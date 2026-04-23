Xe bán tải có bị cấm giờ ở TP.HCM? Sở Xây dựng trả lời rõ

Vũ Phượng - Uyển Nhi
23/04/2026 17:10 GMT+7

Giải đáp thắc mắc của nhiều người liệu xe bán tải có bị cấm giờ ở TP.HCM, Sở Xây dựng cho biết loại xe này không bị hạn chế, nhưng phải tuân theo biển báo phù hợp.

Trong buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 23.4, ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) đã trả lời rõ về việc xe bán tải có bị cấm giờ ở TP.HCM hay không?

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, xe bán tải (xe pickup) là loại phương tiện không bị điều chỉnh bởi quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TP.HCM.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM)

Hiện nay, phân biệt các loại xe pickup được quy định tại phụ lục I, phụ lục II đính kèm Thông tư 53/2024/TT ngày 15.11 năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải về quy định phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Theo đó:

  • Ô tô con pickup (ô tô pickup có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô tải pickup ca bin đơn hoặc ô tô tải pickup ca bin kép) là loại ô tô chở người.
  • Ô tô tải pickup ca bin đơn, ô tô tải pickup ca bin kép là loại ô tô tải thông dụng.

Đại diện Sở Xây dựng giải thích, theo các quy định trên, ô tô con pickup, ô tô tải pickup ca bin đơn, ô tô tải pickup ca bin kép không bị giới hạn thời gian và phạm vi lưu thông trong khu vực nội đô TP.HCM.

Tuy nhiên, khi lưu thông trên đường, ô tô con pickup sẽ bị chi phối và lưu thông theo theo hệ thống báo hiệu giao thông dành cho ô tô con. Ô tô tải pickup ca bin đơn, ô tô tải pickup ca bin kép sẽ bị chi phối và lưu thông theo theo hệ thống báo hiệu giao thông dành cho ô tô tải.

Tin liên quan

Dừng xe sai ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế bị phạt 700.000 đồng

Dừng xe sai ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế bị phạt 700.000 đồng

Chỉ vài phút dừng xe sai quy định trong sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế đã nhận biên bản phạt 700.000 đồng, thậm chí 'lỗ chuyến' ngay tại chỗ.

TP.HCM có cấm xe bán tải vào nội đô? Sở Xây dựng nói rõ

Từ clip người dân gửi, CSGT TP.HCM xử phạt xe bán tải vượt đèn đỏ

Khám phá thêm chủ đề

xe bán tải xe bán tải có bị cấm giờ biển báo hiệu Sở Xây dựng Tp.HCM giao thông TP.HCM nội đô TP.HCM TP.HCM
