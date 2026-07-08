Xây dựng đội ngũ cán bộ là nền tảng cho phát triển bền vững

Những chỉ đạo của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) vừa qua về yêu cầu đổi mới tư duy, đổi mới cách làm và đánh giá cán bộ bằng kết quả thực chất thông qua hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất (KPI) đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: muốn tạo cú hích phát triển thành phố phải bắt đầu từ mắt xích cốt lõi - đội ngũ cán bộ.

Yêu cầu khách quan từ thực tiễn mô hình quản trị mới

Thông điệp ấy càng có ý nghĩa then chốt khi TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng không gian phát triển nhằm hướng tới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao và cụ thể hơn đối với chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ máy mới chỉ có thể vận hành trơn tru khi mỗi mắt xích con người đủ năng lực thực thi, đủ bản lĩnh đổi mới và đủ tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Thạc sĩ Võ Nguyễn Anh Thi trong giờ giảng bài tại Học viện Cán bộ TP.HCM ẢNH: THI ANH

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa"; đồng thời căn dặn: "Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém".

Những tư tưởng ấy đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, bởi mọi chủ trương dù đúng đắn đến đâu cũng phải được hiện thực hóa thông qua hành động của đội ngũ cán bộ.

Cơ chế có thể đột phá, mô hình tổ chức có thể tinh gọn, nhưng con người vẫn luôn là nhân tố quyết định.

Bốn trụ cột phát triển nguồn lực con người trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh hiện nay, khi nền quản trị công chuyển dịch mạnh mẽ từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả đầu ra, việc xây dựng đội ngũ cán bộ cần được tiếp cận toàn diện hơn.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế địa phương, có thể định hình 4 yêu cầu cơ bản đối với người cán bộ: tâm lực, trí lực, thể lực và năng lực.

Tâm lực: Là cái gốc của bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì lợi ích chung.

Là cái gốc của bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì lợi ích chung. Trí lực: Đại diện cho trình độ chuyên môn, tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng tự học và thích ứng nhanh trước những bài toán phức tạp của thực tiễn đô thị đặc biệt.

Đại diện cho trình độ chuyên môn, tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng tự học và thích ứng nhanh trước những bài toán phức tạp của thực tiễn đô thị đặc biệt. Thể lực: Bệ đỡ bảo đảm sức khỏe, sức bền để duy trì hiệu suất làm việc hiệu quả trong môi trường áp lực cao.

Bệ đỡ bảo đảm sức khỏe, sức bền để duy trì hiệu suất làm việc hiệu quả trong môi trường áp lực cao. Năng lực: Khả năng tổ chức thực hiện, quyết liệt trong hành động, khéo léo trong phối hợp để chuyển hóa nhanh chóng các chủ trương, nghị quyết thành kết quả lượng hóa được.

KPI - Thước đo định lượng động lực tự thân

Nếu các mục tiêu chiến lược của thành phố là đích đến thì hệ thống KPI là thước đo công bằng trong quản trị. Tuy nhiên, KPI chỉ là công cụ phản ánh kết quả; điều làm nên kết quả đó vẫn phải là con người.

Muốn có những chỉ số phát triển rực rỡ, trước hết phải có những cán bộ dám nghĩ, biết làm. Việc chăm lo xây dựng đồng bộ cả tâm lực, trí lực, thể lực và năng lực sẽ giúp việc đánh giá bằng KPI không còn là áp lực hành chính thuần túy, mà thực sự trở thành động lực tự thân, khuyến khích tinh thần đổi mới của cán bộ.

Thạc sĩ Võ Nguyễn Anh Thi và các học viên lớp TCCT-H46 đi nghiên cứu thực tế tại xã Hiệp Phước, TP.HCM ẢNH: THI ANH

Trong bộ máy hành chính hiện đại, hiệu quả của mỗi cá nhân sẽ cộng hưởng trực tiếp vào chỉ tiêu phát triển chung của từng cơ quan, của ngành và toàn thành phố. Khi trách nhiệm cá nhân được gắn chặt với mục tiêu chiến lược, khi kết quả thực thi công vụ được sòng phẳng đánh giá công khai, minh bạch và công bằng, mỗi cán bộ sẽ nhìn thấy rõ nét giá trị đóng góp của mình vào dòng chảy phát triển chung của địa phương.

Đổi mới phương thức quản trị phải bắt đầu từ việc mài giũa đội ngũ con người. Đó không chỉ là sự kế thừa khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ mà còn là đòi hỏi khách quan để TP.HCM hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và nghĩa tình trong kỷ nguyên mới.

Đội ngũ cán bộ hội tụ đủ tâm lực, trí lực, thể lực và năng lực chính là điểm tựa vững chắc nhất, góp phần quyết định vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I đã đề ra, thúc đẩy thành phố phát triển bứt phá mạnh mẽ.