Xây cầu vượt nút giao ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư ở Quy Nhơn

Ngày 9.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư, phường Quy Nhơn.

Nút giao tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư (phường Quy Nhơn, Gia Lai), nơi chuẩn bị thực hiện dự án mở rộng, cải tạo ẢNH: TRANG ANH

Thời gian qua, lưu lượng phương tiện tại nút giao ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư tăng cao, khiến khu vực thường xuyên quá tải, có thời điểm xảy ra ùn tắc kéo dài.

Việc điều chỉnh dự án nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ ra vào trung tâm phường Quy Nhơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng.

Dự án do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029.

Trước đó, dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 512 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 443 tỉ đồng; chi phí xây dựng khoảng 17,6 tỉ đồng. Phần còn lại dành cho chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và dự phòng.

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án tăng lên 900 tỉ đồng, cao hơn mức ban đầu hơn 387 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 460 tỉ đồng; chi phí xây dựng 303 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án 41 tỉ đồng và chi phí dự phòng 94 tỉ đồng.

Phần vốn tăng thêm 387 tỉ đồng được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, theo quy định đối với dự án nhóm B.

Theo phương án điều chỉnh, tại khu vực vòng xuyến Trần Hưng Đạo, dự án sẽ xây dựng cầu vượt một chiều theo hướng Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Tất Thành. Công trình nhằm tách dòng xe từ đường Võ Nguyên Giáp đi đường Nguyễn Tất Thành khỏi dòng xe từ đường Nguyễn Tất Thành rẽ trái vào đường Trần Hưng Đạo.

Cầu vượt dài khoảng 304 m, rộng 9 m, gồm 2 làn xe cơ giới. Dự án cũng hoàn thiện hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, an toàn giao thông và hệ thống giám sát giao thông thông minh trong phạm vi nút giao.

Lưu lượng phương tiện tại nút giao Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành tăng cao, gây áp lực lên hạ tầng giao thông khu vực ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại nút giao Lê Thanh Nghị - Võ Nguyên Giáp, dự án sẽ xây dựng đảo vòng xuyến để tổ chức lại giao thông, giảm xung đột, nâng cao năng lực thông hành và bảo đảm an toàn. Phương án này cũng nhằm hạn chế phạm vi giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu xung quanh.

Ngoài ra, dự án sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nhằm chỉnh trang, tạo điểm nhấn tại khu vực cửa ngõ đô thị Quy Nhơn, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị.

Để thực hiện dự án, Nhà nước sẽ thu hồi đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng; các nhà ở và công trình hiện hữu thuộc diện giải tỏa sẽ được tháo dỡ để phục vụ thi công.