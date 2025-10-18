Xây dựng một Việt Nam hạnh phúc

Và cũng năm nay, lần đầu tiên các chính sách an sinh xã hội được triển khai thần tốc, đặc biệt là 2 nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành vào tháng 8 và tháng 9 vừa qua về giáo dục và y tế, nhằm hướng đến một Việt Nam trong kỷ nguyên mới thịnh vượng và hạnh phúc.

Từ miễn viện phí, học phí

Năm 2025, một tin vui lớn khiến các bậc phụ huynh cả nước phấn khởi: Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho hơn 23 triệu học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập, bắt đầu từ năm học 2025 - 2026, theo tinh thần Nghị quyết số 71. Với học sinh dân lập, tư thục, nhà nước cũng hỗ trợ bằng mức học phí công lập, phần chênh lệch còn lại do gia đình chi trả. Đây là bước đi rất nhân văn, giảm gánh nặng tài chính cho hàng triệu gia đình, đồng thời bảo đảm quyền học tập công bằng cho mọi trẻ em.

Không dừng lại ở miễn học phí, chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh cũng được quan tâm triển khai. Từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đã thông qua nghị quyết dành hơn 3.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025 - 2026. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo cùng các địa phương triển khai đồng bộ chính sách này trên cả nước, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận kịp thời. Việc hỗ trợ bữa ăn trưa không chỉ giúp trẻ có thêm dinh dưỡng mà còn giảm áp lực cho cha mẹ, nhất là với những gia đình phải tất bật đưa đón con vào buổi trưa.

Học sinh ăn bữa trưa bán trú tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, TP.HCM ảnh: Thúy Hằng

Song song với giáo dục, lĩnh vực y tế cũng có bước đột phá. Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu miễn viện phí cơ bản cho toàn dân theo lộ trình đến năm 2030. Ngay từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Đây là chính sách rất thiết thực, giúp mọi người an tâm tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không phải lo gánh nặng chi phí. Từ nay đến 2030, hệ thống y tế cơ sở cũng sẽ được đầu tư đồng bộ, với 100% trạm y tế xã được nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Mục tiêu lâu dài là xây dựng một xã hội khỏe mạnh, nơi ai cũng có cơ hội sống lâu, sống khỏe và sống an lành.

Chính sách an sinh xã hội cũng chú ý đến việc trợ cấp hưu trí cho người già không hưởng lương hưu. Từ 1.7.2025, những người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng. Người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, nếu có đơn đề nghị, cũng được hưởng chính sách này. Đây là sự quan tâm sâu sắc, giúp những người cao tuổi không có nguồn lương hưu ổn định vẫn có khoản hỗ trợ thiết thực để an tâm hơn trong cuộc sống.

Có thể thấy, trong một thời gian ngắn, hàng loạt chính sách an sinh xã hội đã được ban hành và đi vào thực tế, tập trung vào những đối tượng dễ bị tổn thương nhất: trẻ em và người già. Từ miễn học phí, hỗ trợ bữa trưa, miễn viện phí cho đến tăng trợ cấp hưu trí, tất cả đều cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của nhà nước trong việc xây dựng một xã hội nhân ái, công bằng và bền vững. Những thay đổi này không chỉ mang lại niềm vui, sự yên tâm cho từng gia đình, mà còn góp phần tạo dựng một Việt Nam khỏe mạnh, văn minh và thịnh vượng trong tương lai.

Học sinh một trường tiểu học tại TP.HCM ăn cơm bán trú Ảnh: Thúy Hằng

Người già, trẻ nhỏ đều được quan tâm

Đó là cảm nhận chung của nhiều người dân trước những chính sách an sinh xã hội được triển khai nhanh chóng thời gian gần đây. Những quyết sách này không chỉ giúp cuộc sống bớt khó khăn mà còn cho thấy sự quan tâm sâu sắc của nhà nước với từng con người.

Cụ thể như miễn học phí và hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh là những việc hết sức thiết thực, không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình mà còn tạo điều kiện để các em đến trường đều đặn, học tập trong điều kiện tốt hơn. Đây là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục, không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì khó khăn tài chính.

Song song đó, chính sách miễn viện phí cho toàn dân thể hiện sự nhân văn sâu sắc, giúp mọi người đều được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, không phân biệt giàu hay nghèo. Điều này vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vừa củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống an sinh. Đặc biệt, việc trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu còn thể hiện đạo lý "kính lão" của dân tộc, giúp họ sống an vui hơn và giảm bớt gánh nặng cho con cháu. Những thay đổi ấy khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa tự hào, bởi Việt Nam đang từng bước tiến tới một xã hội công bằng, nhân ái và phát triển bền vững.

Phụ huynh cùng ăn cơm vui vẻ với con Ảnh: Huyền Trân

Có 2 con đang học THCS và THPT ở P.Xuân Hòa, TP.HCM, anh Trương Mỹ Long cảm nhận sự đổi mới rất nhanh chóng về các chính sách an sinh xã hội của đất nước về giáo dục, y tế. Bất ngờ và vui nhất với anh và các bậc phụ huynh là chính sách miễn học phí được áp dụng rất nhanh, thể hiện sự quyết tâm, nói là làm của lãnh đạo Đảng và Chính phủ. "Tôi bất ngờ trước những quyết sách an sinh xã hội được triển khai nhanh chóng và đồng bộ tại Việt Nam. Trẻ em - thế hệ tương lai - đã được quan tâm đặc biệt với chính sách miễn học phí và Chính phủ đang chỉ đạo việc hỗ trợ bữa ăn trưa, giúp các em có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn", anh Long chia sẻ.

Còn với quyết định miễn viện phí cho toàn dân từ năm 2030, bà Trần Thị Mai, 62 tuổi, ở P.Bình Tân, TP.HCM, bày tỏ: "Từ trước đến nay, chuyện viện phí luôn là gánh nặng lớn đối với không ít gia đình, đặc biệt ở vùng nông thôn. Tôi cảm thấy rất xúc động, bởi việc miễn viện phí cho toàn dân từ năm 2030 sẽ giúp người dân an tâm hơn và cũng góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Với tôi, đây là một bước tiến rất nhân văn, bởi không ai còn phải lo lắng quá nhiều khi ốm đau, bệnh tật. Còn đối với người cao tuổi không có lương hưu như tôi, việc trợ cấp hằng tháng thật sự là sự quan tâm thiết thực. Tôi nghĩ đến những người cao tuổi có hoàn cảnh như mình và thấy ấm lòng, bởi họ có thêm nguồn lực để cuộc sống tốt hơn, không hoàn toàn phụ thuộc vào con cháu".

Cuộc sống của các cụ tại một viện dưỡng lão tư nhân Ảnh: Vũ Phượng

Những thay đổi ấy đến nhanh và mạnh mẽ đã khiến cho mọi người dân vừa bất ngờ vừa tự hào, bởi Việt Nam đang cho thấy sự quyết tâm xây dựng một xã hội nhân ái, công bằng và bền vững, nơi mọi người đều được quan tâm và bảo vệ.

K HÔNG ĐỂ NGƯỜI GIÀ CÔ ĐƠN

Năm 2025, lần đầu tiên người già được quan tâm hơn với các chính sách an sinh mà các nước phát triển thường thực hiện. Sự quan tâm đó qua một câu chuyện cụ thể, đó là "không để người già cô đơn", được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc tới tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị vào ngày 19.9.2025, khi đề cập đến 9 giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện, nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm gợi ý mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe, chống cô đơn, tăng tuổi thọ cho người già, giống như chăm sóc học sinh, sáng đưa đi, chiều đón về. Nhận xét việc hưởng ứng trung tâm dưỡng lão cho người già còn chậm, Tổng Bí thư nói rất mong muốn và khuyến khích có những mô hình trung tâm như thế. "Có tuổi rồi, con thì đi làm, cháu đi học, ở nhà loanh quanh cô đơn lắm. Các trung tâm dưỡng lão sáng có ô tô đưa đi, chiều đón về. Đến gặp bạn bè, đồng nghiệp cũ, học thể thao, âm nhạc, văn hóa văn nghệ là những mô hình rất hay. Chăm sóc thiếu nhi rất quan trọng rồi, nhưng người cao tuổi cũng không kém phần quan trọng", Tổng Bí thư nói và đề nghị Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Hội Người cao tuổi kết hợp, chủ động triển khai việc này.

Ảnh: Vũ Phượng

Cũng nhấn mạnh đến mục tiêu tăng tuổi thọ khỏe mạnh, một giải pháp được Tổng Bí thư chỉ ra là tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng, trong đó lưu ý đến việc tiêm chủng, dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây, giám sát dịch tễ. Cùng với đó là phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình đến từng người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. "Mô hình bác sĩ gia đình người ta đã làm rất tốt, không chỉ khám, chữa bệnh mà còn tư vấn bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tư vấn vận động thể dục thể thao, tư vấn phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe. Những việc đó đơn giản, rất dễ làm mà chúng ta lại không tập trung vào những việc ấy", Tổng Bí thư chỉ rõ.

Một nhiệm vụ cũng được Tổng Bí thư lưu ý là bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi chi trả theo giá trị: mở rộng quyền lợi, giảm chi phí cho người bệnh. Đồng thời, phát huy tự chủ bệnh viện có kiểm soát giá dịch vụ theo chi phí thực, công khai chất lượng mua sắm và tập trung minh bạch, chống lợi ích nhóm. Phải bảo đảm an ninh dược phẩm, trang thiết bị, vắc xin, đấu thầu điện tử, khuyến khích sản xuất trong nước đạt chuẩn quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo phải triển khai ngay nghị quyết một cách đồng bộ, dành thời gian nhiều để hành động, hiện thực hóa. Chính phủ và Quốc hội phải tính toán những nguồn lực, điều kiện để triển khai ngay. Các Đảng bộ trung ương và địa phương cũng phải triển khai, cập nhật ngay trong văn kiện, nghị quyết của đại hội các cấp; đồng thời hoàn thiện ngay các chương trình hành động, không chờ đợi gì nữa. "Chúng ta phải triển khai thực hiện ngay trong năm 2025 này thì mới đảm bảo hoàn thành được các mục tiêu chiến lược, các kế hoạch, các nghị quyết của Đại hội XIII với chất lượng cao nhất…", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đó là sự chỉ đạo thiết thực, bởi Việt Nam đang hướng tới là nước giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc. Và trên hành trình đó, Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm đến sự no ấm, hạnh phúc của người dân.