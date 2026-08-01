Xe bán tải được gỡ rối, thị trường phản ứng ra sao?

Trong giai đoạn tháng 4 - 6.2026, những lo ngại liên quan đến việc xe bán tải có thể bị hạn chế lưu thông như xe tải từng khiến không ít khách hàng chần chừ, thậm chí thay đổi quyết định mua xe.

Trước đây, phần lớn xe bán tải phổ biến tại Việt Nam xếp vào nhóm ô tô tải pickup cabin kép trên giấy chứng nhận kiểm định và được xem như xe tải theo QCVN 41:2024/BGTVT. Cách phân loại này khiến người dùng xe lo ngại xe phải tuân theo tuyến đường, khung giờ hạn chế dành cho xe tải tại một số đô thị lớn.

Quy định được gỡ rối góp phần giúp thị trường xe bán tải khởi sắc trong thời gian tới ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tại các đại lý, câu chuyện cấm giờ, cấm đường có thời điểm được khách hàng quan tâm nhiều hơn giá bán, trang bị hay khả năng vận hành. Một số người đã đặt cọc cũng trì hoãn nhận xe hoặc chuyển sang dòng xe khác.

Tâm lý thận trọng nhanh chóng phản ánh lên doanh số. Sau khi đạt khoảng 2.600 xe trong tháng 3.2026, lượng xe bán tải tiêu thụ trong tháng 4 và tháng 5.2026 đều giảm xuống dưới 2.000 xe.

Từ ngày 1.7.2026, ô tô tải pickup cabin kép và ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như ô tô con. Quy định mới giúp người mua yên tâm hơn về khả năng đi lại hằng ngày, phục vụ gia đình, chở hàng và di chuyển đến công trình.