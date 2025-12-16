Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị thời kỳ mới có bản lĩnh, lý tưởng

Bá Cường - Nguyễn Phúc
16/12/2025 10:53 GMT+7

Đó là một trong những nhiệm vụ mà chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I.

Sáng 16.12, phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức.

Tham dự đại hội có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng 297 đại biểu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị thời kỳ mới có bản lĩnh, lý tưởng - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại đại hội

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu tại đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, nhấn mạnh mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị phải thấu hiểu sâu sắc và trân trọng truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, vùng đất địa đầu giới tuyến năm xưa, nơi đã đi vào lịch sử dân tộc bằng biết bao hy sinh, mất mát và chiến công oanh liệt.

Xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị thời kỳ mới có bản lĩnh, lý tưởng - Ảnh 2.

Nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ Quảng Trị đã đạt nhiều thành quả tích cực trong công tác triển khai các công trình thanh niên

ẢNH: C.T.V

"Tuổi trẻ Quảng Trị hôm nay phải tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, xứng đáng với quê hương cách mạng, quê hương của những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị thời kỳ mới có bản lĩnh, lý tưởng, hoài bão và khát vọng vươn lên, trở thành những người kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha anh", chị Trang nói.

Chị Trang cũng thay mặt Ban bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ Quảng Trị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị thời kỳ mới có bản lĩnh, lý tưởng - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại đại hội

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Quảng Trị đã đạt được một số thành quả tích cực, như: triển khai 750 công trình, thu hút gần 65.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; duy trì 264 đội hình thanh niên xung kích thu gom rác thải trên địa bàn dân cư; triển khai các đội hình phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống của nhân dân; các cấp bộ Đoàn đã triển khai 25 chiến dịch tình nguyện cấp tỉnh, 1.285 chiến dịch cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 38 tỉ đồng; tổ chức 4 đợt tình nguyện quốc tế tại tỉnh Savannakhet và tỉnh Khăm Muộn (Lào); triển khai hiệu quả chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát"; đợt cao điểm tình nguyện tham gia đợt thi đua cao điểm 30 ngày, đêm tình nguyện hỗ trợ dự án đường dây 500 kV mạch 3; hỗ trợ hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc qua địa bàn tỉnh Quảng Trị...

Xây dựng lớp thanh niên Quảng Trị thời kỳ mới có bản lĩnh, lý tưởng - Ảnh 5.

Ban bí thư Trung ương Đoàn trao tặng hoa chúc mừng đại hội

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, bày tỏ hy vọng trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, phát huy hơn nữa để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong báo cáo chính trị mà Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn đã thông qua.

"Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, kiên cường cùng trí tuệ và sức trẻ, tuổi trẻ Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua học tập, lao động, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển", ông Thắng nói.

Nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả góp phần phát triển quê hương

Nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả góp phần phát triển quê hương

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất đã chính thức khai mạc phiên thứ 1. Nhiều phần tham luận đã cho thấy sự hiệu quả của các mô hình khởi nghiệp, xây dựng phát triển quê hương do Tỉnh đoàn Quảng Trị triển khai.

