quang điều khiển xe tải trên đường Lê Quang Đạo, hướng từ ngã tư An Sương về cầu vượt Củ Chi.

Theo lời kể của anh V., khi đến đoạn gần ngã tư Hóc Môn, một chiếc xe tải khác di chuyển phía sau có biểu hiện muốn vượt lên nhưng không được. Đến khu vực đèn đỏ giao lộ ngã tư Hồng Châu, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại về việc nhường đường. Chiếc xe tải phía sau sau đó áp sát làm vỡ gương chiếu hậu của cả hai xe.

Sau va chạm, ông Quang tiếp tục cho xe di chuyển hướng về Củ Chi. Tuy nhiên, khi xe vừa qua cầu An Hạ thì bị một chiếc xe tải khác di chuyển phía trước tạt đầu, chặn dừng lại.

Lúc này, có 4 người từ 2 chiếc xe tải trên bước xuống tiếp cận xe ông Quang. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi và ông Quang bị hành hung. Theo phản ánh từ gia đình, nhóm người đi trên hai xe tải cầm hung khí để đe dọa rồi lao vào đánh ông Quang.

Anh V. cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc, trên cabin xe ông Quang còn có con trai và con gái út đang mang thai tháng thứ 5. Thấy cha bị đánh, người con gái bước xuống xe can ngăn cũng bị đánh. "Cha tôi bị đánh đi khám tại bệnh viện bác sĩ thông báo bị gãy gãy sống mũi, gãy răng và sưng nề vùng mắt. Ngoài ra, em gái tôi can ngăn cũng bị đánh chảy máu mũi", anh V. bức xúc.

Ngay trong đêm 11.7, gia đình ông Quang đã đến Công an xã Củ Chi để trình báo sự việc đồng thời cung cấp một đoạn clip ngắn do người đi đường ghi lại sự việc để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc tài xế xe tải tố bị hành hung đang được cơ quan chức năng Công an xã Củ Chi, Công an xã Hóc Môn, Trạm CSGT Tây Bắc đang làm việc với các bên liên quan để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.