Xây dựng học đường nghiêm minh và nhân văn

Trong bài viết từ vụ nam sinh đánh cô giáo: Hồi chuông cảnh báo và chính sách tư pháp nhân văn, luật sư (LS) Lê Trung Phát chia sẻ vụ việc làm rúng động dư luận vì hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ngay trong môi trường học đường. "Hành động này đi ngược lại văn hóa tôn sư trọng đạo tốt đẹp bao đời nay, do đó dù xuất phát từ lý do gì thì cũng đáng bị lên án và cần có hình thức xử lý nghiêm minh, công bằng", LS Phát nêu.

Đó cũng là hồi chuông cảnh báo cho xu hướng trẻ hóa người phạm tội, bạo lực học đường không dừng lại ở mâu thuẫn giữa các học sinh mà đã lan sang mối quan hệ cô - trò, thầy - trò. Từ đó, đòi hỏi ngành giáo dục cần có phương pháp giảng dạy cũng như tuyên truyền tình huống pháp lý có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Nam sinh có hành vi đánh cô giáo trong lớp học đã bị khởi tố tội cố ý gây thương tích ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh xử lý nghiêm minh, LS Lê Trung Phát cũng chỉ ra tính nhân văn trong chính sách pháp luật hình sự hiện nay với quy định của luật Tư pháp người chưa thành niên. "Luật Tư pháp người chưa thành niên vẫn có nhiều chính sách ưu tiên đối với người chưa thành niên (người dưới 18 tuổi). Việc áp dụng hình phạt sẽ ưu tiên nhằm giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, chuẩn mực đạo đức, lối sống… Và trong khi cháu còn đang học lớp 12, thì việc áp dụng hình phạt hoặc áp dụng cơ chế "miễn truy cứu trách nhiệm hình sự" theo điều 29 bộ luật Hình sự là điều có thể", ông Phát chia sẻ.

Xử lý đúng người, đúng tội

Phản hồi những thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình và xã hội chung tay xây dựng văn hóa học đường kết hợp tính nghiêm minh của pháp luật: răn đe bạo lực và giải pháp hỗ trợ tâm lý cho trẻ vị thành niên.

BĐ Thăng Long viết: "Cơ quan công quyền cần nghiêm khắc đối với vụ việc này. Hoan nghênh công an đã khởi tố vụ án hình sự, xử lý đúng tội, đúng người gây án và cũng nên xem xét tuổi bị can để có bản án thích hợp". Tương tự, theo BĐ Nguyen Anh Tung: "Quan điểm giữ gìn phẩm giá cho học sinh là đúng đắn. Trong tập thể học sinh tất nhiên có những bạn cá biệt không vào lớp để học mà kết bè, quậy phá, đánh nhau, chửi tục với bạn thậm chí với thầy cô… Tuy nhiên, muốn duy trì tinh thần học tập, trước hết phải nâng cao tính kỷ luật, răn đe và có thể buộc thôi học… Nhà trường phải là nơi an toàn cho học sinh và thầy cô!".

Gia đình là điểm tựa

Bên cạnh đó, chia sẻ của một BĐ giấu tên (tự giới thiệu là học sinh THCS) cho thấy phần nào tiếng lòng của các em học sinh hiện nay: "Em là học sinh đang học cuối cấp tại mái trường THCS. Em xin được phép góp ý kiến của mình ạ. Một số thành phần học sinh thời nay cá biệt quá, ra đường thì chửi tục, hút thuốc lá; ở trường thì đánh bạn bè, thậm chí là thầy cô. Xin Bộ GD-ĐT và các gia đình cần có những biện pháp để giáo dục và quản lý các bạn đúng cách hơn, nên chú trọng hơn vào việc đào tạo nhân phẩm, đạo đức, tính cách trước rồi mới đến kiến thức ạ".

Để ngăn chặn bạo lực học đường, BĐ Tanchau đề xuất: "Phải tăng cường giảng dạy pháp luật cho học sinh ngay trong nhà trường. Nhiều em còn không biết thế nào là vi phạm pháp luật hành chính, dân sự, kỷ luật hay hình sự".

Theo LS Lê Trung Phát, dù kết quả xử lý cuối cùng của vụ việc tại Hà Nội ra sao, nạn bạo lực học đường đòi hỏi sự vào cuộc chặt chẽ từ xã hội, nhà trường và nòng cốt là gia đình. Do ở độ tuổi này, suy nghĩ của các em còn chưa chín chắn, người lớn cần nâng cao trách nhiệm nhiều hơn trong việc dạy bảo con em mình.

Ý kiến trên nhận được sự đồng tình cao khi BĐ Taro viết: "Một thực trạng đáng suy ngẫm hiện nay là một bộ phận phụ huynh và người lớn vẫn chưa thực sự hiểu đúng về ý thức xã hội. Nhiều người luôn yêu cầu con trẻ phải ngoan ngoãn, tuân thủ kỷ luật nhưng chính bản thân lại thiếu gương mẫu trong cách ứng xử, từ việc chen lấn, xả rác, không tôn trọng quy định đến thói quen bao che cái sai của con mình. Đáng lo ngại hơn, một số người xem việc bị nhắc nhở là xúc phạm thay vì tự nhìn nhận hành vi. Ý thức không tự nhiên xuất hiện khi trưởng thành, mà được hình thành qua giáo dục và thực hành hằng ngày".

BĐ Hà Nguyễn Ngọc đề xuất: "Giáo dục đừng đao to búa lớn mà hãy từ việc nhỏ nhất từ khi trẻ còn thơ. Khi trẻ làm sai cần dạy trẻ biết xin lỗi và sửa lỗi, dạy trẻ bỏ rác đúng chỗ, biết sắp xếp ngăn nắp sau khi hết chơi... Tuy những việc nhỏ như vậy nhưng giúp trẻ hình thành ý thức và quan niệm sống".