Xe 7 chỗ nào đáng mua trong tầm giá 2 tỉ đồng?

Phân khúc xe 7 chỗ trong tầm giá khoảng 2 tỉ đồng tại Việt Nam hiện có khá ít mẫu mã, chủ yếu thuộc nhóm xe MPV cỡ lớn với nhiều "cái tên" đến từ châu Âu, Hàn Quốc và Trung Quốc... Phân hạng xe này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng là người nổi tiếng, chủ doanh nghiệp, gia đình đông thành viên.

Dưới đây là những mẫu xe 7 chỗ đáng cân nhắc trong tầm giá khoảng 2 tỉ đồng:

Volkswagen Viloran Premium: giá 2,088 tỉ đồng

Phân phối tại thị trường Việt Nam 2 phiên bản, Viloran bản Premium có giá thấp nhất, niêm yết 2,088 tỉ đồng. Đây là mẫu xe giúp vực dậy thương hiệu Volkswagen sau nhiều năm gặp khó khăn bởi dải sản phẩm khó "chạm" đến khách hàng vì nhiều yếu tố.

Volkswagen Viloran bản Premium có bộ mâm kích thước 19 inch, nhỏ hơn so với bản Luxury (mâm 20 inch) ẢNH: C.V

Về cơ bản, Volkswagen Viloran xếp vào nhóm xe MPV cỡ lớn, với kích thước dài 5.346 mm, chiều dài trục cơ sở 3.180 mm mang đến không gian nội thất khá rộng rãi, nhất là ở hàng ghế thứ 2. Xét ở nhóm xe gia đình 7 chỗ, Viloran được đánh giá cao ở khoảng "sướng" cho người ngồi nhờ có nhiều tiện nghi, kiểu ghế cơ trưởng rộng rãi nên có khá nhiều người nổi tiếng, chủ doanh nghiệp ưa chuộng.

Nhờ mang nền tảng khung gầm MQB Evo nên khả năng vận hành của Viloran khá đầm chắc, êm ái khi di chuyển trong đô thị, cao tốc. Bù lại, đây không phải là mẫu xe được tối ưu để đi địa hình, off-road nên chỉ phù hợp với khách hàng thường xuyên di chuyển đường trường.

Volkswagen Viloran trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0 lít, có công suất 220 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp truyền sức mạnh đến trục bánh trước. Ngoài ra, xe cũng trang bị nhiều tính năng trong gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS.

KIA Carnival Hybrid Signature 7S: giá 1,719 tỉ đồng

Không xa lạ với khách Việt, KIA Carnival hiện đang là mẫu xe đầu bảng của hãng xe KIA tại Việt Nam. Trong đó, bản cao cấp nhất KIA Carnival Hybrid Signature 7S sử dụng hệ thống hybrid kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện để tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái hơn. Đây cũng là điểm cộng của mẫu xe 7 chỗ này trong tầm giá 2 tỉ đồng.

KIA Carnival Hybrid Signature 7S hiện có giá niêm yết 1,719 tỉ đồng, cao nhất trong dải sản phẩm KIA tại Việt Nam ẢNH: KIA

Tương tự Viloran, KIA Carnival cũng được xếp vào nhóm xe MPV cỡ lớn nhưng kích thước nhỏ hơn đôi chút, với chiều dài tổng thể 5.155 mm và chiều dài trục cơ sở 3.090 mm. Dù vậy, không gian nội thất xe khá rộng rãi và thoải mái, tiện nghi với hành khách ngồi hàng ghế thứ 2. Hàng ghế thứ 3 khá thoải mái cho người có chiều cao 1,75 m và cũng được trang bị cửa gió điều hòa, khay để ly.

KIA Carnival được tối ưu thiết kế để di chuyển đường trường, cao tốc, quốc lộ... mẫu xe này cũng không phù hợp để đi địa hình khó, vốn không dành cho xe cầu trước.

Ở khía cạnh vận hành, KIA Carnival Hybrid sử dụng hệ thống hybrid với động cơ xăng 1.6 lít tăng áp kết hợp với mô-tơ điện, có tổng công suất 242 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, đi kèm 4 chế độ lái khác nhau. Mẫu xe Hàn Quốc này có mức tiêu hao nhiên liệu 4,95 lít/100 km khi di chuyển trên địa hình kết hợp, theo công bố của nhà sản xuất, một con số khá ấn tượng với một mẫu xe 7 chỗ kích thước lớn.

BYD M9 Advanced: giá 1,999 tỉ đồng

BYD M9 cũng là "nhân tố mới" trong phân khúc xe MPV 7 chỗ cỡ lớn tại Việt Nam, gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái. Trong đó, bản Advanced có giá niêm yết thấp nhất ở mức 1,999 tỉ đồng, định vị cạnh tranh với Volkswagen Viloran, GAC M8, KIA Carnival...



BYD M9, hiện đang là mẫu xe cao cấp nhất hãng tại Việt Nam ẢNH: BYD

Về tổng thể, ngoahi hình BYD M9 thiết kế khỏe khoắn, nhiều góc cạnh tương tự KIA Carnival. Tuy nhiên, chiều dài tổng thể và trục cơ sở ngắn hơn đối thủ đến từ Hàn Quốc lần lượt 10 mm và 45 mm. Dù vậy, không gian bên trong xe vẫn đáp ứng thoải mái cho 7 người ngồi.

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất trên BYD M9 Advanced nằm ở hệ động lực PHEV với động cơ xăng tăng áp 1.5 lít kết hợp mô-tơ điện, đi kèm bộ pin dung lượng 20,4 kWh có thể hoạt động thuần điện 95 km. Khi kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, mẫu xe này có thể di chuyển quãng đường hơn 1.000 km. Bù lại, BYD M9 có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc phần nào sẽ mất nhiều thời gian hơn để chiếm được niềm tin của khách hàng Việt Nam.