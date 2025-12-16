Quảng Trị: Khởi công công trình chống sạt lở tại xã Khe Sanh

Chiều 15.12, tại xã Khe Sanh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khởi công công trình chống sạt lở tại khu dân cư đường Hùng Vương (thôn 3A), xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công ẢNH: B.H

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tại địa phương.

Việc khởi công công trình chống sạt lở tại khu dân cư đường Hùng Vương là hành động cụ thể của tỉnh Quảng Trị trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc khắc phục hậu quả thiên tai, sớm mang lại cuộc sống bình yên, ổn định cho nhân dân.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động để khẩn trương hoàn thành công trình vào ngày 31.12 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Công trình có tổng mức đầu tư 18 tỉ đồng do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; Lữ đoàn 384, Binh đoàn 12 đảm nhiệm thi công. Công trình nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời phòng ngừa sạt lở tuyến đường Hùng Vương. Tỉnh Quảng Trị phối hợp Quân khu 4 cùng các đơn vị liên quan đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện để khẩn trương thi công, quyết tâm hoàn thành công trình vào ngày 31.12.

Tại buổi lễ, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, áp dụng giải pháp thi công khoa học, chặt chẽ, xây dựng phương án thi công “3 ca, 4 kíp”, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng công trình.

Khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở và cần sớm khắc phục ẢNH: B.H

Giao xã Khe Sanh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Binh đoàn 12 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để giúp địa phương thi công công trình và sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng.