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Thời sự Dân sinh

Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc, 1 người chết, 8 người bị thương

Phạm Đức
Phạm Đức
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam (đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng), giữa xe khách và xe đầu kéo khiến tài xế xe khách tử vong, 8 hành khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 tối 21.6, xe khách mang biển kiểm soát 99H-067.xx, do tài xế Nguyễn Tiến N. (36 tuổi, trú tại P.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng nam - bắc.

Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc, 1 người chết, 8 người bị thương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: TÂN KỲ

Khi đến Km557+200 đoạn gần nút giao Kỳ Trung (thuộc địa bàn xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh), xe khách bất ngờ xảy ra va chạm cực mạnh với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29E-422.xx, kéo theo rơ-moóc 29RM-046.xx, do tài xế Nguyễn Văn H. (37 tuổi, trú tại P.Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang chở theo khung sắt lớn chạy phía trước.

Cú tông trực mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng hoàn toàn, găm chặt vào phần khung sắt phía sau xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách và 8 hành khách trên xe bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã lập tức phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành phân luồng giao thông, phong tỏa hiện trường để tránh ùn tắc.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, sử dụng các thiết bị chuyên dụng cắt gỡ khung xe để đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, do vết thương quá nặng, tài xế xe khách Nguyễn Tiến N. đã tử vong. 8 hành khách bị thương đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn nói trên đang được cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

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