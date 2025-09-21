Xe bánh crêpe ‘không nỡ ăn’ của anh chàng luật sư

Những chiếc bánh crêpe đẹp mắt

Đã ra mắt gần 2 năm nay, xe bánh crêpe của anh No trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn đối diện Trường ĐH Y dược Cần Thơ (P.Tân An, TP.Cần Thơ) vẫn chưa hạ nhiệt. Mỗi lần dọn bán, khách đến mua đều đều, đặc biệt thu hút các bạn trẻ. Nhiều khi quá đông, mọi người phải chờ khá lâu mới tới lượt nhưng hầu như đều không thấy chán.

Xe bánh crêpe của anh No thu hút nhiều bạn trẻ

ẢNH: THANH DUY

Đối với các vị khách, xem anh No làm bánh cũng là một thú vị. Nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp hình, quay video lại cách anh tráng bột, sắp đặt các nguyên liệu. Xe bánh crêpe bán hai loại mặn - ngọt, có sự kết hợp phong phú nhiều topping như xúc xích, chả cá, socola, chuối, dâu, việt quốc, bánh oreo... Ngoài ra, thực khách còn có thể gọi thêm gà, bò, thanh cua, phô mai, chà bông, nhân heo quay.

Xe bánh có nhiều topping, nhiều sự kết hợp ẢNH: THANH DUY

Mỗi lần nhận order xong, anh No đổ bột lên bếp, canh một thời gian vừa đủ rồi rưới những topping lên trên bề mặt. Có nguyên liệu được anh tán mỏng ra, có loại được đặt để cố định. Người làm bánh có đôi tay nhanh nhẹn, khéo léo, càng nhìn càng bị thu hút.

Trong một chiếc bánh, anh No tập trung trang trí nửa phần trên. Các topping đầy đủ thì anh bắt đầu kéo những đường gợn sóng từ các loại sốt như mayonnaise, tương cà, tương ớt… Bánh chín tới, anh xếp lại một nửa bánh bên dưới theo hình như chiếc phễu, chờ một chút nữa mới lấy ra khỏi bếp. Tổng thể chiếc bánh hoàn chỉnh nhìn như một đóa hoa.

Chiếc bánh crêpe hoàn chỉnh như một "đóa hoa"

ẢNH: THANH DUY

Một chiếc bánh kết hợp socola và chuối ẢNH: THANH DUY

Điểm nhấn của xe bánh này là chiếc bánh crêpe cầu vòng, được pha với công thức bột riêng. Loại bột này có nhiều gam màu sáng hòa quyện vào nhau như xanh, hồng vàng…tạo nên những đường nét hoa văn đặc trưng. Bánh crêpe ở đây ăn ngon nhất là khi còn nóng, lúc này phần da bánh dậy mùi thơm thấy rõ, viền bánh giòn giòn. Vì vậy mà có nhiều bạn trẻ nhận bánh là qua bàn kế bên ngồi thưởng thức ngay.

Chiếc bánh crêpe cầu vòng là điểm nhấn của xe bánh

ẢNH: THANH DUY

Chở con đến mua, Nguyễn Thị Thúy Hằng (29 tuổi, ngụ P.Tân An, TP.Cần Thơ) chia sẻ: "Lần đầu đến đây, mua bánh xong tôi lại thấy không nỡ ăn vì nhìn nó rất đẹp mắt. Bánh không quá đắt nhưng ngon nên tôi hay ghé lại ủng hộ. Tôi thường đến đây vào thứ tư vì mua bánh còn được tặng thêm nước".

Chàng luật sự mát tay

Anh No cho biết, trong dịch Covid-19, có nhiều thời gian rảnh nên anh quyết định học làm bánh crêpe Thái Lan. Ngoài học ở trung tâm dạy nghề, anh còn tìm hiểu thêm qua mạng và những người có kinh nghiệm. Mất hơn 1 năm học hỏi anh mới tự tin bán bánh nhưng lúc đầu hiệu ứng khách hàng không tốt. Do giữ nguyên mẫu chiếc bánh crêpe của Thái Lan nên khá kén người mua.

Chiếc bánh crêpe Thái Lan được anh No biến tấu lại thành một biên bản của chính mình

ẢNH: THANH DUY

Thế là anh quyết tâm biến tấu chiếc bánh crêpe của nước bạn theo một phiên bản của chính mình. Quy trình làm không thay đổi, nhưng anh No đã nghiên cứu công thức bột để bánh được cứng hơn, giòn hơn, khác với bản gốc là da bánh tương đối mềm, khó cầm ăn thoải mái.

Bên cạnh đó, những gia vị cay đặc trưng của Thái Lan cũng được tiết chế lại, tìm nguyên liệu thay thế. Nhiều loại topping anh No tự tay chế biến, pha chế ở nhà. Sự tăng giảm liều lượng các thành phần sao cho phần bột, nguyên liệu hòa hợp với nhau không phải một sớm một chiều là vừa ý.

Năm 2023, xe bánh crêpe khai trương và sự thay đổi nói trên đã mang về nhiều hiệu ứng tốt. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trong suốt hơn 2 giờ tại điểm bán, ít khi nào anh No được nghỉ tay vì khách này đi thì lại có người khác đến ủng hộ.

Hiện, một chiếc bánh bình thường có giá 15.000-20.000 đồng/cái, bánh đặc biệt (đầy đủ topping -PV) là 40.000 đồng. Anh tiết lộ một ngày có thể kiếm được 3 triệu đồng từ những chiếc bánh. Điều này đã góp phần lại cuộc sống ấm no như cái tên cha mẹ đã kỳ vọng vào anh từ nhỏ.

Ngoài bán bánh crêpe thì anh No còn là một luật sư ẢNH: THANH DUY



Anh No cho biết thêm, trước đây anh có mở nhiều "xe con" bán bánh crêpe. Người đứng bán được anh chỉ dạy công thức từ A-Z nhưng rốt cuộc vẫn không trụ được lâu. Vì chiếc bánh này có đặc điểm là chín rất nhanh, sai kỹ năng nướng bánh rất dễ mất ngon, mất khách. Nay chỉ còn một xe bánh do anh trực tiếp đứng bán.

Mát tay nên ít ai biết rằng anh No là một luật sư và việc buôn bán chỉ nghề phụ. Đó cũng là lý do dù bán đắt nhưng đến 17 giờ hàng ngày anh mới đẩy xe ra đón khách, tới 22 giờ thì dọn về.