Xe Thị trường

KIA Carnival Hybrid có thêm bản mới, giá thấp hơn gần 200 triệu đồng

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
19/12/2025 10:11 GMT+7

So với bản Carnival HEV Signature đã phân phối từ trước, phiên bản KIA Carnival HEV Premium mới được hãng cắt giảm một số trang bị, tiện ích; bù lại giá bán thấp hơn gần 200 triệu đồng.

THACO AUTO vừa bổ sung vào danh mục sản phẩm một phiên bản hybrid cho dòng xe MPV gia đình - KIA Carnival. Động thái này có thể xem là bước đi chiến lược của hãng nhằm giúp mẫu xe này mở rộng đối tượng khách hàng, đồng thời củng cố vị thế.

Ở phiên bản Premium Hybrid, KIA vẫn giữ lại thiết kế với cụm đèn LED Star-map đặc trưng, tạo nhận diện mạnh mẽ khi di chuyển trên đường. Một số chi tiết như đèn sương mù và cửa sổ trời được tinh chỉnh, cắt bớt nhằm tối ưu chi phí, giúp giá bán dễ tiếp cận người dùng hơn.

KIA Carnival Hybrid có thêm bản mới, giá thấp hơn gần 200 triệu đồng- Ảnh 1.

So với các phiên bản hiện hành, KIA Carnival Hybrid Premium không khác biệt về diện mạo

ẢNH: THACO AUTO

Bên trong ca-bin, Carnival Hybrid Premium duy trì cấu hình 7 chỗ rộng rãi, mang đến sự thoải mái trong những chuyến đi dài. Cách bố trí các hàng ghế được tối ưu để người ngồi dễ dàng di chuyển, tạo cảm giác thông thoáng đúng chất "thương gia". Hệ thống tiện nghi hiện đại vẫn hiện diện, trong đó nổi bật là màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và gia tăng tính an toàn khi vận hành.

Mặc dù vậy, phiên bản này chỉ trang bị màn hình đa thông tin kích thước 4,2 inch, thay vì 12,3 inch như các phiên bản cao cấp. Hệ thống âm thanh cũng còn 6 loa (bản cao cấp trang bị 12 loa). Ngòa ra, vô-lăng trên xe không còn tính năng sưởi và hệ thống sạc không dây.

KIA Carnival Hybrid có thêm bản mới, giá thấp hơn gần 200 triệu đồng- Ảnh 2.

KIA Carnival Hybrid Premium cắt bớt một số trang bị so với phiên bản HEV Signature

ẢNH: THACO AUTO

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của phiên bản Premium Hybrid nằm ở khả năng cá nhân hóa. Dù là bản có giá dễ tiếp cận hơn, khách hàng vẫn có thể tùy chọn hàng ghế 2 VIP tích hợp nhiều tiện ích cao cấp, vốn trước đây thường chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao nhất. Cùng với đó là 6 lựa chọn màu nội thất mới độc quyền.

Về khả năng vận hành, Carnival Hybrid Premium sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 1.6 lít tăng áp và mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 242 mã lực. Điểm cộng lớn của hệ truyền động này nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, phù hợp với xu hướng di chuyển xanh đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam.

KIA Carnival Hybrid có thêm bản mới, giá thấp hơn gần 200 triệu đồng- Ảnh 3.

Phiên bản hybrid mới với giá bán thấp hơn gần 200 triệu đồng kỳ vọng giúp KIA Carnival mở rộng đối tượng khách hàng

ẢNH: THACO AUTO

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC, giúp tăng độ ổn định thân xe và mang lại cảm giác êm ái tối đa cho hành khách phía sau, đặc biệt trong các tình huống đánh lái gấp để tránh chướng ngại vật. Hệ thống an toàn chủ động thông minh ADAS tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống khác nhau, từ di chuyển trong đô thị đông đúc đến những hành trình dài ngày trên cao tốc.

THACO AUTO phân phối phiên bản Carnival Hybrid Premium với ba lựa chọn cấu hình khác biệt, bao gồm bản tiêu chuẩn, bản có tùy chọn màu nội thất mới và bản cao cấp hơn với hàng ghế 2 VIP đi kèm màu nội thất mới. Sau ưu đãi, giá bán phiên bản này dao động từ 1,539 - 1,619 tỉ đồng. Mức giá này được đánh giá là cạnh tranh khi đặt cạnh nhiều mẫu SUV 7 chỗ trong cùng tầm tiền, đồng thời rẻ hơn đáng kể so với một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc MPV cỡ lớn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
