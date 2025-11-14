Xây dựng thanh niên Nghệ An thành công dân toàn cầu mang 'chất Nghệ'

Ngày 14.11, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với khẩu hiệu hành động: "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển". Tham gia đại hội có 355 đại biểu đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh. Anh anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dự và chỉ đạo đại hội.

Quang cảnh đại hội ẢNH: K.H

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Nghệ An đã xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, tiên phong đóng góp tích cực, thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh và các phong trào do T.Ư Đoàn phát động.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều chuyển biến tích cực. 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn và 3 chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng phù hợp với thực tiễn cuộc sống, nguyện vọng của thanh niên và yêu cầu của xã hội. Kết thúc nhiệm kỳ, có 11/12 chỉ tiêu đạt, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại hội đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Nghệ An thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, có bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt, tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa xứ Nghệ, trở thành những công dân toàn cầu mang chất "Nghệ", góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: K.H

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An biểu dương những thành tích mà tuổi trẻ Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua với nhiều chương trình, công trình, phần việc thanh niên mang dấu ấn sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến. Tiêu biểu là các chương trình "Cầu cùng em vượt lũ", "Cầu cùng em tới trường", 74 đội thanh niên tình nguyện tham gia thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, 142 đội hình "Bình dân học vụ số" tích cực hỗ trợ chính quyền cơ sở. Hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cháy rừng; những trí thức trẻ bám bản, bám làng, mang tri thức, văn hóa, niềm tin đến với đồng bào miền núi qua mô hình "Trường đẹp cho em", các mô hình "Làng quê đáng sống", góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị đề nghị Đoàn thanh niên tỉnh nhà cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số và chủ động, tự tin hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó phải không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ chất lượng cao cho Đảng và hệ thống chính trị.

Ưu tiên phát triển các mô hình thiết thực

Phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, biểu dương những kết quả mà Tỉnh đoàn Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị thời gian tới, Tỉnh đoàn Nghệ An cần tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa cho thế hệ trẻ; tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; tập trung xây dựng thanh niên số hùng mạnh; mở rộng tập hợp đoàn kết thanh niên; Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội ẢNH: K.HOAN

Các cấp bộ Đoàn cần tạo nên những hình thức giáo dục sinh động, hiện đại, đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc điểm tâm lý và không gian sống của thanh thiếu niên hiện nay của tỉnh nhà. Phải xây dựng cho thanh niên bản lĩnh vững vàng, lòng yêu nước trong sáng, có bản sắc văn hóa, có tinh thần trách nhiệm xã hội và năng lực làm chủ tri thức mới.

Cần gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc khơi dậy trong thanh niên Nghệ An niềm tự hào về quê hương Bác Hồ, để từ đó mỗi bạn trẻ tự rèn mình trở thành những công dân có tâm trong, trí sáng, chí lớn.

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị tổ chức triển khai toàn diện các phong trào hành động cách mạng theo hướng rộng nhưng phải thiết thực, chú trọng tính hiệu quả thiết thực.

Ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống thiết thực cho thanh thiếu nhi, trong đó đặc biệt quan tâm các nội dung về tình nguyện vì cộng đồng, thanh niên khởi nghiệp và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng lực lượng thanh niên số hùng mạnh để không những đáp ứng các yêu cầu mới của tổ chức Đoàn mà còn trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận trao tặng Tỉnh đoàn Bức trướng mang dòng chữ: “Tuổi trẻ Nghệ An: Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên phát triển mới” ẢNH: K.H

Đoàn phải mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội. Muốn vậy, Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên. Cán bộ Đoàn cần phải trăn trở, suy nghĩ, triển khai các giải pháp phù hợp, giúp đỡ thanh niên trong cuộc sống, trong học tập, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và tinh thần dấn thân. Cán bộ Đoàn phải nêu gương cho đoàn viên và thanh niên trong mọi lĩnh vực. Trong giai đoạn hiện nay, cán bộ Đoàn không những phải nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo mà cần phải nói hay làm giỏi mới bù đắp được phần nhân lực đã tinh giản trong quá trình sắp xếp vừa qua.