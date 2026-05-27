Xâm hại rừng dương ven biển ở Quảng Trị: Địa phương phát hiện, xử lý 3 vụ

Nguyễn Phúc
27/05/2026 03:55 GMT+7

UBND xã Cam Hồng (Quảng Trị) cho biết đã phát hiện, xử lý 3 vụ liên quan đến khai thác trái phép cây dương (phi lao) ven biển và nhìn nhận công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, lực lượng mỏng.

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng nhiều cây dương ven biển tại thôn Tân Hòa, xã Cam Hồng bị chặt phá, khiến người dân lo ngại nguy cơ mất "lá chắn xanh" bảo vệ khu dân cư trước gió bão và cát bay.

Theo UBND xã Cam Hồng, sau khi báo chí phản ánh, địa phương đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị và phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan gồm Sở NN-MT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển Quảng Trị để rà soát tình hình.

Phát hiện 3 vụ vi phạm

Theo báo cáo của địa phương, từ đầu năm 2026 đến nay đã có 3 vụ phá rừng được phát hiện.

Vụ việc đầu tiên phát hiện ngày 26.1 tại khoảnh 4, tiểu khu 396A, thôn Tân Hòa. Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường và phát hiện hành vi khai thác trái phép rừng phi lao trên diện tích đất rừng sản xuất do UBND xã quản lý. Sau đó, Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 3 triệu đồng đối với người vi phạm, tịch thu gần 0,5 m³ gỗ phi lao.

Một số gỗ phi lao mà cơ quan chức năng thu giữ

Vụ thứ hai xảy ra ngày 7.5. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Đăng Duy (ở xã Cam Hồng) tập kết khoảng 0,84 m³ gỗ phi lao tại khu vực bìa rừng (tiểu khu 396A, thôn Tân Hòa, xã Cam Hồng) để chuẩn bị vận chuyển tiêu thụ. Hiện hồ sơ vụ việc đang được tiếp tục củng cố để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 18.4, lực lượng chức năng cũng phát hiện 1,77 m³ gỗ phi lao bị tập kết ven rừng (thuộc tiểu khu 396A) nhưng chưa xác định được chủ sở hữu. Toàn bộ số gỗ đã được đưa về Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy để tạm giữ, xác minh.

Theo UBND xã Cam Hồng, 2 vụ việc diễn ra ngày 18.4 và 7.5 xảy ra tại khu vực nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng theo hồ sơ quản lý hiện nay.

Khó kiểm soát do địa bàn rộng

Lãnh đạo UBND xã Cam Hồng cho biết, khu vực xảy ra tình trạng chặt trộm dương nằm xen kẽ với rừng keo, tràm của người dân. Một số trường hợp lợi dụng quá trình khai thác keo để chặt thêm cây dương do Nhà nước quản lý, chủ yếu lấy củi đốt.

Địa phương cho biết đã thành lập tổ tuần tra trong lĩnh vực đất đai, môi trường và lâm nghiệp; đồng thời phối hợp lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra, tuyên truyền người dân chấp hành luật Lâm nghiệp.

Theo lãnh đạo xã Cam Hồng, một trong những nguyên nhân xảy ra tình trạng xâm hại rừng dương là vì địa bàn rộng, cán bộ mỏng, nhiều người dân chưa chấp hành tốt pháp luật

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, diện tích rừng cần quản lý bảo vệ nhiều (hơn 3.000 ha), cán bộ ít và thực hiện nhiều nhiệm vụ, việc quản lý đất rừng ở khu vực này có yếu tố lịch sử để lại (chồng lấn nhiều loại đất rừng và nhiều loại đất khác) nên còn nhiều khó khăn, lúng túng trong quản lý, trong khi đó ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa tốt nên đã xảy ra tình trạng chặt trộm cây dương như nêu trên.

"Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa tốt nên vẫn xảy ra tình trạng chặt trộm cây dương", báo cáo của UBND xã Cam Hồng nêu.

Trong thời gian tới, địa phương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép và vận động người dân cùng tham gia bảo vệ rừng ven biển.

Rừng phòng hộ ven biển bị xâm hại

Những hàng dương liễu ven biển ở xã Cam Hồng (Quảng Trị) đang tiếp tục bị chặt phá khiến diện tích rừng phòng hộ bị thu hẹp, làm dấy lên nỗi lo về những hệ lụy lâu dài đối với môi trường và đời sống cư dân ven biển.

