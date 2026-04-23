Xe bán tải có bị cấm giờ ở TP.HCM? Sở Xây dựng trả lời rõ

Trong buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 23.4, ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) đã trả lời rõ về việc xe bán tải có bị cấm giờ ở TP.HCM hay không?

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, xe bán tải (xe pickup) là loại phương tiện không bị điều chỉnh bởi quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TP.HCM.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) ẢNH: UYỂN NHI

Hiện nay, phân biệt các loại xe pickup được quy định tại phụ lục I, phụ lục II đính kèm Thông tư 53/2024/TT ngày 15.11 năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải về quy định phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Theo đó:

Ô tô con pickup (ô tô pickup có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô tải pickup ca bin đơn hoặc ô tô tải pickup ca bin kép) là loại ô tô chở người.



Ô tô tải pickup ca bin đơn, ô tô tải pickup ca bin kép là loại ô tô tải thông dụng.



Đại diện Sở Xây dựng giải thích, theo các quy định trên, ô tô con pickup, ô tô tải pickup ca bin đơn, ô tô tải pickup ca bin kép không bị giới hạn thời gian và phạm vi lưu thông trong khu vực nội đô TP.HCM.

Tuy nhiên, khi lưu thông trên đường, ô tô con pickup sẽ bị chi phối và lưu thông theo theo hệ thống báo hiệu giao thông dành cho ô tô con. Ô tô tải pickup ca bin đơn, ô tô tải pickup ca bin kép sẽ bị chi phối và lưu thông theo theo hệ thống báo hiệu giao thông dành cho ô tô tải.