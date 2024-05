Tạo sức lan tỏa, phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc

Sáng 16.5, Công an TP.HCM tổ chức chuỗi các hoạt động, sinh hoạt chính trị của lực lượng công an thành phố, chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2024).

Tham dự sự kiện có trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM; cùng đại diện Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía nam…

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như: khai mạc Ngày hội sách và văn hóa đọc trong lực lượng công an thành phố. Song song đó là tham quan triển lãm sách, triển lãm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Tại chương trình, Công an TP.HCM còn phát động cao điểm ra quân bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn 312 xã, phường, thị trấn…

Hoạt động phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM và Hội cựu công an nhân dân thành phố, CLB Cựu cán bộ Đoàn công an thành phố KIM SÁNG

Đặc biệt, trong chuỗi các hoạt động, sinh hoạt chính trị của lực lượng công an thành phố, có hoạt động phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM và Hội Cựu công an nhân dân thành phố, CLB Cựu cán bộ Đoàn công an thành phố… trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết ông rất đồng tình với chủ trương công tác phối hợp này. "Bởi đây là lực lượng nòng cốt cần quan tâm, bồi dưỡng và phát huy nhằm góp phần xây dựng lực lượng công an thành phố ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", thiếu tướng Trần Đức Tài phát biểu.

Cũng tại chương trình, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, thiếu tướng Trần Đức Tài biểu dương các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp hết sức tích cực và giá trị đối với việc lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong lực lượng công an thành phố. Tiêu biểu là chỉ sau hơn một năm tích cực triển khai, đưa thư viện công an thành phố đi vào hoạt động, với diện tích 164 mét vuông, sức chứa tối đa gần 10.000 tài liệu giấy và không giới hạn tài liệu điện tử, thư viện đã đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và tự bồi dưỡng kiến thức cho toàn bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an thành phố.

26 gương điển hình "Phụ nữ công an thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024 đã được tuyên dương KIM SÁNG

Xứng đáng với 8 chữ vàng Bác trao cho Phụ nữ Việt Nam

Cũng trong sáng 16.5, 26 gương điển hình "Phụ nữ công an thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024 đã được tuyên dương.

"26 tấm gương được tuyên dương hôm nay xứng đáng là những bông hoa tươi đẹp. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, tôi chúc mừng các gương phụ nữ công an thành phố tiêu biểu. Chúc các anh chị luôn trẻ đẹp, luôn hạnh phúc và thành công. Cũng như tiếp tục đề cao tính chịu thương, chịu khó, kiên trì, kiên nhẫn, cầu thị lắng nghe, đổi mới sáng tạo, hài hòa, đoàn kết và đồng tình chia sẻ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác trao cho Phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", Phó giám đốc Công an TP.HCM phát biểu.

Cũng tại chương trình, Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng biểu dương những tập thể, cá nhân, các Đoàn thể trong công an thành phố và lực lượng công an các xã, phường, thị trấn trong thời gian qua đã tích cực thi đua lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan "tín dụng đen", tích cực vận động quần chúng nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, sơn vẽ các công trình bích họa chủ đề "Việt Nam tươi đẹp" nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị thành phố, được lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM khen ngợi, động viên.

Nói về việc thời gian qua, Ban Thanh niên Công an TP.HCM đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP.HCM huy động, mời các văn nghệ sĩ, người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng tham gia vào chiến dịch tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động bóc xóa quảng cáo sai quy định, thiếu tướng Trần Đức Tài cho rằng đây là một bước phát triển mới, một sự sáng tạo đầy thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

"Tôi rất mong các văn nghệ sĩ sẽ tích cực đồng hành lâu dài cùng lực lượng công an, thanh niên và nhân dân thành phố trong chiến dịch đặc biệt này", Phó giám đốc Công an TP.HCM nói.